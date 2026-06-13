ETV Bharat / state

অৱসৰ পাছত নতুন সপোনৰ আৰম্ভণি; কৃষি খণ্ডত নগাঁৱৰ কুন্তীৰ বিশেষ দক্ষতা

কঠিয়া সিঁচাৰ পৰা ভূঁই ৰোৱা, বিভিন্ন খেতিৰ পৰা ফুলৰ বাগিচালৈকে, আচাৰৰ পৰা চিৰা-দৈ জলপানলৈকে সকলো নিজেই প্ৰস্তুত কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত মহিলা কৃষক কুন্তী বৰাই ৷

Nagaon woman farmer
অৱসৰপ্ৰাপ্ত মহিলা কৃষক কুন্তী বৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 6:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰৰ কাষৰি গাঁৱৰ এগৰাকী আদৰ্শ মহিলা কৃষক । নাম কুন্তী বৰা । এই মহিলাগৰাকীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত জীৱনক এক নতুন ৰূপত আগবঢ়াই নিছে । কেৱল নিজৰ সংসাৰ চলোৱাই নহয়, নিজৰ হাতেৰে ট্ৰেক্টৰ চলাই বিশাল পৰিসৰৰ কৃষি কাৰ্য আৰম্ভ কৰি সমাজৰ আগত এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰিবলৈও তেওঁ সক্ষম হৈছে ৷

ধান, মাকৈ, পাচলিৰ খেতিৰ উপৰিও ফুলৰ বাগিচা আৰু ঔষধী গছ-গছনিৰে সমৃদ্ধ বাৰী গঢ়ি কুন্তী বৰা হৈ পৰিছে গাঁৱৰ তথা জিলাখনৰ সকলোৰে আদৰ্শ স্বৰূপ ।

অৱসৰৰ পাছত বহুতে ভাবে যে, এতিয়া বিশ্ৰামৰ সময় । কিন্তু কুন্তী বৰাৰ বাবে অৱসৰ মানে নতুন সপোনৰ আৰম্ভণি আছিল । চাকৰি কৰি থকা দিনত কৃষিৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ আকৰ্ষণ, অৱসৰৰ পাছত পূৰ্ণ ৰূপত প্ৰকাশ পালে । তেওঁ নিজৰ ১২-১৪ বিঘা মাটিত আধুনিক কৃষি পদ্ধতিৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ধান খেতি কৰে ।

Nagaon woman farmer
বঢ়মপুৰৰ কাষৰি গাঁৱৰ এগৰাকী আদৰ্শ মহিলা (ETV Bharat Assam)

নিয়মিতভাৱে মাকৈ আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পাচলিৰ খেতিও তেওঁ কৰে । কেৱল পৰম্পৰাগত খেতিতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি তেওঁ নিজৰ বাৰীখনক এখন সৌন্দৰ্য আৰু স্বাস্থ্যৰ উৎস কৰি তুলিছে । নিজৰ বাৰীৰ ফুলৰ বাগিচাই চাৰিওফালে সুবাসিত কৰি ৰাখিছে ৷ লগতে এইগৰাকী মহিলা কৃষকে বিভিন্ন ঔষধী গছ-গছনি ৰোপণ কৰি পৰিয়াল আৰু সমাজৰ বাবে এক স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে ।

Nagaon woman farmer
ট্ৰেক্টৰ চলাই নিজে কৰে সকলো খেতি (ETV Bharat Assam)

নিজে ট্ৰেক্টৰ চলাই কুন্তী বৰাই কৃষিৰ বাবে পথাৰখনক উপযোগী কৰি ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰৰ বিপৰীতে জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধান, পাচলি উৎপাদন কৰি আহিছে ৷ কুন্তী বৰাই কৃষি কাৰ্যৰে কেৱল নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাই নহয়, আন দহজনকো সংস্থাপন দিছে ৷ তেওঁৰ খেতি পথাৰ আৰু বাগিচা এতিয়া কৰ্মসংস্থানৰো এক ক্ষেত্ৰ হৈ পৰিছে।

Nagaon woman farmer
মহিলা কৃষক কুন্তী বৰা (ETV Bharat Assam)

কুন্তীৰ খেতিৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী কেৱল স্থানীয় বজাৰতে সীমাবদ্ধ নহয় । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে বহিঃৰাজ্যলৈও যায় তেওঁৰ পথাৰত উৎপাদন ধান, পাচলি, ফুল আৰু ঔষধী গছ । গুণগত মান আৰু স্বাভাৱিক পদ্ধতিৰ বাবে তেওঁৰ উৎপাদনৰ চাহিদা অধিক।

