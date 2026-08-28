প্ৰায় ডেৰ মাহ মথাউৰিতে জীৱন নিৰ্বাহ এগৰাকী অশীতিপৰ বৃদ্ধাৰ, নাপালে চৰকাৰৰ কোনো সহায়

প্ৰায় ডেৰ মাহ মথাউৰিতে জীৱন নিৰ্বাহ এগৰাকী অশীতিপৰ বৃদ্ধাৰ, নাপালে চৰকাৰৰ কোনো সহায়
অসম চৰকাৰে বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক ১৫ হাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ কথা কৈছিল ৷ কিন্তু পৰিতাপৰ কথা সেই আৰ্থিক সহায় এলেংমৰাৰ একাংশ বন্যাৰ্তই নাপালে সেই ধন ৷
Published : August 28, 2026 at 9:19 AM IST
যোৰহাট: ১৯ জুলাই ২০২৬ ৷ নিশা সকলোৱে ঠিক খাই-বৈ উঠিছে ৷ হঠাৎ সমুদ্ৰৰ দৰে গৰ্জন শুনা গ’ল ৷ ঢাহি-মুহি আহিল বান ৷ কোনোৱে কাহানিও কল্পনা কৰিব নোৱৰা বানে বুৰালে উজনিৰ তিনি জিলা ৷ ঘৰৰ মূধচেৰে পানী কাটিবলৈ ধৰিলে৷ উন্মাদনাৰ সকলো পৰিধি ভাঙি দিখৌ-দিচাং,জাঁজী-ভোগদৈৰ বুকুত সাগৰৰ দৰে ঢৌ উঠিল ৷
কোনেও একো ততেই ধৰিব নোৱাৰিলে ৷ হাতৰ মুঠিত প্ৰাণটো লৈ কোনোমতে এটুকুৰা ওখ ঠাইলৈ ঢপলিয়ালে এই তিনি জিলাৰ বন্যাৰ্তই ৷ বহুতৰে আপোনজন চকুৰ সমুখতেই উটি গ’ল ৷ সকলো হেৰুৱাই এতিয়া এইসকল বন্যাৰ্তই এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যত আগত লৈ দিন অতিবাহিত কৰিলগীয়া হৈছে ৷
সেইদিনা ভোগদৈয়ে এলেংমৰা পহুমৰা, কুলাই চুক, মজিয়াভেটি, শ’লমৰাকে আদি কৰি ৫ টা স্থানত মাথাউৰি ছিঙাৰ ফলত প্লাৱিত হৈছিল পশ্চিম যোৰহাট ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ এক বৃহৎ অঞ্চল ৷
ভোগদৈৰ বলিয়া বানে মুহূৰ্ততে তচনচ কৰি পেলাইছিল সকলো । এতিয়াও মাথাউৰি ওপৰতে দুখন টিং আৰু ত্ৰিপালেৰে সাজি লোৱা আশ্ৰয় শিবিৰতে থাকিব লগা হৈছে বহু বানাক্ৰান্ত ৷ তেওঁলোক এতিয়াও নিজৰ ঘৰখনলৈ যাব পৰা নাই ৷ কাৰণ সপোনৰ ঘৰখন বানে বিধস্ত কৰিলে, পলসে চোতাল-মজিয়া সকলো পুতিলে ।
উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰে বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক প্ৰাথমিক সাহায্য হিচাপে ১৫ হাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ কথা কৈছিল ৷ কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে চৰকাৰৰ সেই আৰ্থিক সহায় এলেংমৰাৰ এইসকল দুৰ্ভগীয়া বন্যাৰ্তই নাপালে ৷
আনহাতে, আশীৰ দেওনা পৰা হোৱা এগৰাকী বৃদ্ধাৰ কৰুণ কাহিনী শুনিলে আপোনাৰো চকুৰে লোটক নিগৰিব ৷ কণমানি নাতি, পুত্ৰৰ সৈতে মথাউৰিৰ ওপৰতে বসবাস কৰিছে বৃদ্ধাগৰাকীয়ে ৷ চৰকাৰৰ পৰা ১৫ হাজাৰ টকাতো দূৰৰে কথা আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা নাপালে এইগৰাকী বৃদ্ধাই ।
ইটিভি ভাৰতৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘ৰাতি প্ৰায় ১১ মান বজাত পানী আহিল । বোৱাৰীজনী মাকৰ ঘৰলৈ গৈছিল । ল’ৰাটোৱে মোক মথাউৰিৰ ওপৰত থ’লেহি ৷ তেতিয়াৰ পৰা ইয়াতেই আছোঁ ৷ খোৱা-বোৱা পাইছোঁ, কিন্তু পোন্ধৰ হাজাৰ টকা নাপালোঁ । অৰুণোদয়, বৃদ্ধ পেঞ্চন, চৰকাৰী ঘৰ আদি একোৱেই পোৱা নাই ৷ মোৰ বয়স এতিয়া ৮০ বছৰ পাৰ হ’ল ৷ কিন্তু ১৯ জুলাইত অহা নিচিনা বান কেতিয়াও দেখা নাই ।’’
উজনিত হোৱা প্ৰলয়ংকৰী বানত তিনিখন জিলা চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় ৷ বহু হাজাৰ হেক্টৰ কৃষি ভূমি বানে নষ্ট কৰাৰ উপৰিও হাজাৰ-বিজাৰ পশুধন উটি যায় ৷ বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত বানত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে প্ৰায় ১০৭ জন লোকে ।
বানত শিশুসকলৰ কিতাপ-পত্ৰও নষ্ট হয় ৷ চৰকাৰে ইতিমধ্যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নতুনকৈ কিতাপ, ইউনিফৰ্ম আদি যোগান ধৰিছে ৷ তদুপৰি বান বিধ্বস্ত ৰাইজক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ বাবে যাৱতীয় জৰীপো সম্পন্ন কৰা হৈছে ৷
এই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সহায়ৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মানুহে সাহায্যৰ টোপোলা লৈ উজনিলৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷ সকলোৱেই পাৰ্যমানে সহায় আগবঢ়াই বন্যাৰ্তক ৷ মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ বৰঙণি আগবঢ়ায়ো বহুতেই বানত ক্ষতিগ্ৰস্তক সহায় কৰা দেখা যায় ৷ এই বানে উজনিৰ ৰাইজক দি যোৱা দুখৰ অন্ত কেতিয়া পৰে সেয়া সময়েহে ক’ব ৷
লগতে পঢ়ক: বন্যাৰ্তৰ কাষত আকৌ সুৰ বাহিনী