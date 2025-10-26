ETV Bharat / state

মানুহে ঠগিলেও গছে নঠগে, খেতিৰ অনুপযোগী ভূমিক কৰিলে সেউজীয়া

শিক্ষিত যুৱকে খেতিৰ অনুপযোগী ভূমিত গঢ়িছে সেউজ বিপ্লৱ । বুলিছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট ।

An educated young man has created a green revolution on land unsuitable for farming in Jonai
কৃষি, গছপুলি ৰোপণৰে স্বাৱলম্বী হৈছে জোনাইৰ শিক্ষিত যুৱক ভৱেশ দাৰিক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2025 at 3:55 PM IST

জোনাই: যিসময়ত গছ কটাক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ, যি সময়ত কৰ্ম-সংস্থাপনৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে ৰাজ্যৰ যুৱক-যুৱতীয়ে, সেই সময়তে এগৰাকী যুৱকে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ উপৰিও মোকলাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ । নীৰৱে গঢ়িছে সেউজ বিপ্লৱ ।

জোনাইৰ শিক্ষিত যুৱক ভৱেশ দাৰিকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে 'মন কৰিলে চন, বাকৰি মাটিতে ধন' আপ্ত বাক্যশাৰী । জোনাই সম জিলাৰ চুংক্ৰাং গাঁৱৰ শিক্ষিত যুৱকজনে খেতিৰ বাবে অনুপযোগী প্ৰায় ৮ বিঘা ভূমিত পুখুৰী খান্দি মৎস্য পালনৰ লগতে পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে বিভিন্ন মূল্যৱান গছ-গছনি, শাক-পাচলি খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা চলাই স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বিভিন্নজনক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

কৃষি, গছপুলি ৰোপণৰে স্বাৱলম্বী হৈছে জোনাইৰ শিক্ষিত যুৱক ভৱেশ দাৰিক (ETV Bharat Assam)

যুৱকজনে কি কি গছ-গছনি ৰোপণ কৰিছে:

পুখুৰীৰ দাঁতিত ডেৰশজোপাতকৈ অধিক মেহগনি, ৪০ জোপাতকৈ অধিক চেগুন গছ, সাঁচি গছ, মালোচিয়ান চাল, নাৰিকল, কৃষ্ণচূড়া গছৰ উপৰিও কেৰেলা, ভেন্দি, জিকা, কোমোৰা, জাতিলাও, কল, লাইশাক, মূলা, অমিতা আদি বিভিন্ন শাক-পাচলিৰ খেতি কৰিছে যুৱকজনে । তদুপৰি পৰিয়ালৰ ভাতৃসকলৰ সৈতে মিলি চাৰিশজোপাৰো আধিক ৰবৰ গছৰ খেতি কৰি প্ৰতিদিনে ৪০ লিটাৰকৈ ৰবৰ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি জানিবলৈ যুৱকগৰাকীয়ে ।

An educated young man has created a green revolution on land unsuitable for farming in Jonai
গছৰ প্ৰতি আছে অগাধ প্ৰেম (ETV Bharat Assam)

পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগত ঠিকাভিত্তিক চাকৰি কৰা তথা মিচিং গীতৰ গীতিকাৰ যুৱক ভৱেশ দাৰিকে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন বিনিয়োগ কৰাৰ লগতে কঠোৰ শ্ৰমৰ বিনিময়ত অঞ্চলটোত এক সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে । অশেষ কষ্টেৰে উৎপাদন কৰা কেৰেলা, জিকা, কুমুৰা, ভেন্দিকে ধৰি বিভিন্ন শাক পাচলি স্থানীয় বেপাৰীক বিক্ৰী কৰাৰ লগতে পৰিয়াল তথা বন্ধু বৰ্গক বিলাই যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰো বুলি কয় ।

An educated young man has created a green revolution on land unsuitable for farming in Jonai
খেতিৰ অনুপযোগী ভূমিত গঢ়িছে সেউজ বিপ্লৱ (ETV Bharat Assam)

