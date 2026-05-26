দুৰ্নীতিত লুতুৰি-পুতুৰি ৰৌ-বৰালিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান, এচিএছ বিষয়াসহ গ্ৰেপ্তাৰ ৭

দুৰ্নীতিত লুতুৰি-পুতুৰি ৰৌ-বৰালিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান, এচিএছ বিষয়াসহ গ্ৰেপ্তাৰ ৭
দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অভিযান দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ৷
Published : May 26, 2026 at 7:39 PM IST
গুৱাহাটী: দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ শূন্য সহনশীলতা স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ পুঠি-খলিহনা জালত পৰাৰ পাছত এইবাৰে দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত ৰৌ-বৰালি ধৰাত নামিছে তদন্তকাৰী দলে ৷
সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি চলিল বৃহৎ অভিযান । অভিযানত দুৰ্নীতিৰে জড়িত ৭ গৰাকী চৰকাৰী বিষয়া-কর্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুর্নীতি নিবাৰক শাখাই । দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰে মীন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া ৷
ইয়াৰে এচিএছ বিষয়া অনুৰাধা অধিকাৰী শৰ্মা, কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জ্যোতিষ শইকীয়া, সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা বিৰিঞ্চি অধিকাৰী, সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জ্যোতি প্ৰসাদ শইকীয়া, সহকাৰী অভিযন্তা চবুৰুদ্দিন আহমেদ, প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ ভাগীৰথ দাস আৰু সহকাৰী কাৰিকৰী বিষয়া ৰবীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ৷
এচিএছ বিষয়া অনুৰাধা অধিকাৰী শৰ্মাক মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাৰ, কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জ্যোতিষ শইকীয়াক সাতগাঁও, সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা বিৰিঞ্চি অধিকাৰীক গান্ধীবস্তি, সহকাৰী অভিযন্তা চবুৰুদ্দিন আহমেদক হাতীগাওঁ, সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জ্যোতি প্ৰসাদ শইকীয়াক ৰহা, প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ ভাগীৰথ দাসক ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰ আৰু সহকাৰী কাৰিকৰী বিষয়া ৰবীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ডেকাক নলবাৰীৰ বেলশৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ৷
এই সন্দৰ্ভত ভিজিলেন্স আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক সঞ্চালকালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এক বিবৃতি ৷ বিবৃতিটোত কোৱা হয়,"মঙলবাৰে বজালীৰ পাটাছাৰকুছিত চলোৱা এক অভিযানত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ এচিবি পিএছ গোচৰ নং 30/2023 U/S 120 B/406/409 IPC RW Sec 13 (1) (a)/13 (2) পি চি আইন-১৯৮৮ অধীনত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তি এচিএছ বিষয়া নৰেন চন্দ্ৰ বসুমতাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ অসম মীন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড চমুকৈ এএফডিচিএলৰ পুঁজি কেলেংকাৰী গোচৰত বিষয়া বসুমতাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷"
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ মীন বিভাগত সংঘটিত বিয়াগোম কেলেংকাৰী ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে মীন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিৰিঞ্চি অধিকাৰীৰ মহানগৰীৰ নতুন শৰণীয়াত থকা আৰিয়ান এপাৰ্টমেণ্টৰ (বি) নং ফ্লেটত অভিযান চলায় । প্ৰায় সাতঘণ্টা অভিযান চলাই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই মীন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অধিকাৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন, বেংক একাউণ্ট, সম্পত্তিৰ নথি পত্ৰ জব্দ কৰে । বিষটোৰ সন্দৰ্ভত সোধা-পোচাৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিৰিঞ্চি অধিকাৰীক আটক কৰি ৰূপ নগৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যায় দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ।
আনহাতে, ২০২১-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত সংঘটিত বৃহৎ মীন বিভাগৰ কেলেংকাৰীত মীন বিভাগৰ নডেল অফিচাৰ সঞ্জয় তামুলীৰ লগতে তেওঁৰ ভাতৃ বিজয় তামুলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চিআইডিয়ে । বিভাগটোৰ পৰা জালিয়াতিৰে ২ কোটি ৬০ লাখ হৰলুকী কৰিছিল তামুলীয়ে । আঁচনিৰ ধন সোমাইছিল ভাতৃ বিজয় তামুলীৰ বেংক একাউণ্টত । চিআইডিৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছিল বিষয়া সঞ্জয় তামুলীৰ কলংকিত অধ্যায় । মুঠৰ ওপৰত দুৰ্নীতিত জড়িত পুঠি-খলিহনাৰ পৰা ৰৌ-বৰালিলৈকে কাৰোৰে যেন নাই ৰক্ষা ৷
