হয় ৰাস্তা নহয় ভোট ! ৰাজধানীৰ সমীপৰে এখন গাৱঁৰ ৰাইজৰ শেষ সকীয়নি

হয় ৰাস্তা নহয় ভোট ! ৰাজধানীৰ সমীপৰে এখন গাৱঁৰ ৰাইজৰ শেষ সকীয়নি
বাৰিষা বেমাৰী নিব লাগে কান্ধত । বহুতেই পঢ়া বাদ দিছে ।
Published : March 3, 2026 at 7:08 PM IST
সোণাপুৰ : ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা মাত্র ৩ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে এখন গাঁও । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাষতে থকা এই গাঁওখনৰ ৰাইজে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰিব । কেৱল সেয়াই নহয়, জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি ৰঙৰ উৎসৱৰ দিনাই হাতত কোৰ লৈ ৰাইজ ওলাই আহিল পথলৈ ।
এই গাঁওখনত আজিলৈকে হোৱা নাই এটা পকী পথ । বাৰিষা বেমাৰী নিব লাগে কান্ধত । বহুতেই পঢ়া বাদ দিছে । এই সকলোবোৰৰ মূল কাৰণ হৈছে এটা ৩ কিলোমিটাৰ জোৰা পথ । ২৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা মাত্র ৩ কিলোমিটাৰ দূৰৈত হ'লেও আজিলৈকে চৰকাৰৰ দৃষ্টি নপৰিল ।
ক্ষেত্ৰীৰ লক্ষীগোগৰ যাতায়তৰ দুৰৱস্থা বাবেই ৰাইজে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছে । পুৰুষ-মহিলা একত্ৰিত হৈ গাঁৱলৈ যোৱা পথৰ মেৰামতি কৰিলে । ফাকুৱাৰ ৰঙৰ সলনি মাটি আৰু ধূলিত লুতুৰি-পুতুৰি এজাক শ্ৰমজীৱী মানুহে মেৰামতি কৰিলে পথছোৱা ।
যি সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাক লৈ ব্য়স্ত হৈছে, সেই সময়তে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ক্ষেত্ৰীৰ সমীপৱৰ্তী লক্ষীগোগ গাঁৱত দেখা গ’ল এক বিপৰীত ছবি । ফাকুৱাৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে গাঁওখনৰ পুৰুষ-মহিলা একত্ৰিত হৈ হাতত কোৰ-দা লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিল নিজৰ গাঁৱৰ একমাত্ৰ যাতায়তৰ পথটি মেৰামতি কৰাত ।
এয়া কোনো উৎসৱ নহয়, এয়া আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে এক মৌন অথচ শক্তিশালী প্ৰতিবাদ । ৩ কিলোমিটাৰ পথ আৰু দশকজোৰা বঞ্চনা । ২৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা মাত্র ৩ কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা লক্ষীগোগ গাঁওখনলৈ খালৈবাৰী আৰু বেলগুৰিৰ মাজেৰে যোৱা পথটি আজিকোপতি নিৰ্মাণ নোহোৱাত ক্ষুব্ধ হৈছে ৰাইজ ।
স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, বাৰিষা অহাৰ লগে লগে এই ৩ কিলোমিটাৰ পথ গাঁওবাসীৰ বাবে অভিশাপ হৈ পৰে । পাহাৰীয়া ৰঙা মাটিৰ এঠা আৰু বোকা-পানীৰ বাবে চাইকেল-স্কুটী চলোৱাটো দূৰৰে কথা, খোজকাঢ়ি যোৱাটোও অসম্ভৱ হৈ পৰে ।
শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য খণ্ডত প্ৰভাৱ:
যাতায়তৰ এই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই গাঁওখনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতত অন্ধকাৰ নমাই আনিছে । স্থানীয় মহিলাই ক্ষোভৰে কয়, "পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বাৰিষা হ’লে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি শূন্য হৈ পৰে । বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আধাতে পঢ়া-শুনা ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে । যাৰ ফলত গাঁওখনত শিক্ষিতৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱা নাই ।"
ৰোগীক নিব লাগে কান্ধত :
স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰতো অৱস্থা তেনেই শোচনীয় । পথৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া যে জৰুৰীকালীন সময়ত গাঁওখনলৈ এম্বুলেন্স সোমাব নোৱাৰে । ৰোগীক কান্ধত বা সাঙীত তুলি ঘাইপথলৈ নিয়াটোৱেই এতিয়া গাঁওবাসীৰ বাবে একমাত্ৰ উপায় হৈ পৰিছে ।
জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতি তীব্ৰ ক্ষোভ:
নিৰ্বাচনৰ আগে আগে স্থানীয় বিধায়ক , তিৱা পৰিষদৰ চি ই এম আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাই যদিও নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ লগে লগে সকলো পাহৰি যায় । এগৰাকী মহিলাই ক্ষোভেৰে কয়, "দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই ৰাস্তাটো দিম বুলিও নিদিলে । জনপ্ৰতিনিধিসকলে কেৱল ভোট বিচাৰিহে গাঁৱলৈ আহে । ৰাইজৰ দুখ বুজিবলৈ কোনো আগবাঢ়ি নাহে ।"
নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ :
যাতায়তৰ সমস্যা সমাধান নহ’লে আগন্তুক ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে লক্ষীগোগৰ ৰাইজে । "ভোটৰ আগে আগে যদি ৰাস্তা নহয়, আমি ভোট নিদিও ।" এই দৃঢ় সংকল্প এতিয়া গাঁওখনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ । চৰকাৰখনৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ কাতৰ আহ্বান- চৰকাৰে এই গুৰুতৰ সমস্যাটোৰ প্ৰতি দৃষ্টি দি তেওঁলোকক এই যমৰ যাতনাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়ক ।