যুৱকজনে কেতিয়াৰে পৰা গছ ৰোপণৰ কাম কৰিছিল:

সৰুৰে পৰাই গছ ৰোপণ কৰি ভাল পোৱা ভৱেশ দাৰিকে নিজে ভোগ কৰিব নোৱাৰিলেও ভৱিষ্যতে নতুন প্ৰজন্মই ভোগ কৰিব পৰিব এই উদ্দেশ্যৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যৱান গছ ৰোপণ কৰিছো বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়,"এতিয়া যিহেতু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে । উদাহৰণস্বৰূপে জোনাইৰ গালী বনাঞ্চল, জামজিং বনাঞ্চল লুপ্ত হোৱাত বৰ্তমান মাত্ৰ ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সমজিলা অন্তৰ্গত একমাত্ৰ সংৰক্ষিত পবা বৰ্ষাৰণ্য খনহে বাচি আছেগৈ । গতিকে খেতিৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰি থকা মাটি ডোখৰত কেইজোপামান মূল্যৱান গছ ৰোপণ কৰিম বুলি ভাৱি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ।"

An educated young man has created a green revolution on land unsuitable for farming in Jonai
খেতিৰ অনুপযোগী ভূমিক কৰিলে সেউজীয়া (ETV Bharat Assam)

যুৱকজনে কয়,"এতিয়া গছবোৰ সুন্দৰকৈ বাঢ়ি আহিছে দেখি খুব সুখী অনুভৱ কৰোঁ । আজি মই এনেকৈ পুখুৰীত মৎস্য পালনৰ লগতে মূল্যৱান গছ গছনি ৰোপণ কৰা গছ সমূহ লগৰ বন্ধু বৰ্গক চেয়াৰ কৰি তেওঁলোকক অৱগত কৰিছিলোঁ যে বাৰীত পৰি থকা মাটিত মূল্যৱান গছ ৰোপণ কৰিব লাগে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ ফল লাভ কৰিব ।"

An educated young man has created a green revolution on land unsuitable for farming in Jonai
বিভিন্ন শাক-পাচলিৰ খেতিৰে হৈছে স্বাৱলম্বী (ETV Bharat Assam)

যুৱকজনক দেখি কেইবাগৰাকীও বন্ধুৱে ৰোপণ কৰিছে মূল্যৱান গছ:

এই সন্দৰ্ভত ভৱেশ দাৰিকে কয়,"এতিয়া মোৰ কামত অনুপ্ৰাণিত হৈ মোৰ কেইবাজনো বন্ধুৱে নিজৰ নিজৰ বাৰীত ৰোপণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মূল্যৱান গছ-গছনি ।" নিজৰ চোতালত থকা খেতিৰ বাবে অনুপযোগী ভূমিত পুখুৰী খান্দি মৎস্য আৰু বিভিন্ন গছ-গছনি ৰোপণ কৰি সেউজ বিপ্লৱ সুচনা কৰা ভৱেশ দাৰিক এতিয়া সকলোৰে বাবে হৈ পৰিছে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন ।

An educated young man has created a green revolution on land unsuitable for farming in Jonai
মৎস্য পালনৰে হৈছে স্বাৱলম্বী (ETV Bharat Assam)

যুৱকজনৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি ?

ভৱিষ্যতে এই কাৰ্যক কিদৰে আগুৱাই নিব সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"যিহেতু ৮ বিঘা ভূমিৰ উপৰিও আৰু ২০ বিঘাৰো অধিক ভূমি আছে, গতিকে এই ভূমিত বৃহৎ সেউজ বিপ্লৱ সূচনা কৰিম । যিহেতু এই ঠাইৰখিনিৰ কাষৰে এখন সৰু নৈ বৈ গৈছে গতিকে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কলা-সংস্কৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম ।" তদুপৰি এই ঠাইত সংগীত চৰ্চাৰো সুবিধা দিয়াৰ পৰিকল্পনা যুৱকজনৰ ।

