ETV Bharat / state

‘ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ’, জোৰ-জবৰদস্তি কোনে দিলে এই নাম ?

‘উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ’ৰ পৰিৱৰ্তে ‘ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ’ নামটো জোৰ-জবৰদস্তি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ ।

Anger over changing the name of 'NC Hills Autonomous Council'
‘ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ’, জোৰ-জবৰদস্তি কোনে দিলে এই নাম ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: সাংবিধানিকভাৱে নিৰ্ধাৰিত ‘উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ’ নামৰ পৰিৱৰ্তে ‘ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ’ নামটো জোৰ-জবৰদস্তি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আপত্তি প্ৰকাশ কৰিছে ইণ্ডিজিনাচ পিপ'লছ ফ’ৰাম (আইপিএফ) আৰু শীৰ্ষস্থানীয় সংগঠনসমূহে । বৃহস্পতিবাৰে এই সন্দৰ্ভত ইণ্ডিজিনাচ পিপ'লছ ফৰামে এই সন্দৰ্ভত সম্বোধন কৰে এখন সংবাদমেলৰ ।

উক্ত সংবাদমেলত আইপিএফৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ছামছুদ্দ্যেন বে জেমেই কয়,"কোনো পৰিষদৰ অধিসূচনা, প্ৰস্তাৱ বা প্ৰশাসনিক নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে সাংবিধানিকভাৱে নিৰ্ধাৰিত কোনো ব্যৱস্থা বা নাম সলনি কৰিব নোৱাৰি । এই বিষয়টো ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছিল ।"

‘ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ’, জোৰ-জবৰদস্তি কোনে দিলে এই নাম ? (ETV Bharat Assam)

আইপিএফে জনোৱা অনুসৰি, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই সময়ত আইপিএফক অৱগত কৰিছিল যে পৰিষদৰ নাম সলনি কৰা হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ সঠিক নাম ‘উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ’ বুলিয়েই আছে ।

কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে, পৰিষদৰ মুখ্য সচিবে ৩১ আগষ্ট, ২০২৬ তাৰিখে এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰি সকলো বিভাগীয় মুৰব্বীক পৰিষদৰ নাম হিচাপে ‘ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ’ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি আইপিএফে অভিযোগ কৰিছে ।

এই কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ সময় আৰু পদ্ধতিক লৈও ইণ্ডিজিনাচ পিপ'লছ ফৰামে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । সংবাদমেলত সংগঠনটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘স্বাৰ্থান্বেষী ৰাজনৈতিক মহলে ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ উদ্দেশ্যে জিলাখনৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত অপ্ৰয়োজনীয় সাম্প্ৰদায়িক ভুল বুজাবুজি আৰু বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ।’’

আইপিএফৰ মতে, সুশাসন আৰু জবাবদিহিতাৰ সৈতে জড়িত প্ৰকৃত বিষয়সমূহ উত্থাপিত হোৱাৰ সময়ত নামকৰণক লৈ বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিলে জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি মূল বিষয়ৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ সুযোগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে কোনো এটা পক্ষক ‘বলিৰ পঠা’ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ আশংকাও আছে বুলি সংগঠনটোৱে মন্তব্য কৰে ।

সংগঠনটোৱে লগতে কয় যে, ডিমা হাছাও জিলাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত শান্তি, ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত কৰাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কঠোৰভাৱে সতৰ্ক কৰি দিছে । সেয়ে, আইপিএফ আৰু অন্যান্য শীৰ্ষস্থানীয় সংগঠনসমূহে ৩১ আগষ্টৰ নিৰ্দেশনা তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰি সাংবিধানিকভাৱে নিৰ্ধাৰিত নামকৰণ পুনৰ বাহাল ৰখাৰ দাবী জনাইছে ।

সংগঠনসমূহে এই নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰ আৰু সঠিক নামকৰণ পুনঃস্থাপনৰ বাবে ১৪ দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে । নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত দাবী পূৰণ নকৰিলে ৰে’লপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথকে ধৰি অনিদিষ্টকালীন বন্ধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব বুলি সকীয়াই দিয়ে ছামছুদ্দ্যেন বে জেমেই ।

লগতে পঢ়ক: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশিস শৰ্মা ! জিলা আয়ুক্তৰ পদৰ পৰা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ

আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ: ৰাজ্যজুৰি জ্বলিল যোগান মন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা, মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ ছাত্ৰসমাজ

TAGGED:

পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ
ডিমা হাছাও
আইপিএফ
ইটিভি ভাৰত অসম
NC HILLS AUTONOMOUS COUNCIL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.