ETV Bharat / state

মায়ঙত পুনৰ প্ৰাচীন শৈল আৰু মৃন্ময় ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ: সংৰক্ষণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল গ্ৰাম্য সংগ্ৰহালয়

যাদু-মন্ত্ৰৰ দেশ মায়ঙত প্ৰাচীন সভ্যতাৰ ভঁৰাল ! কাছশিলা পাহাৰত উদ্ধাৰ অমূল্য ঐতিহাসিক সমল, মায়ং গ্ৰাম্য সংগ্ৰহালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা ৷

Ancient rock and clay sculptures recovered in Mayong: Rural Museum comes forward for preservation
ৰহস্যৰ দেশ মায়ং (Photo : ETV Bharat Gfx Team)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 1:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাওঁ : তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰৰ দেশ হিচাপে প্ৰসিদ্ধ মায়ঙৰ ৰহস্যৰ যেন কোনোকালেই অন্ত নপৰিব ! শ শ বছৰ ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰৰ দৰে এক ৰহস্যময় আৰু পৌৰাণিক জ্ঞান-সাধনাৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈ অহা মায়ঙত বিগত ৯ আগষ্টত পুনৰ উদ্ধাৰ হয় প্ৰায় সপ্তম-অষ্টম শতিকাৰ অন্তৰ্গত দুটাকৈ অৰ্ধনিৰ্মিত শৈল ভাস্কৰ্য আৰু দ্বাদশ-ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ অন্তৰ্গত এটা আকৰ্ষণীয় মৃন্ময় ভাস্কৰ্য ।

অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাচীন মানৱীয় সভ্যতাৰ বহু অনুৎঘাটিত তথ্যৰ সম্ভেদ দিব পৰা এই ঐতিহাসিক সমল কেইবিধ উদ্ধাৰ হয় মায়ঙৰ এখন অতি প্ৰভাৱশালী প্ৰাচীন শৈৱ তীৰ্থ হাতীমূৰীয়া গাঁৱৰ ‘কাছশিলা শিৱ আশ্ৰম’ত ।

মায়ঙত ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, সেইদিনা মায়ং গ্ৰাম্য সংগ্ৰহালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক তথা মায়ং আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ঐতিহ্য সচেতক অধ্যাপক ডঃ উৎপল নাথ আৰু সংগ্ৰহালয়টোৰ অন্য এগৰাকী অন্যতম সদস্য তথা ঐতিহ্য সচেতক সাংস্কৃতিক কৰ্মী বিপুল ডেকা উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে হঠাতে গৈ উপস্থিত হৈছিল মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে অৱস্থিত মায়ঙৰ কাছশিলা পাহাৰৰ সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱ আশ্ৰমত ।

Ancient rock and clay sculptures recovered in Mayong: Rural Museum comes forward for preservation
মায়ঙত পুনৰ প্ৰাচীন শৈল আৰু মৃন্ময় ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

কাছশিলা পাহাৰৰ চূড়াত অৱস্থিত এই প্ৰাচীন শিৱ আশ্ৰমখনৰ মূল উপাসনা কেন্দ্ৰৰ পৰা পূবে কিছু দূৰৈতে আছে এডৰা সমতল ভূমি । সেই সমতল ভূমিখণ্ডৰ কিছু মাটি খান্দি থোৱা অৱস্থাত দেখা পাই কৌতূহলবশতঃ দুয়োগৰাকী ঐতিহ্য সচেতন ব্যক্তি ওচৰ চাপি যায় ।

Ancient rock and clay sculptures recovered in Mayong: Rural Museum comes forward for preservation
মৃন্ময় ভাস্কৰ্যটি আশ্ৰমখনিৰ মূল উপসনাস্থলীত আৰু শৈল ভাস্কৰ্য দুটি উপাসনাস্থলীৰ পৰা কিছু দূৰৈত উদ্ধাৰ কৰা হয় (Photo : ETV Bharat Assam)

তাত তেওঁলোকে দেখে যে, সেই ভূমিখণ্ডত অসংখ্য পৌৰাণিক ভঙা ইটাৰ টুকুৰা য'ত ত'ত সিচঁৰতি হৈ পৰি আছে । লগে লগে তেওঁলোকে আশ্ৰমখনৰ পূজাৰীসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সেই ভূমিখণ্ডৰ মাটি খান্দোতে ইটাৰ ভঙা টুকুৰাবোৰৰ বাহিৰেও অন্য কিবা ঐতিহাসিক সমল পাই নেকি তাৰ সম্ভেদ কৰে ।

Ancient rock and clay sculptures recovered in Mayong: Rural Museum comes forward for preservation
উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰায় সপ্তম-অষ্টম শতিকাৰ অন্তৰ্গত দুটাকৈ অৰ্ধনিৰ্মিত শৈল ভাস্কৰ্য আৰু একাদশ দ্বাদশ শতিকাৰ এটা আকৰ্ষণীয় মৃন্ময় ভাস্কৰ্য (Photo : ETV Bharat Assam)

