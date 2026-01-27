দহবছৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সলনি কোনো বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশংকা টোগাড়িয়াৰ

দহবছৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সলনি কোনো বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশংকা টোগাড়িয়াৰ
বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈয়েই অবৈধ বাংলাদেশীক খেদিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়াৰ আহ্বান ৷
Published : January 27, 2026 at 2:28 PM IST
মিৰ্জা: প্ৰায় এসপ্তাহজোৰা ভ্ৰমণসূচীৰে মঙলবাৰে অসমত উপস্থিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰি৷দৰ সভাপতি প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়া ৷ অসমৰ বহুকেইখন জিলালৈ গৈ হিন্দু সনাতনীসকলৰ সুখ-দুখৰ খবৰ ল’ব টোগাড়িয়াই ৷
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু বজৰংগ দল, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু মহিলা পৰিষদ তেজস্বিনীৰ জৰিয়তে হিন্দু সনাতনীসকলৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা, বিনামূলীয়া খাদ্য তথা হিন্দুৰ যিকোনো বিপদৰ বাবে থকা হেল্পলাইন নম্বৰৰ কথা আলোচনা কৰিব প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়াই ।
অসমত উপস্থিত হৈয়েই জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কিছু বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত প্ৰায় ৫০ লক্ষ্য বাংলাদেশী সুমুৱাইছে, সেই বাংলাদেশীৰ কিমানজন যোৱা দহ বছৰত খেদিলে তাৰো তথ্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিব লাগিব বুলি টোগাড়িয়াই মন্তব্য কৰে ৷
বাংলাদেশীসকলক খেদিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এইক্ষেত্ৰত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিব বুলিও কয় বৰ্ষীয়ান নেতাগৰাকীয়ে ৷ লাচিত বৰফুকনৰ দৰে বাংলাদেশীসকলক নেখেদিলে, অনাগত সময়ত অন্য কোনো সম্প্ৰদায়ৰ লোক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে । মুঠৰ ওপৰত অসমত এজনো মিঞা মুছলমান থাকিব নোৱাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উদ্দেশ্যি মন্তব্য কৰে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতা প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়াই ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমীপৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেদৰে কয়, ‘‘মই সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছো ৷ বহুকেইখন জিলালৈ গৈ অসমৰ হিন্দু লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰিম ৷ তেওঁলোকৰ সুখ-দুখৰ খবৰ ল’ম ৷ তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ, ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা পৰিষদ তেজস্বিনী আদি সংগঠন সমূহৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে মিলি সুকীয়া পৰিকল্পনা কৰিম ৷ তাৰোপৰি দুখীয়াসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া খাদ্য, দুখীয়াসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া চিকিৎসা বা চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা, হিন্দুসকলক ৰোগমুক্ত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ, এটা মাত্ৰ ফোনকলতে হিন্দুসকলক সহায় কৰিবলৈ উপলব্ধ সেৱা সুলভ কৰা আদিকে ধৰি হিন্দুসকলৰ কল্যাণৰ বাবে কেইবাটাও পৰিকল্পনা আমি তৈয়াৰ কৰিম ৷’’
টোগাড়িয়াই লগতে কয়, ‘‘আৰু এটা বিষয় দীৰ্ঘদিনৰে পৰা মীমাংসা অবিহনেই চলি আহিছে ৷ সেয়া হৈছে বাংলাদেশী সমস্যা ৷ প্ৰায় ৫০ লাখ বাংলাদেশী নীতি-বহিৰ্ভূতভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ তেওঁলোক ৩০ শতাংশলৈকে বৃদ্ধি পালে যদিও তাক খেদি পঠিওৱাত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা নগ’ল ৷ গতিকে মই ইয়াৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাম যে অবৈধ বাংলাদেশীসকলক খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰক ৷ এই কামত মই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ সৈতে হাতত হাত মিলাই আপোনাৰ সৈতে থিয় দিম ৷ নহ’লে দহবছৰৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সলনি কোনো বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হ’ব ৷ যদি এই দিন চাবলৈ ইচ্ছা নাই, তেন্তে অচিৰে বাংলাদেশী মুছলমানসকলক খেদি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত ৷ এইটোৱে লাচিত বৰফুকনৰ পৰম্পৰা আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব ৷ ৫০ লাখ অবৈধ বাংলাদেশীৰ মাজৰ এটাও মিঞা মোক ইয়াত নালাগে ৷’’
