ETV Bharat / state

পুৱাই ৪.৫ প্ৰাৱল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰণি গ’ল ৰাজ্য

ভূমিকম্পৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে কোনো ক্ষয়-ক্ষতি বা কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।

earthquake in Assam
পুৱাই ৪.৫ প্ৰাৱল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰণি গ’ল ৰাজ্য (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2026 at 7:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মঙলবাৰে পুৱা ৰাজ্যত ৪.৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্পবিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পুৱা প্ৰায় ৪:২৩ বজাত ভূমিকম্পটোৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ৷

ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল নগাঁও জিলা ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্পবিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা তথ্য অনুসৰি, ভূমিৰ পৰা প্ৰায় ৩৩ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত এই কম্পন সংঘটিত হয় ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱত নগাঁৱৰ লগতে গুৱাহাটী আৰু অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো অনুভূত হয় ।

ভূমিকম্পৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে কোনো ক্ষয়-ক্ষতি বা কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক : নেপালৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগতকৈও ভয়াবহ আছিল নেকি অসমৰ বৰভূঁইকঁপৰ তাণ্ডৱ ?

TAGGED:

অসমত ভূমিকম্প
ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্পবিজ্ঞান কেন্দ্ৰ
EARTHQUAKE IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.