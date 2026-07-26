গ্ৰাম্য সেৱা যানেৰে গাঁৱৰ সৰু আলিবাটেৰে মানৱতাৰ যাত্ৰা
সুৰেশ প্ৰামাণিক আৰু ‘গ্ৰাম্য সেৱা যান’ৰ এক অনন্য নিদৰ্শন ।
Published : July 26, 2026 at 7:52 AM IST
দেবেন বৰুৱা
সোণাপুৰ: যিটো সময়ত দুৰ্গম গাঁৱৰ ঠেক পথৰ বাবে চাৰিচকীয়া বাহন বা ১০৮ এম্বুলেঞ্চ প্ৰৱেশ কৰাতো অসম্ভৱ হৈ পৰে, সেই সময়তে প্ৰাপ্য চিকিৎসাৰ অভাৱত বহু দুখীয়া-দৰিদ্ৰ লোকে যন্ত্ৰণাত ভুগিবলগীয়া হয় ।
কিন্তু এই কঠিন প্ৰত্যাহ্বানকেই ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সোণাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তে সহজ কৰি তুলিছে । গাঁৱৰ চুকে-কোণে গৈ ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ অনায়াসে কঢ়িয়াই নিয়াত এখন বিশেষ এম্বুলেঞ্চ সফল হৈছে, যাৰ নাম 'গ্ৰাম্য সেৱা যান' । সচৰাচৰ দেখা এম্বুলেঞ্চতকৈ সম্পূর্ণ পৃথক এই ‘গ্ৰাম্য সেৱা যান’ প্ৰকৃততে এখন বিশেষভাৱে সজাই তোলা ই-ৰিক্সা এম্বুলেঞ্চ ।
ধাৰণাৰ পৰা বাস্তৱলৈ: পঞ্চায়তৰ এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ
সোণাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই সভানেত্ৰী আৰু সদস্যসকলে গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ চিকিৎসাৰ যাতায়াত সমস্যা সমাধানৰ বাবে চিন্তা-চৰ্চা চলাইছিল ।
এই সম্পৰ্কত সোণাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,""আমাৰ পঞ্চায়তৰ বহুতো এনেকুৱা ভিতৰুৱা ঠাই আছে য’লৈ সাধাৰণ এম্বুলেঞ্চ যাব নোৱাৰে । বেমাৰ-আজাৰ হ’লে দুখীয়া মানুহখিনি মহা বিপদত পৰে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা ভাবি থাকোঁতেই এজন লোকে নিজৰ ই-ৰিক্সাখন লৈ এই সেৱা আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়ি আহিল । তাৰ পিছত ডিমৰীয়া সমজিলাৰ আয়ুক্তৰ অনুমতি লৈ আমি ই-ৰিক্সাখনক এম্বুলেঞ্চৰ ৰূপ দিলোঁ ।"
ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে বিশেষ ব্যয় ব্যৱস্থা
দুখীয়া তথা আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি এই সেৱাত ব্যয়ৰ পৰিমাণ অত্যন্ত সুলভ কৰি ৰখা হৈছে :
- দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ (BPL) পৰিয়াল: সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ অহা-যোৱা কৰাৰ ব্যৱস্থা ।
- এপিএল (APL) পৰিয়াল: প্ৰতি কিলোমিটাৰত মাত্ৰ ১০ টকা ।
- সাধাৰণ (General) পৰিয়াল: প্ৰতি কিলোমিটাৰত মাত্ৰ ২০ টকা ।
ইফালে চালকে ৰোগী অনা-নিয়া কৰি পোৱা ধনৰ পৰা মাহেকত ১,০০০ টকা পঞ্চায়তক জমা দিয়ে আৰু পঞ্চায়তে চালকগৰাকীক মাহে ১,৫০০ টকাৰ পাৰিশ্ৰমিক প্ৰদান কৰে ।
ই-ৰিক্সা চালক সুৰেশ প্ৰামাণিক: সেৱাৰ অনন্য প্ৰতীক
চলিত বৰ্ষৰ ২৬ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সেৱাৰ মূল কাণ্ডাৰী হৈছে ই-ৰিক্সা চালক সুৰেশ প্ৰামাণিক । নিজৰ ই-ৰিক্সাখনক পঞ্চায়তৰ নক্সা অনুসৰি এম্বুলেঞ্চলৈ ৰূপান্তৰ কৰি তেওঁ দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰোগীৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈ পৰিছে ।
ই-ৰিক্সা চালক সুৰেশ প্ৰামাণিকে এই সন্দৰ্ভত কয়,"ই-ৰিক্সাখন মোৰ নিজৰ যদিও এম্বুলেঞ্চৰ ডিজাইন পঞ্চায়তে কৰি দিছে । গাঁৱৰ যিবোৰ ঠাইলৈ কোনো বাহন নাযায়, তালৈ গৈ মই ৰোগী চিকিৎসালয়লৈ আনোঁ । কেতিয়াবা জিলা চিকিৎসালয়ৰ পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈও ৰোগী নিবলগীয়া হয় । ২৬ জানুৱাৰীৰ পৰা আজিলৈকে বহু ৰোগীক চিকিৎসাৰ বাবে কঢ়িয়াইছোঁ আৰু এই কাম কৰি মই মানসিক শান্তি পাইছোঁ ।"
সমগ্ৰ দেশৰে বাবে এক অনুকৰণীয় নিদৰ্শন
সোণাপুৰ পঞ্চায়তৰ এনে জনহিতকৰ চিন্তা আৰু ই-ৰিক্সা চালক সুৰেশ প্ৰামাণিকৰ নিঃস্বাৰ্থ সেৱাৰ মনোভাৱক আজি সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে একমুখে প্ৰশংসা কৰিছে । গ্ৰামাঞ্চলৰ স্বাস্থ্য সেৱাত এনেধৰণৰ উদ্ভাৱনী আৰু সুলভ গ্ৰাম্য এম্বুলেঞ্চ সেৱা সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে এক অনুকৰণীয় নিদৰ্শন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।