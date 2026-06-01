সদৌ অসম কবি চক্ৰৰ বাৰ্ষিক সভা: অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ বিকাশত এক নতুন প্ৰেৰণা
মৰিগাঁৱত সদৌ অসম কবি চক্ৰৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিনিধি সাধাৰণ সভা গাম্ভীৰ্য আৰু সাহিত্যিক উচ্ছ্বাসৰ মাজৰে সম্পন্ন ।
Published : June 1, 2026 at 4:02 PM IST
মৰিগাঁও: অসমৰ সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ পথাৰখনক অধিক চহকী কৰাৰ লক্ষ্যৰে মৰিগাঁৱত সোমবাৰে সদৌ অসম কবি চক্ৰৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিনিধি সাধাৰণ সভাখনি অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশ আৰু সাহিত্যিক উচ্ছ্বাসৰ মাজেৰে সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ যায় ।
মৰিগাঁও জিলা কবি চক্ৰৰ আতিথ্যত তথা স্থানীয় আপা কাৰ্বি গাঁৱৰ ‘হেপ্পী ভেল্লী নেশ্ব'নেল স্কুল’ প্ৰাংগণত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই সভাৰ আয়োজন কৰা হয় । উক্ত সভাত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সাহিত্যিক, কবি আৰু সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই সভাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে কবি চক্ৰৰ উপদেষ্টা নোমল চন্দ্ৰ দাসে । তেওঁ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাৰ্তা দি এক গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । ইয়াৰ পিছতে সদৌ অসম কবি চক্ৰৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সভাপতি ধীৰেণ চন্দ্ৰ বড়াৱে । পতাকা উত্তোলন কৰি তেওঁ সংগঠনটোৰ আদৰ্শ আৰু ভৱিষ্যতৰ কৰণীয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
জাতীয় জীৱনৰ দুই মহান কাণ্ডাৰীক স্মৰণ কৰি মূল অনুষ্ঠানৰ মজিয়াত ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকা আৰু অসমৰ জনপ্ৰিয় হাৰ্টথ্ৰব শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্জ্বলন তথা মাল্যাৰ্পণ কৰা হয় । উপস্থিত সকলোৱে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ তেওঁলোকৰ অনবদ্য অৱদানক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে ।
এই বাৰ্ষিক সভাৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল কবি সন্মিলন । য’ত নতুন পুৰণি কেইবাগৰাকীও কবিয়ে নিজৰ স্ব-ৰচিত কবিতা আবৃত্তি কৰি পৰিৱেশ জিপাল কৰি তোলে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে, অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি আৰু ভৱিষ্যতৰ গতিপথক লৈ প্ৰতিনিধিসকলৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মত-বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।
উপস্থিত বিশিষ্ট বক্তাসকলে কয়, ‘‘এনে ধৰণৰ সাহিত্যিক সন্মিলনে কেৱল সৃষ্টিশীলতাক উদগনি যোগোৱাই নহয়, বৰঞ্চ অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ বিকাশত এক নতুন প্ৰেৰণা যোগাব । এই সভাই সমাজলৈ সাতামপুৰুষীয়া ঐক্য আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এক শক্তিশালী বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷’’