আশ্ৰমখনিৰ উন্নয়নৰ বাবে এটি সৰু গৃহৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সেই মাটি খান্দোতে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ইটাৰ ভগ্নাংশৰ লগতে এটি আকৰ্ষণীয় মৃন্ময় ভাস্কৰ্য আৰু দুটি অৰ্ধনিৰ্মিত শৈল ভাস্কৰ্যও পাইছিল বুলি আশ্ৰমৰ পূজাৰীসকলে তেওঁলোকক অৱগত কৰে । লগে লগে তেওঁলোকে সেই প্ৰাচীন সমল কেইবিধৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে আৰু মৃন্ময় ভাস্কৰ্যটি তেওঁলোকে আশ্ৰমখনিৰ মূল উপসনাস্থলীত আৰু শৈল ভাস্কৰ্য দুটি উপাসনাস্থলীৰ পৰা কিছু দূৰৈত অনাদৃত অৱস্থাত পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে ।

Ancient rock and clay sculptures recovered in Mayong: Rural Museum comes forward for preservation
কাছশিলা পাহাৰৰ শিৱ আশ্ৰমত ইয়াৰ পূৰ্বেও ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ হৈছিল (Photo : ETV Bharat Assam)

মানৱ জাতিৰ ইতিহাস অধ্যয়নত সহায়ক হ'ব পৰা এই প্ৰাচীন ভাস্কৰ্য কেইবিধৰ সংৰক্ষণ অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচনা কৰি তেওঁলোকে ততালিকে সেই সমল কেইবিধ আশ্ৰমবাসীৰ সহযোগত মায়ং গ্ৰাম্য সংগ্ৰহালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । সংগ্ৰহালয়টিৰ সম্পাদক ডঃ উৎপল নাথে জনোৱা মতে, বিগত সময়বোৰত এইদৰে প্ৰায় প্ৰতিবছৰে মায়ঙৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহত নতুন নতুন ঐতিহাসিক সমল উদ্ধাৰ হৈ আছে ।

Ancient rock and clay sculptures recovered in Mayong: Rural Museum comes forward for preservation
মানৱ জাতিৰ ইতিহাস অধ্যয়নত সহায়ক হ'ব এই প্ৰাচীন ভাস্কৰ্য (Photo : ETV Bharat Assam)

এইক্ষেত্ৰত ভাৰত তথা অসম চৰকাৰৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মায়ং অঞ্চলত খনন কাৰ্য চলালে আৰু অধিক পুৰাতাত্ত্বিক সমল উদ্ধাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি তেওঁ দোহাৰে । এই ঐতিহাসিক সমলবোৰে মায়ং অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰে বহু অনুৎঘাটিত প্ৰাচীন ৰহস্য পোহৰলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।

Ancient rock and clay sculptures recovered in Mayong: Rural Museum comes forward for preservation
কাছশিলা আশ্ৰমত ওলাল শ শ বছৰ পুৰণি ভাস্কৰ্য (Photo : ETV Bharat Assam)

ডঃ নাথৰ পৰা জানিব পৰা মতে, মায়ঙৰ কাছশিলা পাহাৰৰ শিৱ আশ্ৰমত ইয়াৰ পূৰ্বেও কাছক মাদলী হিচাপে পৰিধান কৰা এটি নৃত্যৰত আকৰ্ষণীয় মানৱ মূৰ্তিৰ লগতে প্ৰায় দ্বাদশ-ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ অন্তৰ্গত ভালেমান মৃন্ময় ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ হৈছিল ।

বৰ্তমান মায়ং গ্ৰাম্য সংগ্ৰহালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰত সংৰক্ষিত হৈ থকা এই পুৰাতাত্ত্বিক সমলসমূহে এসময়ত যে মায়ং অঞ্চলটোত এক অতি উচ্চ স্তৰৰ সভ্যতাই বিৰাজ কৰিছিল সেই কথাকে প্ৰতিপন্ন কৰে ।

Ancient rock and clay sculptures recovered in Mayong: Rural Museum comes forward for preservation
মায়ঙত প্ৰাচীন ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, মায়ঙৰ স্থানীয় মানুহবোৰ সদায় ঐতিহ্য সচেতন আৰু সেয়ে নিঃস্বাৰ্থভাৱে নিজ সামৰ্থৰে ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ প্ৰতি তেওঁলোক সদা সচেষ্ট । কিন্তু চৰকাৰৰ এটা বিয়াগোম পুৰাতত্ত্ব বিভাগ আছে । সেই পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ উচ্চ দৰমহাদাৰী বিষয়াসকলে মায়ঙৰ এনে ঐতিহাসিক সমলসমূহ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত অনাগত দিনবোৰত কি উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষ্যণীয় ।

লগতে পঢ়ক : ৰাষ্ট্ৰীয় পুথিভঁৰাল দিৱস: ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ স্মৃতিত সমৰ্পিত এটা অধ্য়য়ন কেন্দ্ৰ

TAGGED:

মায়ঙত ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ
কাছশিলা শিৱ আশ্ৰম
মায়ং গ্ৰাম্য সংগ্ৰহালয়
শৈল ভাস্কৰ্য মৃন্ময় ভাস্কৰ্য
MAYONG ANCIENT SCULPTURE DISCOVERY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.