দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰত পথ মেৰামতিৰ নামত ব্যাপক লুণ্ঠন
চৰকাৰে আৱণ্টন দিয়া ২২ লাখ টকাৰ ভিতৰত মাত্ৰ ২ৰ পৰা ২.৫০ লাখ টকাৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ।
Published : June 27, 2026 at 7:03 PM IST
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ : মানকাচৰৰ বানছালিত পথ মেৰামতিৰ কামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । নিম্নমানৰ কাম কৰি ঠিকাদাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন হৰলুকি কৰা বুলিও স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে । বিষয়টোত তদন্ত কৰি অভিযুক্ত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
জানিব পৰা মতে ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত চৰকাৰৰ এছঅ'পিডি-জি আঁচনিৰ অধীনত বানছালি এনইচিৰ পৰা পুঠিমাৰি বজাৰলৈকে প্ৰায় ৫ কিলোমিটাৰ পথ মেৰামতিৰ বাবে চৰকাৰে আৱণ্টন দিছিল ২২ লাখ ৪৭ হাজাৰ ৮২১ টকা ।
ছাহিদুল আনম নামৰ এজন ঠিকাদাৰে এই পথ মেৰামতিৰ কামৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল । কিন্তু পথটোৰ মেৰামতিৰ পিছতে ঠায়ে ঠায়ে জহি খহি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে । বহু স্থানত দ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে । য'ত এতিয়া বৰষুণৰ পানী জমা হৈছে । যানবাহন চলাচলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । পথটোৰ এনে অৱস্থাৰ বাবে ৰাইজে ঠিকাদাৰক দোষাৰোপ কৰিছে । ৰাইজৰ মতে পথ মেৰামতিৰ নামত অহা ধন ঠিকাদাৰে হৰলুকি কৰিছে আৰু অতি নিম্নমানৰ কাম কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "যোৱা বছৰ এই পথটোৰ ঠিকা ছাহিদুল আনমে লাভ কৰিছিল । ২২ লাখ টকাৰ ফলক দেখিছোঁ কিন্তু কাম হে দেখা পোৱা নাই । শুনা মতে মাত্ৰ ২-২.৫০ লাখ টকাৰ কাম কৰি গুচি গৈছে । এতিয়া ৰাস্তাবোৰ খহি গৈছে । গাড়ী চলাত অসুবিধা হৈছে । কেনেদৰে কাম কৰিছে চৰকাৰে নজৰ দিব লাগে । তদন্ত কৰিব লাগে ।"
ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোৰ সকলো ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে । চৰকাৰক শীঘ্ৰে তদন্ত কৰি ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাইজে দাবী জনাইছে । লগতে পথটোৰ পুনৰ মেৰামতিৰো দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
অসমাজিক কাৰ্যকলাপৰ ঘাটিলৈ পৰ্যবসিত টীয়কৰ ২৪ বছৰে অব্য়ৱহৃত চিকিৎসালয় চৌহদ