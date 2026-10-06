পুৱাই ৪.৫ প্ৰাৱল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰণি গ’ল ৰাজ্য
ভূমিকম্পৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে কোনো ক্ষয়-ক্ষতি বা কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।
Published : October 6, 2026 at 7:32 AM IST
হায়দৰাবাদ : মঙলবাৰে পুৱা ৰাজ্যত ৪.৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্পবিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পুৱা প্ৰায় ৪:২৩ বজাত ভূমিকম্পটোৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ৷
ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল নগাঁও জিলা ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্পবিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা তথ্য অনুসৰি, ভূমিৰ পৰা প্ৰায় ৩৩ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত এই কম্পন সংঘটিত হয় ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱত নগাঁৱৰ লগতে গুৱাহাটী আৰু অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো অনুভূত হয় ।
EQ of M: 4.5, On: 06/10/2026 04:23:47 IST, Lat: 26.428 N, Long: 93.060 E, Depth: 33 Km, Location: Nagaon, Assam. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/ThHaKyz0he— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 5, 2026
ভূমিকম্পৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে কোনো ক্ষয়-ক্ষতি বা কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক : নেপালৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগতকৈও ভয়াবহ আছিল নেকি অসমৰ বৰভূঁইকঁপৰ তাণ্ডৱ ?