কেনে অৱস্থাত আছে ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ পূৰ্ব পুৰুষৰ ভেটি ? অৱহেলিত হৈ ৰ’ল নেকি ভাৰতৰ পঞ্চমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ?
১৯৭৭ চনৰ ২৮ আগষ্টত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ গোলাঘাট জিলাৰ লগত আছে এক বিশেষ সম্পৰ্ক ৷
Published : March 14, 2026 at 4:01 PM IST
গোলাঘাট: ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ । শেহতীয়াকৈ এইগৰাকী অসমৰ প্ৰয়াত ৰাজনীতিকক লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমলৈকে সৰ্বত্ৰে ব্যাপক চৰ্চা হোৱা দেখা গৈছে ৷ অসমৰ চৰকাৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজৰ নাম সলনিৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ তাৰ পাছতেই এই বিষয়টোক লৈ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷ কেৱল মুছলমান হোৱাৰ বাবেই মেডিকেল কলেজখনৰ নামৰ পৰা ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নাম মোহাৰি পেলাবলৈ বিজেপি চৰকাৰে চক্ৰান্ত কৰিছে বুলি সমালোচনা কৰে বিৰোধীয়ে ৷
এই প্ৰতিবেদনত আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ স্মৃতি বিজড়িত আন এক স্থানৰ বিষয়ে ৷ এই স্থান আছে অসমৰ গোলাঘাট জিলাত ৷ ১৯৭৭ চনৰ ২৮ আগষ্টত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ গোলাঘাট জিলাৰ লগত আছে এক বিশেষ সম্পৰ্ক ৷ কিয়নো গোলাঘাটৰ কছাৰীহাট অঞ্চলত পূৰ্বে বসবাস কৰিছিল তেখেতৰ পিতৃ পুৰুষসকল ।
পূৰ্বে এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নামত ৰাজনৈতিক দলৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও সেয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল । এই সম্পৰ্কে গোলাঘাট কছাৰীহাটৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ সম্পাদক ৰেকিব শ্বাহে কয়, ‘‘চৰকাৰে বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন অন্য নামেৰে নামকৰণ কৰিবলৈ ওলাইছে ৷ এই কাম কেনেকৈ কৰিছে আমি অৱগত নহয় ৷ কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলত থকা ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ পূৰ্বপুৰুষক সমাধিস্থ কৰা এই ঠাইত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামত এটা ভাল অনুষ্ঠান দিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ ।’’
‘‘আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা যে কছাৰীহাট অঞ্চলৰ পৰা ওলাই গৈ তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু তেখেতে বহুতো উন্নয়নমূলক কাম-কাজ কৰিছিল । ২০০১ চনত এই অঞ্চলত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামত এখন সৈনিক স্কুল স্থাপন কৰাৰ বাবে মাটিৰ জোখ-মাপ কৰিছিল ৷ কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণ নহ’ল ৷ তাৰ পাছত ২০১২ চনত ইয়াত এখন ৰাজহুৱা সভাত গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়িকা অজন্তা নেওগ, বৰ্তমানৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত আছিল আৰু সেই সভাত তেখেতসকলে এই অঞ্চলত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামত এখন আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷ কিন্তু সেই অনুষ্ঠানো নহ'ল । আমি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিয়ে চৰকাৰক দাবী জনাওঁ যে আমাক তেখেতৰ নামত কছাৰীহাটত এটা অনুষ্ঠান লাগে ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
এই সম্পৰ্কে আন এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘আমি বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছোঁ যে ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ পূৰ্বপুৰুষক সমাধিস্থ কৰা ভূমিত আমাক তেখেতৰ নামত এই অঞ্চলত বিশেষ অনুষ্ঠান দিবলৈ । তেখেত অসমৰ সুযোগ্য সন্তান ৷ তেখেতে গোপীনাথ বৰদলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত শ্ৰম মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । তাৰ পাছত আমি ভাবিছিলো যে তেওঁৰ নাম কছাৰীহাটৰ লগতে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত জিলিকি থাকিব লাগিছিল । আমি তেওঁৰ নাম চিৰস্মৰণীয় হৈ থকাৰ বাবে কছাৰীহাট অঞ্চলত এটা অনুষ্ঠান দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ।’’
ইফালে, এই সম্পৰ্কে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই কয়, ‘‘ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামত থকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যি নামফলক, তাত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সেই সময়ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম সুন্দৰকৈ প্ৰতিফলিত হৈ আছে । কিন্তু সময় ইমান নিষ্ঠুৰ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনৈতিক শিবিৰ সলনি কৰাৰ বাবে তেখেতে নিজ হাতেৰে উন্মোচন কৰা ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নাম সলনি কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে ।’’
নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰ গোলাঘাটত ৷ গতিকে গোলাঘাটৰ লগত এক আৱেগ জড়িত হৈ আছে । গোলাঘাট জিলাবাসী ৰাইজে তেওঁক লৈ গৰ্ব কৰে । গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়িকা অজন্তা নেওগে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নাম লৈ কিমান ৰাজনীতি কৰিলে তাৰ কোনো লেখ-জোখ নাই । কেতিয়াবা যদি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামত সৈনিক স্কুল স্থাপনৰ কথা কৈছিল আৰু কেতিয়াবা আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কৈছিল ৷ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো এটা অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠা নাই । বিধায়িকা অজন্তা নেওগে বিজেপি দলত যোগদান কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুগত হৈ কাম কৰি আছে ।’’
