এগৰাকী অখ্যাত শিল্পী, যাৰ সূক্ষ্ম কাৰিকৰী কলাত প্ৰাণ পাই অসমীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিয়ে

এগৰাকী অখ্যাত শিল্পী, যাৰ সূক্ষ্ম কাৰিকৰী কলাত প্ৰাণ পাই অসমীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিয়ে
অসমীয়া কৃষ্টিৰ নীৰৱ সাধক: বাৰপুজীয়াৰ বিনোদ ডেকাৰ কাহিনী লৈ মোহন হাজৰিকাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 4:00 PM IST
মৰিগাঁও : বিহুৰ ঢোলৰ চাপেই হওক বা নামঘৰৰ খোল-নাগাৰাৰ মধুৰ সুৰ—অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এই অমূল্য বাদ্যসমূহৰ আঁৰত থাকে কিছুমান অখ্যাত শিল্পীৰ অকৃত্রিম ত্যাগ আৰু কষ্ট ৷
তেনে এগৰাকী অখ্যাত শিল্পী হ’ল মৰিগাঁও জিলাৰ বাৰপূজীয়াৰ বিনোদ ডেকা ৷ এগৰাকী নিঃস্বাৰ্থ সাধক! বিগত ২৫ টা বছৰে তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে তৈয়াৰ কৰি আহিছে অসমীয়া লোকসংস্কৃতিৰ প্ৰাণস্বৰূপ ঢোল, খোল, নাগাৰা, দবা আদি লোকবাদ্য ।
কাঠ, বাঁহ আৰু চামৰাৰ একো একোটা বাদ্যত শুদ্ধ থাপ আৰু সুৰ ফুটাই তোলাটো কেৱল কামেই নহয়, ই এক সূক্ষ্ম কাৰিকৰী শিল্প । জীৱনৰ বহু উত্থান-পতন আৰু সংগ্ৰামৰ মাজতো বিনোদ ডেকাই এই শিল্পক বুকুত বান্ধি অসমীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প অব্যাহত ৰাখিছে ।
বিগত ২৫ বছৰ ধৰি লোকবাদ্য নিৰ্মাতা বিনোদ ডেকাই মৰিগাঁও জিলাৰ বাৰপুজীয়াত কৰি গৈছে কাম । জীৱনৰ ২৫ টা বছৰে অসমীয়া কৃষ্টিৰ অমূল্য সম্পদ ঢোল, খোল, নাগাৰা, দবা আদি তৈয়াৰ কৰি চলাই নিছে জীৱন সংগ্ৰাম ।
অসমৰ লোকসংস্কৃতিৰ পথাৰখন জীপাল কৰি ৰখাত যিসকল অখ্যাত ব্যক্তি আছে, সেইসকলৰ ভিতৰত বিনোদ ডেকাৰ নাম ল’বই লাগিব ৷ তেওঁ অসমীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত অমূল্য সম্পদসমূহ প্ৰাণ ঢালি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে । বাৰপূজীয়াৰ এটা সৰু ঘৰৰ পৰাই জন্ম হৈছে অসমীয়া লোকবাদ্যৰ সেই মধুৰ সুৰবোৰ, যিয়ে আমাৰ বিহু, ভাওনা, নাম-কীৰ্তন আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জীয়াই ৰাখিছে ।
লোকবাদ্যসমূহৰ ব্যৱহাৰ-
- ঢোল: অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ হিয়াৰ আমঠু, বিহুৰ প্রাণস্পন্দন ।
- খোল আৰু নাগাৰা: নাম-কীৰ্তন, ভাওনা আৰু নাগাৰা নামৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ ।
- দবা: নামঘৰ আৰু মন্দিৰৰ পৱিত্ৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা বিশেষ বাদ্য ।
কেৱল বাঁহ, কাঠ আৰু চামৰাৰ উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰাই নহয়—বাদ্যটোৰ পৰা শুদ্ধ সুৰ আৰু থাপ উলিয়াই অনাটোও এক অতি সূক্ষ্ম কাৰিকৰী শিল্প ৷ বিনোদ ডেকাই এই শিল্পক কেৱল এখন বজাৰ বা ব্যৱসায় হিচাপে লোৱা নাই, বৰঞ্চ ইয়াক নিজৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ মূল আহিলা আৰু অসমীয়া কৃষ্টিৰ প্ৰতি থকা অপাৰ শ্ৰদ্ধা হিচাপে বুকুত বান্ধি লৈছে ।
বৰ্তমানৰ আধুনিকতাৰ জোৱাৰতো তেওঁ নিজৰ শিপাক পাহৰি যোৱা নাই । বৰঞ্চ এই ক্ৰমবৰ্ধমান আধুনিক যুগতো থলুৱা লোকবাদ্যসমূহ নিখুঁতভাৱে সাজি নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ যি নিৰৱ সাধনা তেওঁ চলাই গৈছে, সেয়া অতুলনীয় ।
আজিৰ পৰা প্ৰায় ২৫ বছৰ পূৰ্বে মৰিগাঁও জিলাৰ পূব প্ৰান্তৰ বাৰপূজীয়াত ‘সেৱাশ্ৰী বাদ্য ভাণ্ডাৰ’ নামে গঢ় দিছিল এখন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান । তাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল বিনোদ ডেকাৰ এই যাত্ৰা ।
বিনোদ ডেকাৰ দৰে শিল্পীসকল অসমীয়া জাতিৰ বাবে একো একোজন অঘোষিত সাংস্কৃতিক কাণ্ডাৰী । তেওঁৰ হাতৰ পৰশতে বাজি উঠে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ চিনাকি ছন্দ ।
লগতে পঢ়ক : ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰা ‘কালি বাদ্য’ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কলিৰাম বৰাৰ