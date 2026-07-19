ETV Bharat / state

কাৰ্বি আংলঙত দশম-দ্বাদশ শতিকাৰ শিৱ লিংগ, নৃত্য কৰা মূৰ্তি, শিলালিপি উদ্ধাৰ

কাৰ্বি আংলঙৰ চাৰ্থে ৰংফাৰ গাঁৱৰ ফুলনি নামৰ অঞ্চলত উদ্ধাৰ প্ৰাচীন শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপি ৷

Ancient sculptures in karbi anglong
কাৰ্বি আংলঙৰ চাৰ্থে ৰংফাৰ গাঁৱৰ ফুলনি অঞ্চলত উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাচীন শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপি (Aranyak Saikia FB)
author img

By PTI

Published : July 19, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিফু : কাৰ্বি আংলঙত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰাচীন শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপি ৷ জিলাখনৰ চাৰ্থে ৰংফাৰ গাঁৱৰ ফুলনি নামৰ অঞ্চলত পোৱা গৈছিল শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপিখিনি ৷ বিশেষজ্ঞ আৰু স্থানীয় ৰাইজে প্ৰায় দুই শতিকা পুৰণি এটা পুখুৰীৰ আশে-পাশে স্থানীয়লোকে নৃত্য কৰা মূৰ্তি, দেৱতা, শিৱ লিংগ, মন্দিৰৰ খণ্ড আৰু বৃহৎ শিলত খোদিত ভগৱান গণেশৰ চিত্ৰকৰ শিল উদ্ধাৰ কৰিছিল ৷

এই সন্দৰ্ভত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আয়ুক্ত অৰণ্যক শইকীয়াই জনোৱা মতে, "শেহতীয়াকৈ সৰ্থে ৰংফাৰ গাঁও ভ্ৰমণৰ সময়ত অসমৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যৰ এটা উল্লেখযোগ্য অথচ কম পৰিচিত অধ্যায় প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ পাইছিলো । গাঁৱৰ দুটা প্ৰাচীন পুখুৰীৰ চাৰিওফালে খনন কৰি শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপি উদ্ধাৰ হৈছে ।"

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপি সমূহ দশম-দ্বাদশ শতিকাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ আনহাতে স্থানীয় ৰাইজে শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপিসমূহ মহাভাৰতৰ যুগ আৰু অশ্বমেধ যজ্ঞৰ সৈতে জৰিত বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয়,"যদিও স্থানীয় লোকে ইয়াক মহাভাৰতৰ যুগৰ সৈতে সংযোগ কৰে, ঐতিহাসিকভাৱে আহোম যুগত এইবোৰ নিৰ্মাণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে স্পষ্ট অভিলেখৰ অভাৱ । উদ্ধাৰ কৰা সামগ্ৰীৰ কেইবাটাও হোজাই প্ৰত্নতাত্ত্বিক সংগ্ৰহালয় আৰু ডিফুৰ জিলা সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত হৈ আছে । শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপিৰ অধিকাংশই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে ৷"

Ancient sculptures in karbi anglong
কাৰ্বি আংলঙৰ চাৰ্থে ৰংফাৰ গাঁৱৰ ফুলনি অঞ্চলত উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাচীন শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপি (Aranyak Saikia FB)

চৰকাৰী বিষয়া শইকীয়াই কয়,"গাঁওখনৰ চাৰিওফালে এতিয়াও কেইবাটাও অৱশিষ্ট আছে । ফুলনি-ডকমোকা-হাউৰাঘাট অঞ্চলত একেধৰণৰ অসংখ্য প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থান আছে ৷ যিটো কছাৰী আৰু ডাবোক বংশৰ শাসনকালত ইয়াৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য্যৰ প্ৰমাণ । চিনাক্ত কৰা স্থানসমূহৰ ভিতৰত আছে ডকমোকাৰ মহামায়া পাহাৰ, য’ত ১৮৯৭ আৰু ১৯৫০ চনৰ বিধ্বংসী ভূমিকম্পৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ৷ সেয়ে সেইসমূহ অঞ্চলত একাদশ-দ্বাদশ শতিকাৰ শিলৰ মন্দিৰৰ অৱশিষ্ট এতিয়াও আছে।"

Ancient sculptures in karbi anglong
কাৰ্বি আংলঙৰ চাৰ্থে ৰংফাৰ গাঁৱৰ ফুলনি অঞ্চলত উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাচীন শিলৰ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপি (Aranyak Saikia FB)

তেওঁ কয়,"বুঢ়াগোহাঁই থান য’ত শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ প্ৰাচীন মূৰ্তি পোৱা গৈছে আৰু বৰগোঙা য’ত গুপ্ত যুগৰ বিৰল শিৱ ভাস্কৰ্য্য আৰু শিলালিপি আৱিষ্কাৰ হৈছে । এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহে একেলগে কাৰ্বি আংলঙৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ গঢ় দিয়া এক সমৃদ্ধিশালী ধৰ্মীয় আৰু কলাত্মক পৰম্পৰাক উন্মোচন কৰে ।"

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত অংকন কৰা সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতিচ্ছবি মচিলে কোনে ?

TAGGED:

কাৰ্বি আংলং
জিলাৰ আয়ুক্ত অৰণ্যক শইকীয়া
প্ৰাচীন শিলৰ ভাস্কৰ্য্য
কাৰ্বি আংলঙত শিলালিপি উদ্ধাৰ
KARBI ANGLONG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.