ETV Bharat / state

গ্ৰাম্য সেৱা যানেৰে গাঁৱৰ সৰু আলিবাটেৰে মানৱতাৰ যাত্ৰা

সুৰেশ প্ৰামাণিক আৰু ‘গ্ৰাম্য সেৱা যান’ৰ এক অনন্য নিদৰ্শন ।

An e-rickshaw ambulance brings poor patients to the hospital in Sonapur
গ্ৰাম্য সেৱা যানেৰে গাঁৱৰ সৰু আলিবাটেৰে মানৱতাৰ যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 7:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দেবেন বৰুৱা

সোণাপুৰ: যিটো সময়ত দুৰ্গম গাঁৱৰ ঠেক পথৰ বাবে চাৰিচকীয়া বাহন বা ১০৮ এম্বুলেঞ্চ প্ৰৱেশ কৰাতো অসম্ভৱ হৈ পৰে, সেই সময়তে প্ৰাপ্য চিকিৎসাৰ অভাৱত বহু দুখীয়া-দৰিদ্ৰ লোকে যন্ত্ৰণাত ভুগিবলগীয়া হয় ।

কিন্তু এই কঠিন প্ৰত্যাহ্বানকেই ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সোণাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তে সহজ কৰি তুলিছে । গাঁৱৰ চুকে-কোণে গৈ ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ অনায়াসে কঢ়িয়াই নিয়াত এখন বিশেষ এম্বুলেঞ্চ সফল হৈছে, যাৰ নাম 'গ্ৰাম্য সেৱা যান' । সচৰাচৰ দেখা এম্বুলেঞ্চতকৈ সম্পূর্ণ পৃথক এই ‘গ্ৰাম্য সেৱা যান’ প্ৰকৃততে এখন বিশেষভাৱে সজাই তোলা ই-ৰিক্সা এম্বুলেঞ্চ ।

গ্ৰাম্য সেৱা যানেৰে গাঁৱৰ সৰু আলিবাটেৰে মানৱতাৰ যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

ধাৰণাৰ পৰা বাস্তৱলৈ: পঞ্চায়তৰ এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ

সোণাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই সভানেত্ৰী আৰু সদস্যসকলে গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ চিকিৎসাৰ যাতায়াত সমস্যা সমাধানৰ বাবে চিন্তা-চৰ্চা চলাইছিল ।

এই সম্পৰ্কত সোণাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,""আমাৰ পঞ্চায়তৰ বহুতো এনেকুৱা ভিতৰুৱা ঠাই আছে য’লৈ সাধাৰণ এম্বুলেঞ্চ যাব নোৱাৰে । বেমাৰ-আজাৰ হ’লে দুখীয়া মানুহখিনি মহা বিপদত পৰে ।"

An e-rickshaw ambulance brings poor patients to the hospital in Sonapur
ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা ৰোগী অনা মুহূৰ্তত (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা ভাবি থাকোঁতেই এজন লোকে নিজৰ ই-ৰিক্সাখন লৈ এই সেৱা আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়ি আহিল । তাৰ পিছত ডিমৰীয়া সমজিলাৰ আয়ুক্তৰ অনুমতি লৈ আমি ই-ৰিক্সাখনক এম্বুলেঞ্চৰ ৰূপ দিলোঁ ।"

ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে বিশেষ ব্যয় ব্যৱস্থা

দুখীয়া তথা আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি এই সেৱাত ব্যয়ৰ পৰিমাণ অত্যন্ত সুলভ কৰি ৰখা হৈছে :

  1. দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ (BPL) পৰিয়াল: সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ অহা-যোৱা কৰাৰ ব্যৱস্থা ।
  2. এপিএল (APL) পৰিয়াল: প্ৰতি কিলোমিটাৰত মাত্ৰ ১০ টকা ।
  3. সাধাৰণ (General) পৰিয়াল: প্ৰতি কিলোমিটাৰত মাত্ৰ ২০ টকা ।

ইফালে চালকে ৰোগী অনা-নিয়া কৰি পোৱা ধনৰ পৰা মাহেকত ১,০০০ টকা পঞ্চায়তক জমা দিয়ে আৰু পঞ্চায়তে চালকগৰাকীক মাহে ১,৫০০ টকাৰ পাৰিশ্ৰমিক প্ৰদান কৰে ।

An e-rickshaw ambulance brings poor patients to the hospital in Sonapur
ই-ৰিক্সা এম্বুলেঞ্চ আৰু সুৰেশ প্ৰামাণিক (ETV Bharat Assam)

ই-ৰিক্সা চালক সুৰেশ প্ৰামাণিক: সেৱাৰ অনন্য প্ৰতীক

চলিত বৰ্ষৰ ২৬ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সেৱাৰ মূল কাণ্ডাৰী হৈছে ই-ৰিক্সা চালক সুৰেশ প্ৰামাণিক । নিজৰ ই-ৰিক্সাখনক পঞ্চায়তৰ নক্সা অনুসৰি এম্বুলেঞ্চলৈ ৰূপান্তৰ কৰি তেওঁ দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰোগীৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈ পৰিছে ।

An e-rickshaw ambulance brings poor patients to the hospital in Sonapur
ই ৰিক্সা এম্বুলেঞ্চেৰে ৰোগীক ঘৰলৈ অনা মুহূৰ্তত (ETV Bharat Assam)

ই-ৰিক্সা চালক সুৰেশ প্ৰামাণিকে এই সন্দৰ্ভত কয়,"ই-ৰিক্সাখন মোৰ নিজৰ যদিও এম্বুলেঞ্চৰ ডিজাইন পঞ্চায়তে কৰি দিছে । গাঁৱৰ যিবোৰ ঠাইলৈ কোনো বাহন নাযায়, তালৈ গৈ মই ৰোগী চিকিৎসালয়লৈ আনোঁ । কেতিয়াবা জিলা চিকিৎসালয়ৰ পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈও ৰোগী নিবলগীয়া হয় । ২৬ জানুৱাৰীৰ পৰা আজিলৈকে বহু ৰোগীক চিকিৎসাৰ বাবে কঢ়িয়াইছোঁ আৰু এই কাম কৰি মই মানসিক শান্তি পাইছোঁ ।"

সমগ্ৰ দেশৰে বাবে এক অনুকৰণীয় নিদৰ্শন

সোণাপুৰ পঞ্চায়তৰ এনে জনহিতকৰ চিন্তা আৰু ই-ৰিক্সা চালক সুৰেশ প্ৰামাণিকৰ নিঃস্বাৰ্থ সেৱাৰ মনোভাৱক আজি সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে একমুখে প্ৰশংসা কৰিছে । গ্ৰামাঞ্চলৰ স্বাস্থ্য সেৱাত এনেধৰণৰ উদ্ভাৱনী আৰু সুলভ গ্ৰাম্য এম্বুলেঞ্চ সেৱা সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে এক অনুকৰণীয় নিদৰ্শন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: ২০২০ চনতে নিৰ্মাণ হ'ল কিন্তু নেঘেৰিটিঙত আজিলৈ কাৰ্যক্ষম নহ'ল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

ফোন কৰাৰ প্ৰায় ১১.২০ মিনিটতে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স নিৰ্দিষ্ট স্থান পায়গৈ : অশোক সিংহল

TAGGED:

ই ৰিক্সা এম্বুলেঞ্চ
ডিমৰীয়া
গ্ৰাম্য সেৱা যান
ইটিভি ভাৰত অসম
E RICKSHAW AMBULANCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.