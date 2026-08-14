ETV Bharat / state

কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ দিয়া গুৱাহাটীৰ এটা বিশেষ পুথিভঁৰালৰ আঁৰৰ এগৰাকী মহিলাৰ কথাৰে...

শিশু বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত মোবাইলৰ আসক্তি দূৰ কৰি কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ বিলোৱাৰ উদ্দেশ্য গঢ়া এটা বিশেষ পুথিভঁৰাল সন্দৰ্ভত আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন

Anibhuti library
অনুভূতি পুথিভঁৰাল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 5:47 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

মাণিক কুমাৰ ৰয়

গুৱাহাটী : আজিৰ মোবাইলৰ যুগত শিশুসকলক মোবাইল ফোনৰ আসক্তিৰ পৰা আঁতৰাই কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ দিয়াটো তেনেই সহজ কথা নহয় । বহুক্ষেত্রত মোবাইলৰ আসক্তি তথা বদভ্যাসৰ বাবে বহু শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশত বাধা হোৱা দেখা যায় ।

শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ অধিকাংশ লোকই আজি মোবাইলৰ গ্ৰাসত পৰিছে । এক কথাত মোবাইল ফোন নহ'লে যেন জীৱনটো থমকি ৰ'ব । এনে এক পৰিৱেশৰ মাজৰ পৰা মোবাইলৰ পৰা কিছু সময়ৰ বাবে হ'লেও আঁতৰাই শিশুসকলক অধ্যয়নৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ হকে কাম কৰাটো সহজ কথা নহয় ।

কিন্তু এই কাম কৰি দেখুৱাইছে গুৱাহাটীৰ এগৰাকী মহিলাই । নাম প্ৰেৰণা আগৰৱাল । নিজৰ সৃষ্টিশীল মনেৰে 'প্ৰেৰণা'ই বহু শিশুক 'অনুপ্ৰাণিত' কৰি আহিছে । এইগৰাকী প্ৰেৰণা আগৰৱালাই গুৱাহাটীৰ ৰিহাবাৰীত ২০২৪ চনৰ পৰা চলাই আহিছে এটা বিশেষ পুথিভঁৰাল । এই পুথিভঁৰালটোৰ নাম হৈছে 'অনুভূতি' ।

ANIBHUTI LIBRARY
প্ৰেৰণা আগৰৱাল (ETV Bharat Assam)

আচলতে এই পুথিভঁৰালটো আন পুথিভঁৰালতকৈ বহু পৃথক । ইয়াত কেৱল কিতাপ পঢ়াৰ সুবিধা দিয়াই নহয় কিতাপৰ বিষয়বস্তুৰ উপলব্ধি কৰোৱা হয় । লগতে দিয়া হয় প্ৰতিভা বিকাশৰ সুবিধা । শিশুসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে সজাই তোলা এই পুথিভঁৰালটো সকলোৰে বাবে মুকলি । সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ সকলোৱে এই পুথিভঁৰালটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে ।

ANIBHUTI LIBRARY
অনুভূতি পুথিভঁৰাললৈ অহা শিক্ষাৰ্থী (ETV Bharat Assam)

শিশুসকলৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ বাবে চাৰি হাজাৰৰো অধিক গ্ৰন্থ মজুত থকা পুথিভঁৰালটোৰ সদস্য সংখ্য দুশৰো অধিক । অসমীয়া, ইংৰাজী, হিন্দী, বাংলা, বড়ো, মিচিং আদি বহুকেইটা ভাষাৰ গ্ৰন্থ এই পুথিভঁৰালত উপলব্ধ । এক ব্যতিক্ৰমি চিন্তাৰে এই পুথিভঁৰালটো চলাই আহিছে প্ৰেৰণা আগৰৱালে ।

ব্যক্তি বিশেষ আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত প্ৰেৰণা আগৰৱালে এই পুথিভঁৰালটো চলাই আহিছে । এই বিশেষ প্ৰতিবেদন 'অনুভূতি' পুথিভঁৰালৰ বিশেষত্ব আৰু প্ৰেৰণা আগৰৱালৰ অনুপ্ৰেৰণাক সামৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা আছুটীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰেৰণা আগৰৱালে মনৰ ভাৱ-অনুভূতি ব্যক্ত কৰিলে।

Anibhuti library
কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ দিয়া এটা বিশেষ পুথিভঁৰাল (ETV Bharat Assam)
  • কিদৰে আৰু কেতিয়া কি লক্ষ্যৰে আৰম্ভ হৈছিল 'অনুভূতি'ৰ যাত্রা :

পুথিভঁৰাল 'অনুভূতি'ৰ যাত্রা সন্দৰ্ভত প্ৰেৰণা আগৰৱালে কয়, "সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া পুথিভঁৰাল অনুভূতিৰ যাত্রা ২০২৪ চনৰ ২৭ নৱেম্বৰত আৰম্ভ হয় । দহগৰাকী শিশুকলৈ অনুভূতিৰ যাত্রা আৰম্ভ হৈছিল । বৰ্তমান অনুভূতিলৈ দুই শতাধিক শিশু অধ্যয়নৰ বাবে আহে । প্ৰত্যক দিনাই পুৱা ১০ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৫ বজালৈ অনুভূতিৰ দুৱাৰ সকলোৰে বাবে খোলা থাকে ।"

"তিনি বছৰৰ পৰা ১৬ বছৰ বয়সৰ ল'ৰা-ছোৱালী আমাৰ ইয়ালৈ আহে । বহু অভিভাৱকো আমাৰ ইয়াত কিতাপ পঢ়িবলৈ আহে । ইয়াত জাতি-ধৰ্ম, ভাষা-সম্প্ৰদায়, সৰু-ডাঙৰ আদিৰ কোনো ভেদাভেদ নাই । অনুভূতিত প্ৰৱেশৰ পাছতে সকলো সমান আৰু সকলোৱে পৰস্পৰে পৰস্পৰক মৰম আৰু সন্মান কৰে ।"

  • অনুভূতিৰ অনুভৱ :

অনুভূতিৰ প্ৰসংগত প্ৰেৰণা আগৰৱালে কয়, "আমাৰ ইয়াত বহুত ভাল ভাল কিতাপ আছে । যিবোৰ বিদ্যালয়ত নাথাকে । শিশুসকলৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে এই কিতাপবোৰ বিশেষভাৱে উপযোগী । ভাল লগা কিতাপ পঢ়িবলৈ লৈ যায় । ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভয়-শংকা নথকাকৈ শিশুসকল আহে আৰু নিজৰ পচন্দৰ কিতাপ পঢ়ে । সমূহীয়াভাৱে সকলোৱে মিলিজুলি পঢ়া-শুনা আৰু লেখা-মেলা কৰে ।"

ANIBHUTI LIBRARY
অনুভূতি পুথিভঁৰাললৈ অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী (ETV Bharat Assam)

"আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হয় । আমাৰ ইয়াত শিশুসকলে আৰ্ট-ক্ৰাফট, ড্ৰামা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য-সংগীত আদিৰ সৈতে জড়িত হৈ নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ সুবিধা পায় । এফালে আমি শিশুসকলৰ মাজত কিতাপ পঢ়া আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰি আছো আনফালে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি আছো । ইয়াত তেওঁলোকে মুকলিকৈ নিজৰ কথা ক'ব পাৰে, ভাৱৰ আদান-প্ৰদান কৰিব পাৰে । কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ লাভ কৰিলে শিশুসকলে বিদ্যালয়তো ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব ।"

  • সৃষ্টিশীলতাৰ উৎকৰ্ষ সাধনত অনুভূতি :

শিশুসকলৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত প্ৰেৰণা আগৰৱালে কয়, "আমাৰ ইয়াত শিশুসকলে পঢ়ি আনন্দ পোৱা বহুত কিতাপ আছে । ইয়াত বিভিন্ন কাহিনী কোৱা হয় । কাহিনীবোৰত শিশুসকল সুমাই যায় আৰু তাৰ চৰিত্রসমূহক সুন্দৰকৈ উপলব্ধি কৰে । যাৰ বাবে তেওঁলোকে আনন্দ অনুভৱ কৰে আৰু মনোযোগ বৃদ্ধি পায় । আমাৰ ইয়াত অহা শিশুসকলে এতিয়া নিজে কমিকচ লিখে, কবিতা লিখে, আৰ্ট কৰে । প্ৰতিটো শিশুৱে ইয়াত নিজৰ পচন্দৰ কিতাপ পঢ়াৰ সুবিধা পায় । কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা নাই ৷"

ANIBHUTI LIBRARY
প্ৰেৰণা আগৰৱাল (ETV Bharat Assam)

"বিদ্যালয়ৰ দৰে ৰেংক বা শতাংশৰ কথা নাই। সেয়ে ইয়াত সকলোৱে আনন্দ অনুভৱ কৰে । অনুভূতিত কিতাপৰ উপৰি শিশুসকলে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি পঢ়া, কথোপকথন কৰা, গল্প কোৱা, কিতাপ ক্লাব, পাঠকৰ থিয়েটাৰ, সৃষ্টিশীল কলা আৰু সামাজিক-আৱেগিক শিক্ষণ অভিজ্ঞতাত লিপ্ত হয় । যিয়ে তেওঁলোকক আত্মবিশ্বাস, কল্পনা, সহানুভূতি আৰু সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰাও গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে ।"

  • শিশুসকলৰ সৃষ্টিশীলতাৰে উদ্ভাসিত অনুভূতি :

দ্য ব্লু লেডাৰ ট্ৰাষ্টৰ (The Blue Ladder Trust) প্ৰতিষ্ঠাপক ট্ৰাষ্টী প্ৰেৰণা আগৰৱালে প্ৰতিষ্ঠা কৰা অনুভূতিৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিজন শিশুৰ বাবে গুণগত শিশু সাহিত্যক সুলভ কৰি তোলাৰ দৃষ্টিভংগীৰে । শিশুসকলক নিজৰ দৃষ্টিৰে পৃথিৱীখনক চাবলৈ এক দিশা প্ৰদানৰ ক্ষেত্রতো অনুভূতিয়ে কাম কৰি আহিছে । শিশুসকলৰ সৃষ্টিশীলতাৰ মাজেৰে অনুভূতিয়ে সুন্দৰ ৰূপ লৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত প্ৰেৰণা আগৰৱালে কয়, "আমাৰ ইয়াত ল'ৰা-ছোৱালীবোৰে কিতাপো লিখিছে । বিভিন্ন ধৰণৰ সৃষ্টিশীল কামত জড়িত হৈছে । তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীলতা অনুভূতিৰ সকলোতে দেখা পাব । ভিজ্যুৱেল আৰ্টো কৰিছে । পুথিভঁৰাল বুলি ক'লে সততে যিটো ধাৰণা কৰা হয়, ইয়াত সেই ধাৰণাটো নাই । আমাৰ ইয়াত ড্ৰ'প আউট ল'ৰা-ছোৱালীও আহে । আমি তেওঁলোকক নিজৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকশিত কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰো ।"

  • মাহে মাহে থাকে বিভিন্ন বিষয়বস্তু :

এই সন্দৰ্ভত প্ৰেৰণা আগৰৱালে কয়, "আমাৰ অনুভূতিত প্ৰত্যেক মাহে বেলেগ বেলেগ বিষয়বস্তু থাকে । এই মাহৰ বিষয়বস্তু কবিতা । প্ৰৱেশৰ লগে লগে কবিতাৰ এটা গেলাৰী কৰা হৈছে । কবিতা পুথিৰে গেলাৰীটো সজোৱা হৈছে । ইয়াত অহা ল'ৰা-ছোৱালীবোৰে কবিতা পঢ়াৰ লগতে নিজেও লিখি আছে । তেওঁলোকৰ কবিতাসমূহ ইয়াত আঁৰি দিয়া হৈছে ।"

  • কিয় আৰু কেনেকৈ আহিল অনুভূতিৰ এই ধাৰণা :

অনুভূতি পুথিভঁৰালৰ ধাৰণা সন্দৰ্ভত প্ৰেৰণা আগৰৱালে কয়, "মই নিজে লাইব্ৰেৰী এডুকেশ্বনৰ পঢ়া-শুনা কৰি থকা সময়ত কিছুমান এনে কিতাপ পালো, যিবোৰ পঢ়ি মই বহুত বেছি অভিভূত হৈ পৰিলো । মই লাভ কৰা সেই প্ৰশান্তি আৰু অনুভূতি আনকো দিয়াৰ লক্ষ্যৰে এনে এটা চিন্তা মনলৈ আহিল । যাৰ বাবে এই পুথিভঁৰালটোৰ নাম অনুভূতি দিলো । কিতাপ পঢ়ি মই যিটো অনুভূতি পালো সেইটো সকলোৱে পাব লাগে । কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দৰে অনুভূতিৰ জন্ম । আমি মোবাইল আঁতৰাই কিতাপ হাতত তুলি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছো ।"

ANIBHUTI LIBRARY
কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ দিয়া এটা বিশেষ পুথিভঁৰাল (ETV Bharat Assam)
  • অনুভূতিৰ কোঠাই কোঠাই আছে ব্যতিক্ৰমী চিন্তা :

শিশু পুথিভঁৰাল অনুভূতিৰ প্ৰতিটো কোঠাত আছে অভিনৱ কলাত্মক দৃষ্টিভংগী । কিতাপৰ মাজত সমূহীয়াভাৱে অধ্যয়ন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আছে ইজনে সিজনৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰাৰ সুবিধা । চিত্র আৰু ভাস্কৰ্যৰ বাবে আছে সুকীয়া ব্যৱস্থা ।

ANIBHUTI LIBRARY
অনুভূতি পুথিভঁৰালত শিক্ষাৰ্থীৰ হাতৰ কাম (ETV Bharat Assam)

কোনো ধৰণৰ শংকা নোহোৱাকৈ সকলোৱে ব্যক্ত কৰিব পাৰে নিজৰ কথা । অনুভূতিৰ সদস্য সকলক মাজে সময়ে বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শনৰ বাবে লৈ যোৱা হয় । কিন্তু পৰিদৰ্শনেই শেষ কথা নহয় । সেই ভ্ৰমণৰ পাছত তেওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে সেই ভ্ৰমনস্থলীক কলাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে দাঙি ধৰে । তাৰো আভাস অনুভুতিৰ দেৱালত অংকিত হৈ আছে ।

মোবাইলৰ আজিৰ যুগত শিশুসকলক এনেদৰে কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দৰে এক ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে আগুৱাই লৈ যোৱাটো নিঃসন্দেহে প্ৰসংশনীয় কাম । প্ৰেৰণা আগৰৱালে এই কামেৰে এক উজ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।

সম্পাদনা কক্ষৰ পৰা প্ৰীতি ৰেখা তামুলীৰ সহযোগত প্ৰকাশিত

লগতে পঢ়কঃ

স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰত্যাহ্বান, বিদ্ৰোহীৰ আতংক আৰু এটা প্ৰজন্মৰ মনত ৰৈ যোৱা অপূৰ্ণ আশা

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতৰ পৰা চেতনা দাসে গ্ৰহণ কৰিলে সন্মানীয় সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা

TAGGED:

পুথিভঁৰাল অনুভূতি
কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ
শিশুৰ সৃষ্টিশীলতা
শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশ
ANIBHUTI LIBRARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.