পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্য জীয়াই আছে নে নাই নাজানে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতা যুৱকে

পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্য জীয়াই আছে নে নাই নাজানে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতা যুৱকে
পৰিচয়বিহীন অচেতন পুৰুষ-মহিলাৰ সন্তান নেকি দুবছৰীয়া শিশুটি ?
Published : November 15, 2026 at 10:25 PM IST
যোৰহাট: দেশ জোঁকাৰি যোৱা কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত যুৱক দুজনক সুস্থ হোৱা বাবে চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে । পিছে এই দুজন যুৱকৰ এজনে নাজানে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আন চাৰিজন সদস্য জীয়াই আছে নে নাই ।
সেই ভয়াৱহ দিনটোত গোলাঘাটৰ পৰা নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ মোস্তাকিন হুছেইন পৰিয়ালৰ আন চাৰিজন সদস্যৰ সৈতে ঘৰলৈ উভতিছিল । গাড়ীত উঠাৰ পিচতেই তেওঁৰ টোপনি আহে । সেই সময়তেই যেন ভাবিব নোৱাৰা ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল ।
আহত মোস্তাকিন হুছেইনে সেই দিনটোৰ শিহৰণকাৰী মুহূৰ্তৰ কথা বিৱৰি কয়, "মই গোলাঘাটৰ পৰা আহিছিলো । গাড়ীত উঠাৰ পিচত মোৰ টোপনি অহাত একো গমেই নাপালো । সাৰ পাই অনুভৱ কৰিলো হাতত আঘাত পাইছিলো । মোৰ পৰিয়ালৰ আৰু চাৰিজন সদস্য আছিল । তেওঁলোক জীয়াই আছে নে নাই একো নাজানো ।"
নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ মুকিদুল হক নামৰ আহত যুৱকজনে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, "মই গোলাঘাটৰ পৰা চামগুৰিলৈ আহি আছিলো । গাড়ীত উঠাৰ পিচতেই টোপনি অহাত একো ধৰিবই পৰা নাছিলো । টোপনিৰ মাজতেই হঠাতে চক খাই দেখিলো চালকে গাড়ীখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছে । তাৰপিচত আৰু একো গম নাপাওঁ ।"
গাড়ীখন কমেও প্ৰতি ঘণ্টাত ৯০ কিলোমিটাৰ গতিত গৈ আছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "গাড়ীখনে ভুল দিশে গতি কৰাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । কমেও ৫০ গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিছিল । প্ৰায় ২০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী থিয় হৈ আছিল । আধা ঘণ্টামান পিচত মোক বেজী দিয়াত লাহে লাহে জানিব পাৰিলো যে মই হাস্পতালত আছো । হাস্পতালত চিকিৎসক, নাৰ্ছ আদিয়ে পাৰ্যমানে শুশ্ৰূষা কৰিছে । কোনোৱে শুশ্ৰূষা কৰাত ত্ৰুটি কৰা নাই ।"
ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত ২৬ জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত দেওবাৰ পৰ্যন্ত ১৬ জনকৈ লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে । বৰ্তমানেও সংকটজনক অৱস্থাত ৮ গৰাকী আছে । ইয়াৰ মাজতেই নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ দুই যুৱকক ক্ৰমে মুকিদুল হক আৰু মোস্তাকিন হুছেইনক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে ।
পৰিচয়বিহীন দম্পতিৰ সন্তান নেকি দুবছৰীয়া শিশুটি ?
বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা দুবছৰীয়া শিশুৰ পিতৃ-মাতৃ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত আইচিইউত থকা পৰিচয়হীন দম্পতিৰ হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰিছে চিকিৎসাসয়ত থকা আহত লোকে । আইচিইউ ভেন্টিলেচনত চিকিৎসাধীন এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা পৰিচয় এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই । সেই পৰিচয়বিহীন দম্পতীয়েই শিশুটি পিতৃ মাতৃ হ'ব পাৰে বুলি চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষও সন্দেহ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰেভেলাৰৰ মালিকক গ্ৰেপ্তাৰ, দুদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