Nagaon woman farmer
মহিলা কৃষক কুন্তী বৰাই উৎপাদিত সামগ্ৰী বহিঃৰাজ্যতো সমাদ্ৰিত (ETV Bharat Assam)

এই সফলতাই প্ৰমাণ কৰে যে মনৰ দৃঢ়তা আৰু পৰিশ্ৰম থাকিলে বয়স কোনো বাধা নহয় । আনকি পুৰুষৰ সমানে মহিলাও যে আগবাঢ়িব পাৰে তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে কুন্তী বৰাই । পথাৰত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰেই চিৰা, বিভিন্ন আচাৰ, পপকৰ্ণ পৰ্যন্ত প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰে কুন্তী বৰাই ।

Nagaon woman farmer
অৱসৰৰ পাছত কুন্তীয়ে আৰম্ভ কৰিছে আন এক যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত মহিলা কৃষক কুন্তী বৰাই কয়, “সময়ৰ লগত সমানে আগবাঢ়ি যাবলৈ হ’লে প্ৰথম কথা কেইটামান প্ৰাথমিক জ্ঞান লাগিব ৷ সেইটো হৈছে যে সময়ৰ মূল্যবোধ, শৃংখলাবদ্ধতা আৰু নিয়মানুভৰ্তিতা । গতিকে নিত্য় নৈমিত্তিক আমাৰ কিছুমান কৰ্ম থাকে, যিবিলাক কৰ্মৰ পৰা আজি আমি আঁতৰি আহিলো নৱ প্ৰজন্ম তাৰ পৰা আঁতৰি আহিল ।’’

Nagaon woman farmer
মহিলা কৃষক কুন্তী বৰাj খেতি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মই সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মুখ্য সেৱিকা হিচাবে কাম কৰাৰ সময়ত শিশু-মাতৃসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন খুব ভালদৰে উপলব্ধি কৰিছিলো । তেওঁলোকক পুথিগতভাৱে কথা কৈ লাভ নাই যদি তেওঁলোকৰ মাজত আমি সোমাই গৈ তেওঁলোকৰ মনটো যদি আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰো বা তেওঁলোকক যদি আমি কাৰিকৰী কিছুমান প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰো, যাতে তেওঁলোকে বাৰীতে থকা শাক, ফল-মূল কোনবিধ কি ধৰণে উপকাৰী তেতিয়া তেওঁলোক সহজতে বোধগম্য হ'ব, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেইখিনিৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস জন্মিব ।’’

Nagaon woman farmer
অৱসৰৰ পাছত কুন্তীয়ে আৰম্ভ কৰিছে আন এক যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

মহিলা কৃষক কুন্তী বৰাই কয়, ‘‘পাহাৰত হোৱা পুৰণিকলীয়া গুম ধানো মই ভৈয়ামত উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । জিকাৰ পৰা কোমোৰালৈকে পাচলি, কঁঠালৰ পৰা অমিতালৈকে ফলৰ উপৰিও বিভিন্ন শস্য যাতে আমি নিজে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো, তাৰ বাবে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছো ।”

উল্লেখ্য যে, কুন্তী বৰাৰ এই যাত্ৰাই গ্ৰাম্য মহিলাসকলৰ বাবে এক শক্তিশালী বাৰ্তা বহন কৰিছে । তেওঁ দেখুৱাইছে যে অৱসৰৰ পাছতো জীৱন কেনেকৈ অৰ্থপূৰ্ণ কৰিব পাৰি । তেওঁৰ সফলতাই কেৱল পৰিয়াল আৰু গাঁৱৰ লোককহে নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ মহিলা কৃষক সমাজক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । তেওঁৰ এই অনন্য নিদৰ্শন সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : কুহি টি বাৰ; থলুৱা ব্যঞ্জনেৰে ৰেণু মহন্তই গ্ৰাহকক যোগান ধৰিছে লোভনীয় খাদ্যৰ জুতি

লগতে পঢ়ক : কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিক্ৰী কৰি জীপাল কৰিছে নিজৰ জীৱন, উদ্যমী মহিলাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস

TAGGED:

অৱসৰপ্ৰাপ্ত মহিলা কৃষক কুন্তী বৰা
আদৰ্শ মহিলা কৃষক
ইটিভি ভাৰত অসম
পৰম্পৰাগত খেতি পদ্ধতি
NAGAON WOMAN FARMER KUNTI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.