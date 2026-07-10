ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অংগনবাড়ী কৰ্মী-সহায়িকাৰ ক'লা দিৱল পালন

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অংগনবাড়ী কৰ্মী-সহায়িকাৰ ক'লা দিৱল পালন
সমগ্ৰ দেশতে অংগনবাড়ী কৰ্মী-সহায়িকা সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
Published : July 10, 2026 at 7:26 PM IST
কলগাছিয়া/মাজুলী : অংগনবাড়ী সহায়িকা তথা কৰ্মীসকলে দেশজুৰি শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ক'লা দিৱস পালন কৰিছে । অসমতো অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।
মূলত গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ, নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ স্বীকৃতি, উপযুক্ত মজুৰি আৰু সামাজিক সুৰক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰে অংগনবাড়ী সহায়িকা তথা কৰ্মীসকলে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । অসমৰ জিলাই জিলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
তাৰ অংশ হিচাপে ৰূপসী শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতো কৰ্মী-সহায়িকাসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । কলগাছিয়াৰ ৰূপসী প্ৰকল্প কমিটীৰ উদ্যোগত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে ক'লা বেজ পৰিধান কৰি, হাতে হাতে প্লে'কাৰ্ড আৰু বেনাৰ লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্ল'গান দিয়ে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অংগনবাড়ী খণ্ডৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবী জনায় । মূল দাবীসমূহৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় বাজেটত অংগনবাড়ী খণ্ডৰ বাবে অধিক ধন আৱণ্টন, অংগনবাড়ী কৰ্মী-সহায়িকাক নিয়মীয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ স্বীকৃতি, মাননিৰ সলনি উপযুক্ত মজুৰি, ইএছআই, পিএফ, গ্ৰেছুইটি আদি সামাজিক সুৰক্ষাৰ সুবিধা প্ৰদান আৰু গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "দীৰ্ঘদিন ধৰি একে দাবী উত্থাপন কৰি অহাৰ পিছতো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই । এলপি, এমই স্কুলত গৰমৰ বন্ধ দিয়ে । কিন্তু আমি সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালী লৈ কেন্দ্ৰত বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা নাই । কৰ্মীসকলে বহুত কষ্ট কৰি এই গৰমত শিশুবোৰক ৰাখিব লাগে । আন আন ৰাজ্যৰ দৰে অসমতো গৰমৰ বন্ধ দিব লাগে ।"
ইফালে প্ৰতিবাদৰ অন্তত কৰ্মী-সহায়িকাসকলে ৰূপসী শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । স্মাৰক পত্ৰত উত্থাপিত দাবীসমূহ শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী নহ'লে আগন্তুক দিনত প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ কৰা হ'ব বুলিও প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হুংকাৰ দিয়ে ।
মাজুলীতো অংগনবাড়ী কৰ্মী-সহায়িকাসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । মাজুলী জিলাৰ কমলাবাৰীত অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে হাতে হাতে প্লে'কাৰ্ড, হেতা-চৰিয়া লৈ প্ৰতিবাদেৰে ৰাজপথ কঁপাই তোলে ।
লগতে পঢ়ক :
নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰক লৈ যোৰহাট উত্তপ্ত: বাবলু আনচাৰীক আটক আৰক্ষীৰ