হত্যাত অভিযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিক দেৰগাঁৱত আৰক্ষীৰ জালত
ভুৱা পৰিচয় পত্ৰৰে তিনি বছৰ ধৰি অসমত আত্মগোপন ।
Published : November 13, 2026 at 1:41 PM IST
গোলাঘাট: বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাটো নতুন বিষয় নহয় । ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ আৰু একাংশ স্থানীয় দালালৰ সহযোগত অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি বিশেষকৈ অসমত খোপনি পুতিছে । এইসকল অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে বিভিন্ন ঠাইত আত্মগোপন কৰি অবৈধ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে ।
ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি বিগত তিনি বছৰ ধৰি আত্মগোপন কৰি থকা এজন অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আৰক্ষীয়ে গোলাঘাট জিলাৰ নাহৰণিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । বাংলাদেশত হত্যাত অভিযুক্ত এই অবৈধ নাগৰিকজনে ভুৱা পৰিচয় পত্ৰৰেই নাহৰণিত বসবাস কৰি আছিল যদিও স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ।
মাছুদ আহমেদ নামৰ অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকজনক আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত আছে ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে মাছুদ আহমেদে বাংলাদেশত এজন লোকক হত্যা কৰি পলায়ন কৰি অসমত আত্মগোপন কৰি আছিল । লোকজনৰ ওপৰত ৰাইজৰ সন্দেহ হোৱাত তেওঁক কৰায়ত্ত কৰি দেৰগাঁও আৰক্ষীক অৱগত কৰাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত গোলাঘাট জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকাই কয়, "দেৰগাঁও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই নাহৰণি গাঁৱত এজন সন্দেহজনক লোক থকাৰ বিষয়ে খবৰ লাভ কৰে । তেওঁৰ নাম মাছুদ আহমেদ । সেই খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত মাছুদ আহমেদৰ হাতত থকা আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, বাহন চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ, পাচপ'ৰ্ট আদি পৰীক্ষা কৰি আমি গম পালো যে এই সকলো নথিপত্ৰ ভুৱা ।"
আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,"আৰক্ষীয়ে ধৃত লোকজনক সোধা-পোছা কৰাত তেওঁ বাংলাদেশৰ নাগৰিক বুলি নিশ্চিত হয় । লোকজনে কেইবাবাৰো বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে । তেওঁ ২০২৩ চনত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ এখন ঠাইত আছিল । তাৰ পৰা তেওঁ নাহৰণিত আগৰৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহে । ৰাইজৰ সন্দেহ হোৱাত তেওঁক সোধা-পোছা কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ।" এই সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ পিছত তেওঁক বাংলাদেশৰ নাগৰিক বুলি আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে ।
এই সম্পৰ্কে এজন স্থানীয় যুৱকে কয়,"বাংলাদেশৰ এজন লোকক হত্যা কৰি এই লোকজনে অসমলৈ পলায়ন কৰিছিল । সেই লোকজনক নাহৰণি অঞ্চলত দেখা পোৱা গৈছিল যদিও হঠাৎ নাইকিয়া হ'ল; কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে এজন লোকে খবৰ দিয়ে যে লোকজন পুনৰ নাহৰণি অঞ্চলত দেখা পোৱা গৈছে । সেইমতে আমি দেৰগাঁও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক নাহৰণি অঞ্চলত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।" ইপিনে, সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিক মাছুদ আহমেদে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন কৰি এইসকলোবোৰ ভুৱা বুলি দাবী কৰে ।
লগতে পঢ়ক:ধুবুৰীৰ যোগমায়া ফেৰী ঘাটত ৩৬ গৰাকী সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক
আপোচ কৰা নহ’ব, এইখন নতুন অসম : বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী