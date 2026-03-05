ETV Bharat / state

কাৰ্বি আংলংৰ চকীহোলাত যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত

সন্ধিয়া প্ৰায় 7 বজাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 5, 2026 at 9:54 PM IST

গুৱাহাটী: ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এক বিমান দুৰ্ঘটনা ৷ কাৰ্বি আংলংৰ চকীহোলাত যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ সন্ধিয়া প্ৰায় 7 বজাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ৷ চকীহোলাৰ জাম্বাবস্তিত কিছু সময় পূৰ্বে এক বিকট শব্দ শুনাৰ লগতে জুই প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে ৷ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ স্থানীয় লোকৰ ৷ ঘটনাৰ উৎস বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দল ৰাওনা হৈছে ৷ বিমানখনে যোৰহাটৰ পৰা উৰা মাৰিছিল আৰু সন্ধিয়া ৭.৪২ বজাৰ পিছত যোগাযোগ বিছিন্ন হৈছিল ৷

অধিক খবৰৰ অপেক্ষাত…

