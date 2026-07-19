কাৰ্বি আংলঙত দশম-দ্বাদশ শতিকাৰ শিৱ লিংগ, নৃত্য কৰা মূৰ্তি, শিলালিপি উদ্ধাৰ
কাৰ্বি আংলঙৰ চাৰ্থে ৰংফাৰ গাঁৱৰ ফুলনি নামৰ অঞ্চলত উদ্ধাৰ প্ৰাচীন শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপি ৷
By PTI
Published : July 19, 2026 at 4:57 PM IST
ডিফু : কাৰ্বি আংলঙত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰাচীন শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপি ৷ জিলাখনৰ চাৰ্থে ৰংফাৰ গাঁৱৰ ফুলনি নামৰ অঞ্চলত পোৱা গৈছিল শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপিখিনি ৷ বিশেষজ্ঞ আৰু স্থানীয় ৰাইজে প্ৰায় দুই শতিকা পুৰণি এটা পুখুৰীৰ আশে-পাশে স্থানীয়লোকে নৃত্য কৰা মূৰ্তি, দেৱতা, শিৱ লিংগ, মন্দিৰৰ খণ্ড আৰু বৃহৎ শিলত খোদিত ভগৱান গণেশৰ চিত্ৰকৰ শিল উদ্ধাৰ কৰিছিল ৷
এই সন্দৰ্ভত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আয়ুক্ত অৰণ্যক শইকীয়াই জনোৱা মতে, "শেহতীয়াকৈ সৰ্থে ৰংফাৰ গাঁও ভ্ৰমণৰ সময়ত অসমৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যৰ এটা উল্লেখযোগ্য অথচ কম পৰিচিত অধ্যায় প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ পাইছিলো । গাঁৱৰ দুটা প্ৰাচীন পুখুৰীৰ চাৰিওফালে খনন কৰি শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপি উদ্ধাৰ হৈছে ।"
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপি সমূহ দশম-দ্বাদশ শতিকাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ আনহাতে স্থানীয় ৰাইজে শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপিসমূহ মহাভাৰতৰ যুগ আৰু অশ্বমেধ যজ্ঞৰ সৈতে জৰিত বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয়,"যদিও স্থানীয় লোকে ইয়াক মহাভাৰতৰ যুগৰ সৈতে সংযোগ কৰে, ঐতিহাসিকভাৱে আহোম যুগত এইবোৰ নিৰ্মাণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে স্পষ্ট অভিলেখৰ অভাৱ । উদ্ধাৰ কৰা সামগ্ৰীৰ কেইবাটাও হোজাই প্ৰত্নতাত্ত্বিক সংগ্ৰহালয় আৰু ডিফুৰ জিলা সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত হৈ আছে । শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপিৰ অধিকাংশই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে ৷"
চৰকাৰী বিষয়া শইকীয়াই কয়,"গাঁওখনৰ চাৰিওফালে এতিয়াও কেইবাটাও অৱশিষ্ট আছে । ফুলনি-ডকমোকা-হাউৰাঘাট অঞ্চলত একেধৰণৰ অসংখ্য প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থান আছে ৷ যিটো কছাৰী আৰু ডাবোক বংশৰ শাসনকালত ইয়াৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য্যৰ প্ৰমাণ । চিনাক্ত কৰা স্থানসমূহৰ ভিতৰত আছে ডকমোকাৰ মহামায়া পাহাৰ, য’ত ১৮৯৭ আৰু ১৯৫০ চনৰ বিধ্বংসী ভূমিকম্পৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ৷ সেয়ে সেইসমূহ অঞ্চলত একাদশ-দ্বাদশ শতিকাৰ শিলৰ মন্দিৰৰ অৱশিষ্ট এতিয়াও আছে।"
তেওঁ কয়,"বুঢ়াগোহাঁই থান য’ত শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ প্ৰাচীন মূৰ্তি পোৱা গৈছে আৰু বৰগোঙা য’ত গুপ্ত যুগৰ বিৰল শিৱ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপি আৱিষ্কাৰ হৈছে । এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহে একেলগে কাৰ্বি আংলঙৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ গঢ় দিয়া এক সমৃদ্ধিশালী ধৰ্মীয় আৰু কলাত্মক পৰম্পৰাক উন্মোচন কৰে ।"
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত অংকন কৰা সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতিচ্ছবি মচিলে কোনে ?