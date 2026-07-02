অসমীয়া মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰি বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫% বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ
সফলতাত বগাবলৈ মাধ্যম কেতিয়াও হেঙাৰ হ’ব নোৱাৰে ৷
Published : July 2, 2026 at 5:11 PM IST
মঙলদৈ: অসমীয়া মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰি প্ৰতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী হিচাপে পৰিগণিত হ'ল মঙলদৈৰ ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতা । প্ৰাঞ্জলৰ এই সাফল্য ৰাজ্য তথা বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান কোকৰাঝাৰ (CIT Kokrajhar)ৰ ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক আৰু বিভাগীয় মুৰব্বী ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতাই SciRank Global Registry 2025-ত বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫% বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰি এক গৌৰৱোজ্জ্বল সাফল্য অৰ্জন কৰিছে ।
এই সন্মানজনক স্বীকৃতি OpenAlex ত সূচীবদ্ধ ৮ মিলিয়নতকৈ অধিক সক্ৰিয় গৱেষক আৰু ২ কোটিৰো অধিক গৱেষণা প্ৰকাশনৰ মূল্যায়নৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰা হৈছে । এই ৰেংকিং গৱেষকৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰকাশন আৰু সেইসমূহৰ উদ্ধৃতি (citation)ৰ জৰিয়তে পৰিমাপ কৰা গৱেষণাৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ।
- ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ শিক্ষা আৰু কৰ্মজীৱন
ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতা দৰং জিলাৰ মঙলদৈৰ উপহুপাৰা তৃতীয় কলনীৰ প্ৰয়াত খঙীৰাম কলিতা আৰু প্ৰয়াত ধনেশ্বৰী কলিতাৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ । তেওঁ মঙলদৈ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰি মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । পাছত NET-CSIR-Junior Research Fellowship (NET-CSIR-JRF) লাভ কৰি পুণেৰ National Chemical Laboratory (NCL)-ৰ পৰা পি এইচ ডি ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে ।
ইয়াৰ পাছত তেওঁ জাপানৰ National Institute for Materials Science (NIMS)ত পোষ্ট-ডক্টৰেট গৱেষণা সম্পন্ন কৰে । তদুপৰি আমেৰিকাৰ Ames Laboratory আৰু Iowa State University, লগতে Georgia Institute of Technology, Atlantaত গৱেষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ।
উৎপ্ৰেৰণা বিজ্ঞান (Catalysis)-ৰ ক্ষেত্ৰৰ এজন বিশিষ্ট গৱেষক হিচাপে ডঃ কলিতাই বহুতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন গৱেষণা আলোচনীত উচ্চমানৰ গৱেষণা প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগ (DST) আৰু বৈজ্ঞানিক তথা ঔদ্যোগিক গৱেষণা পৰিষদ (CSIR)-ৰ আৰ্থিক সহায়ত বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত গৱেষণাৰ ফলাফল উপস্থাপন কৰিছে ।
- ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতাই লাভ কৰা সন্মানসমূহ
তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য সন্মানসমূহৰ ভিতৰত আছে ২০১৬ চনত The Institution of Engineers (India) আৰু IIT Roorkee-ৰ পৰা লাভ কৰা Best Technical Presentation Award, ২০১৫ চনত TERI, New Delhi-ৰ Team Spirit Award, আৰু ২০২৫ চনত Venus International Foundation, Chennai-ৰ পৰা Heterogeneous Catalysis ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা 11th Venus International Research Award ।
ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ৩০টাতকৈ অধিক আমন্ত্ৰিত বক্তৃতা আগবঢ়াইছে ।
- ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ মন্তব্য
বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫% বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰি ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতা কয়, "মোৰ নাম ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতা । মোৰ ঘৰ মঙলদৈত । বৰ্তমান মই CIT Kokrajhar ৰ ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক আৰু বিভাগীয় মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰি আছো । মই গৱেষণা আৰম্ভ কৰো এম এ চি পাচ কৰাৰ পাছত, যেতিয়া মই CSIR আহি পাওঁ । যেতিয়া মই পুনেৰ National Chemical Laboratory ত PG কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ, তেতিয়া মই ডিগ্ৰী লাভ কৰি জাপানৰ National Institute for Materials Science (NIMS)-ত পোষ্ট-ডক্টৰেল গৱেষণা সম্পন্ন কৰো ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মই আমেৰিকাৰ Ames Laboratory ত দুবছৰ কাম কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰো । এই চাৰি বছৰত মই বহু কাম কৰো । তাৰ পাছত মই Iowa State University, লগতে Georgia Institute of Technology, Atlanta-ত কাম কৰো । তাত মই পাঁচ বছৰ কাম কৰো । তাৰে পাছত মই ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰি আহো । নতুন দিল্লীত চাকৰি আৰম্ভ কৰো ।’’
ডঃ কলিতাই কয়, ‘‘পৰ্যায়ক্ৰমে মোৰ গৱেষণা পত্ৰ বাঢ়ি আহে আৰু আজি এই স্থান লাভ কৰিছো । মোৰ কৃতকাৰ্যতাত মোৰ পৰিয়ালত প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ লগতে মোৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটি লৈকে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকক ধন্যবাদ জনাইছো । লগতে বৰ্তমান কৰ্মৰত CIT-কো ধন্যবাদ জনাইছো ।"
- ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ গৱেষণাৰ মূল ক্ষেত্ৰ
বৰ্তমান ডঃ কলিতাৰ গৱেষণাৰ মূল ক্ষেত্ৰ হৈছে হেটেৰ’জিনিয়াছ কেটালাইছিছ (Heterogeneous Catalysis), আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা (Waste Management), মূল্য সংযোজিত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ (Value-added Chemicals) আৰু জৈৱ ইন্ধন (Biofuels)। তেওঁ পৰিৱেশ-অনুকূল আৰু বহনক্ষম ঔদ্যোগিক প্ৰযুক্তি বিকাশৰ দিশত গৱেষণা অব্যাহত ৰাখিছে ।
SciRank Global Registry 2025-ত ড৹ প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ এই অন্তৰ্ভুক্তি মঙলদৈ, অসম তথা সমগ্ৰ বৈজ্ঞানিক সমাজৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় । এই সাফল্যই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক অৱদানৰ স্বীকৃতি বহন কৰে ।
এই উপলক্ষে ডঃ কলিতাই তেওঁৰ বৰ্তমানৰ প্ৰতিষ্ঠান কেন্দ্ৰীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান কোকৰাঝাৰ (CIT Kokrajhar), তেওঁৰ গৱেষণা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, সহগৱেষক আৰু পূৰ্বৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘এই সন্মান কেৱল তেওঁৰ ব্যক্তিগত সাফল্য নহয়; বৰং তেওঁৰ গৱেষণা জীৱনৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ত সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়োৱা সকলো ব্যক্তিৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ স্বীকৃতি ।’’ লগতে কলিতাই আশা প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁৰ এই সাফল্যই অসমৰ যুৱ শিক্ষাৰ্থী আৰু গৱেষকসকলক বিজ্ঞান, গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা যোগাব ।’’