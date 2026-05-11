ৰঙালাও খেতিৰে উপাৰ্জনৰ বাট, ১০ বছৰে কৃষিকাৰ্যৰে স্বাৱলম্বী ৰিজু শইকীয়া

ৰঙালাও খেতিৰে উপাৰ্জনৰ বাট, ১০ বছৰে কৃষিকাৰ্যৰে স্বাৱলম্বী ৰিজু শইকীয়া
মধ্যবিত্ত লোকসকলৰ অধিকাংশই এটা চাকৰিকে সপোন পূৰণৰ মাধ্যম বুলি ভাবে যদিও নৱপ্ৰজন্মৰ বহুতেই চাকৰি এৰি কৃষি কৰ্মত মনোনিৱেশ কৰিছে ৷
Published : May 11, 2026 at 3:57 PM IST
মাজুলী: জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল যে, ভাৰতৰ আত্মা আছে গাঁৱৰ খেতিপথাৰত । যিদিনালৈ দেশৰ খেতি পথাৰসমূহ কৃষকে উৎপাদন কৰা শস্যৰে নদন-বদন হৈ থাকিব, সিদিনালৈ দেশখনৰ অৰ্থনীতিৰ দিশটো শক্তিশালী হৈ থাকিব । পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ১৯৪২ চনত আৰম্ভ কৰা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত কোৱা এই কথাষাৰৰ মূল্য আজিও একেই প্ৰাসংগিক হৈ আছে ।
সঁচাকৈয়ে কৃষিত চহকী নহ’লে কোনোৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ’ব নোৱাৰে ৷ বহুলোকে এই কথাষাৰৰ গুঢ়াৰ্থ বুজি কৃষিৰ জৰিয়তেই সপোন ৰচিবলৈ শিকিছে ৷ মধ্যবিত্ত লোকসকলৰ অধিকাংশই এটা চাকৰিক সপোন পূৰণৰ মাধ্যম বুলি ভাবে যদিও নৱপ্ৰজন্মৰ বহুতেই চাকৰি এৰি কৃষিত মনোনিৱেশ কৰিছে ৷
তাৰেই এটি নিৰ্দশন হৈছে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ কলনিবাৰীৰ ৰিজু শইকীয়া । এইগৰাকী মহিলাই ৰঙালাও খেতিৰ জৰিয়তে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ লগতে সন্তানক উচ্চশিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিছে ৷ বিগত প্ৰায় ১০ বছৰ ধৰি কৃষিকৰ্মৰ সৈতে আওপকীয়াকৈ জড়িত শইকীয়াই বিগত ৫ বছৰে কৃষিক এক পেছা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি কাম কৰি গৈছে । প্ৰথমাৱস্থাত মাত্ৰ এবিঘা মাটিতে ৰঙালাওৰ খেতি আৰম্ভ কৰা ৰিজু শইকীয়াই নিজৰ কৃষিকৰ্ম ৬ বিঘা মাটিলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে ৷
মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ কৃষিকাৰ্য সম্পৰ্কে এনেদৰে কয়, ‘‘এই কৃষিৰ সৈতে জড়িত হোৱা ১০ বছৰমানেই হ’ল ৷ কিন্তু যোৱা ৫ বছৰৰ পৰা বেছিকৈ জড়িত হৈছোঁ । ৰঙালাও প্ৰথম বছৰ এবিঘা মাটিত কৰিছিলো ৷ তাৰপিছৰ বছৰ দুবিঘা, তাৰপিছৰ বছৰ ৪ বিঘা আৰু এইবছৰ ৬ বিঘা কৰিছোঁ ।’’
এই কৃষিকাৰ্যত স্বামীৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে সহায় কৰে বুলি মহিলাগৰাকীয়ে জনায় ৷ বেংক আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা ঋণ লৈ কৃষিকাৰ্য চলাই যোৱা মহিলাগৰাকীয়ে কেৱল খেতিৰ ধনেৰে কৰা উপাৰ্জনৰ ভিত্তিতে সন্তানক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাইছে । সম্প্ৰতি তেওঁৰ এগৰাকী কন্যাই স্নাতক পৰ্যায়ত অধ্যয়নৰত হৈ আছে ।
এইবেলি ৰঙালাওৰ উৎপাদন ভাল হৈছে যদিও বজাৰৰ অভাৱৰ বাবে যিমান পৰিমাণে লাভান্বিত হ’ব লাগিছিল, সিমান নোহোৱা বুলি মহিলা কৃষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷ স্থানীয় ব্যৱসায়ী আৰু কমলাবাৰীত বিক্ৰী কৰিয়েই প্ৰায় ডেৰ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা মহিলাগৰাকীৰ হাতত এতিয়াও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ৰঙালাও মজুত আছে ৷ ভৱিষ্যতেও কৃষিৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি যাবলৈ মন মেলিছে মহিলাগৰাকীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: লাখপতি বাইদেউ ! ৰান্ধনীশালত ৰচা সপোন বাস্তৱলৈ পৰিণত হোৱাৰ এক যাত্ৰা…