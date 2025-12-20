এখন গাঁৱৰ ৰক্ষকৰ ৰূপত আজিও বিৰাজমান গুৰি নথকা এজোপা কাঞ্চন গছ
গুৰি নথকা এজোপা গছ ৷ শুনিবলৈ আচহুৱা যেন লাগিছে নিশ্চয় ৷ বহু বছৰ পূৰ্বে ৰোপণ কৰা এই গছজোপা এখন গাঁৱৰ জীৱনদায়িনী ৰূপত আজিও বিৰাজমান ৷
Published : December 20, 2025 at 12:37 PM IST
মাজুলী : নদীদ্বীপ মাজুলীত এতিয়া আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এজোপা গুৰি নথকা কাঞ্চন গছ । কিয়নো এই গুৰিবিহীন কাঞ্চন গছজোপাই আজি বহু বছৰ ধৰি সুৰক্ষা দি আহিছে এখন গাঁৱৰ লগতে এটা বৃহৎ অঞ্চলক । মাজুলীৰ পাঠৰি চুক গাঁৱত আছে এই বিশেষ কাঞ্চন গছজোপা ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সোৱণশিৰী, খেৰকটীয়াৰ দৰে নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ ফলত প্ৰতি বছৰে নদীদ্বীপ মাজুলীৰ ভূমি হ্ৰাস পাই আহিছে । এই গৰাখহনীয়াৰ ফলত বহুতৰে মাটি-ভেটি জাহ গৈছে নদীৰ বুকুত । এই গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাত এতিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে মাজুলীৰ পাঠৰি চুক গাঁৱত গজি উঠা এজোপা কাঞ্চন গছে ।
এই কাঞ্চন গছডোপাৰ ঠাল-ঠেঙুলিবোৰ অতি ডাঠ ৷ ইয়াৰ ফলত ই বিভিন্ন চৰাই চিৰিকতিৰ বাসস্থানৰ বাবেও উপযোগী । তাৰ লগতে এই গছৰ ডাল বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ৷ ইয়াৰ ছাল ৰছী হিচাপে কামত লগাব পাৰি । আনহাতে এই গছৰ পাত অধিক হোৱাৰ ফলত প্ৰকৃতিলৈ অক্সিজেনৰ প্ৰবাহো অধিক হয় ।
আজিৰ পৰা ২০ বছৰ পূৰ্বে ৰোপণ কৰা এই কাঞ্চন গছজোপাৰ গুৰি এদিন হঠাতে অজ্ঞাত কাৰণত উভালি পৰে ৷ কিন্তু এই গছজোপাৰ ডাল আৰু শিপাই এতিয়াও খহনীয়া ৰোধৰ কাম কৰি আহিছে পাঠৰি চুক গাঁৱত । এটা সময়ত গৰা খহনীয়া ৰোধৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে ৰোপণ কৰা এই গুৰিবিহীন কাঞ্চন গছজোপাই এতিয়া ৰক্ষকৰ ৰূপত কাম কৰিছে পাঠৰি চুক গাঁৱত ।
পাঠৰি চুক গাঁৱৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে জনোৱা মতে এটা সময়ত পাঠৰি চুক গাঁৱৰ সমীপত নদীৰ তীব্ৰ খহনীয়া হৈছিল। সেই খহনীয়া ৰোধৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজ গোট খাই নদীৰ পাৰত এই কাঞ্চন গছ ৰোপণ কৰিছিল । এই কাঞ্চন গছজোপা ৰোৱাৰ পাঁচ বছৰ মানৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে খহনীয়া ৰোধ হৈছে ।
এইগৰাকী স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, জি'অ বেগ, পৰ্কুপাইনতকৈ এইজোপা গছে অধিক গৰাখহনীয়াৰোধ কৰিব ৷ কিয়নো এই গছজোপাৰ গুৰি উভালি পৰিছে যদিও ই আমাৰ পাঠৰি চুক গাঁৱৰ খহনীয়া প্ৰায় ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এইজোপা গছ ৰুলে প্ৰাকৃতিকভাৱেও যথেষ্ট উপকৃত হয় ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘আমি দেখিছো কাৰণে ক'ব পাৰিছো, যদি খহনীয়া ৰোধৰ বাবে কৰি থকা কামৰ ঠাইবোৰত এইজোপা গছ ৰোপণ কৰে, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে খহনীয়া ৰোধৰ লগতে প্ৰাকৃতিকভাৱেও যথেষ্ট উপকৃত হ'ব ।’’