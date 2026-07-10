ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ হৈ ওকালতি নকৰিব: উকীল সন্থাক আহ্বান সচেতন ৰাইজৰ

ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ হৈ ওকালতি নকৰিব: উকীল সন্থাক আহ্বান সচেতন ৰাইজৰ
ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ হৈ ওকালতি নকৰিবলৈ উকীল সন্থাক আহ্বান জনাইছে শিৱসাগৰৰ সচেতন ৰাইজৰ দ্বাৰা গঠন কৰা এণ্টি ড্ৰাগছ স্কোৱাডে ।
Published : July 10, 2026 at 8:31 PM IST
শিৱসাগৰ: ৰাজ্যত ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ আৰু ব্যৱহাৰ ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে । ইতিমধ্যে চলি থকা বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনতো এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হৈছে । য'ত শাসকীয় দলৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকায়ো চৰকাৰৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।
ইফালে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশ সচেতন নাগৰিক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে । গঠন কৰিছে এণ্টি ড্ৰাগছ স্কোৱাড ।
উল্লেখ্য যে শিৱসাগৰ জিলাত শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ আৰু ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে বহু কম বয়সীয়া যুৱক-যুৱতী । শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও নিয়ন্ত্ৰিত হোৱা নাই ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন । শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু সেৱনকাৰীক আটকো কৰিছে ।
কিন্তু আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পাছতো আইনৰ সুৰুঙাৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহে এইসকল ড্ৰাগছ সৰবৰহকাৰী । সেয়ে শিৱসাগৰৰ সচেতন ৰাইজে গঠন কৰিছে এণ্টি ড্ৰাগছ স্কোৱাড ।
শুকুৰবাৰে এই এণ্টি ড্ৰাগছ স্কোৱাডৰ সদস্যসকল উকীল সন্থাৰ কাষ চাপিছে । কাৰণ এটাই যাতে কোনো অধিবক্তাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী বা সেৱনকাৰীৰ সপক্ষে ওকালতি নকৰে । এই অনুৰোধ জনাই এণ্টি ড্ৰাগছ স্কোৱাডে উকীল সন্থাক এক পত্ৰও দিছে । ইফালে উকীল সন্থাই আলোচনা মৰ্মে এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলিও এণ্টি ড্ৰাগছ স্কোৱাডৰ সদস্যসকলে সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰিছে ।
এণ্টি ড্ৰাগছ স্কোৱাডৰ সদস্য বন্দনা কৌশিক বৰদলৈয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "যাতে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত কোনো লোকৰ হৈ অধিবক্তাসকলে ওকালতি নকৰে তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ । আমি শিৱসাগৰৰ উকীলসকলৰ সমৰ্থন আশা কৰিছোঁ ।" তেওঁ লগতে কয়, "বহু সময়ত কেৱল আইনী ব্যৱস্থাৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ এই অসামাজিক লোকসকল বাহিৰলৈ ওলাই যায় । কিন্তু এইসকলক যদি কোনো আইনী সাহায্য প্ৰদান কৰা নহয় তেন্তে এনে কামত পুনৰ নিয়োগ হ'বলৈ পেডলাৰসকল নিৰুৎসাহ হ'ব ।
শিৱসাগৰৰ সচেতন ৰাইজৰ এই পদক্ষেপ নিশ্চিতভাৱে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু জিলাখনৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ এই পদক্ষেপৰ প্ৰশংসা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
অসমত ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ ৰূপ: সদনত তথ্য দিলে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাই