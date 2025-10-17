চোৰাংচিকাৰী বিৰোধী অভিযান, অস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ ৩
বিশ্বনাথ, মাজুলী আৰু লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ ৩ চোৰাংচিকাৰী ।
Published : October 17, 2025 at 2:50 PM IST
তেজপুৰ : চোৰাংচিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান । বিশ্বনাথ আৰু মাজুলী আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলালে অভিযান । এই অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ ৩ চোৰাংচিকাৰী । লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালিকা সোণালী ঘোষে এই কথা সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰে ।
বন্যপ্ৰাণী অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে এক বৃহৎ অগ্ৰগতি হিচাপে বিশ্বনাথ, মাজুলী আৰু লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত গঁড় চিকাৰীৰ অপচেষ্টা বিফল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বিশ্বনাথৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (ক্ৰাইম)ৰ নেতৃত্বত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক, মাজুলী; উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক, মাজুলী; আই চি চি ডি এছ পি, গহপুৰ; অ'চি, গহপুৰ থানা আৰু নাৰায়ণপুৰ থানাৰ কৰ্মচাৰীৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত চোৰাংচিকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত ৩ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
ধৃত লোককেইজন ক্ৰমে গহপুৰৰ মুহিকান্ত পেগু, মাজুলীৰ মনোজ পাঠৰী আৰু মাজুলীৰ কৰতিপাৰৰ কিৰণ পেগু বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
জেৰাৰ সময়ত প্ৰকাশ পোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে দেৱজিৎ পেগুৰ (পলাতক) বিৰুদ্ধেও এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে । বিশ্বনাথৰ এ এছ পিৰ (ক্ৰাইম) তত্বাৱধানত অধিক তদন্ত চলি আছে বুলিও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালিকাই জনাইছে ।
অভিযানৰ সফলতাৰ বাবে শীৰ্ষ কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষীৰ দলটোৰ ক্ষিপ্ৰ আৰু সমন্বিত পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰি অসমৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আৰু চোৰাংচিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে । আৰক্ষীয়ে চোৰাং চিকাৰীকেইটাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । লগতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াও ক্ষিপ্ৰ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :গোলাঘাটৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তৰ অপহৰণৰ চেষ্টা