কাৰ্বি আংলংৰ চকীহোলাত যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত
সন্ধিয়া প্ৰায় 7 বজাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ৷
Etv Bharat (Etv Bharat)
Published : March 5, 2026 at 9:54 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এক বিমান দুৰ্ঘটনা ৷ কাৰ্বি আংলংৰ চকীহোলাত যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ সন্ধিয়া প্ৰায় 7 বজাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ৷ চকীহোলাৰ জাম্বাবস্তিত কিছু সময় পূৰ্বে এক বিকট শব্দ শুনাৰ লগতে জুই প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে ৷ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ স্থানীয় লোকৰ ৷ ঘটনাৰ উৎস বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দল ৰাওনা হৈছে ৷ বিমানখনে যোৰহাটৰ পৰা উৰা মাৰিছিল আৰু সন্ধিয়া ৭.৪২ বজাৰ পিছত যোগাযোগ বিছিন্ন হৈছিল ৷
