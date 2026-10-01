যোৰহাটৰ ড্ৰাগছৰ ঘাটিৰ আঁৰত কোন ? অন্বেষা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰে জড়িতৰ সন্দেহত আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ

যোৰহাটৰ ড্ৰাগছৰ ঘাটিৰ আঁৰত কোন ? অন্বেষা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰে জড়িতৰ সন্দেহত আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ
অন্বেষা শইকীয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যৰ ঘটনাত নতুন মোৰ । আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ড্ৰাগছ সাম্ৰাজ্যৰ ভয়ংকৰ তথ্য ।
Published : October 1, 2026 at 6:01 PM IST
যোৰহাট: ৰাজ্য কঁপোৱা অন্বেষা শইকীয়াৰ মৃত্যৰ ঘটনা আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে । পুনৰ এই ঘটনাৰে জড়িতৰ অভিযোগত এজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বৃহস্পতিবাৰে জাভেদ আহমেদ নামৰ সন্দেহজনক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
পিছে অভিযুক্ত জাভেদ আহমেদে পোনচাতেই এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰে । আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ মুহূৰ্ততে জাভেদে কয়,"মই ড্ৰাগছ খাওঁ, কিন্তু ড্ৰাগছ অন্বেষাক দিয়া নাছিলোঁ । অন্বেষাক ড্ৰাগছ যোগান ধৰিছিল মাছৰহাটৰ অংকিত দাসৰ মাকে । মোক অংকিত দাসে দোষী সজাইছে । কাৰণ অংকিতে ড্ৰাগছ যোগান ধৰে ।" জাভেদক গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে পুনৰ অন্বেষা শইকীয়াৰ ঘটনাই নতুন মোৰ লৈছে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৬ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ নিশা যোৰহাটৰ দহাবৰা চুকত থকা ‘গৌৰী এনক্লেভ’ নামৰ এটা ফ্লেটত এটা পাৰ্টীৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । অন্বেষা শইকীয়াও সেই পাৰ্টীত উপস্থিত আছিল ।
সেই নিশা ফ্লেটটোত অন্বেষা হঠাতে অচেতন হৈ পৰে । এটা চিচিটিভি ফুটেজত দেখা গৈছিল যে পাৰ্টীত থকা একাংশ যুৱক-যুৱতীয়ে তেওঁক চোঁচৰাই বা দাঙি আনি এখন অটোৰিক্সাত উঠাই যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাললৈ লৈ গৈছিল, য’ত চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।
ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অন্বেষাৰ দুই বান্ধৱীয়ে দাবী কৰে যে অন্বেষাই নিজৰ পইচাৰে ড্ৰাগছ কিনি বাথৰূমত অকলে লৈছিল । ড্ৰাগছৰ অতিৰিক্ত মাত্ৰা সেৱন কৰাৰ বাবেই তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ কোনো হাত নাই ।
অন্বেষাৰ পৰিয়ালে এই ড্ৰাগছ অভাৰড’জৰ দাবী নাকচ কৰে । তেওঁলোকৰ অভিযোগ অনুসৰি অন্বেষাৰ মুখমণ্ডল, ডিঙি আৰু মূৰত আঘাতৰ চিন আছিল । পৰিয়ালে ইয়াক এক পৰিকল্পিত ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড বুলি অভিহিত কৰি ৰৰৈয়া আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ।
আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি মূল অভিযুক্ত আৰিয়ান গোস্বামী আৰু তেওঁৰ দুই বান্ধৱীৰ লগতে ড্ৰাগছ যোগানকাৰী হিচাপে অংকিত দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জে'ল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে জাভেদ আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।