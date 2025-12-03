ETV Bharat / state

চীন দেশৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ চাকৰি এৰি নদী পৰ্যটনত ব্যস্ত এজন‌ অসমীয়া

চীনত চাকৰি কৰি থকা সময়ত ডিব্ৰুগড়লৈ আহোতে গৌতম বৰদলৈয়ে লক্ষ্য কৰিছিল বগীবিলৰ পৰিবেশ । এতিয়া তাতেই গঢ়ি তুলিছে পৰ্যটন কেন্দ্ৰ ।

River tourism in Assam
বগীবিলৰ সৌন্দৰ্যই হাত বাউলি মাতে পৰ্যটকক (ETV Bharat Assam)
মৰাণ : যি সময়ত চৰকাৰে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহ উন্নয়ন কৰি পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণেৰে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সেই সময়ত গৌতম বৰদলৈয়ে একক প্ৰচেষ্টাৰে নদী পৰ্যটনলৈ‌ নতুন সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে ।‌ চীন দেশৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ চাকৰি এৰি নদী পৰ্যটনত ব্যস্ত এইগৰাকী অসমীয়া । ব্য়ৱসায়ৰ লগতে স্থানীয় যুৱক-যুৱতীৰ বাবে আত্মসংস্থাপনৰ পথো প্ৰশস্ত কৰিছে ।

ডিব্ৰুগড় বৈৰাগীমঠৰ ৰবীন বৰদলৈৰ পুত্ৰ গৌতম বৰদলৈয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ ল'ৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত হাইস্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি কলকাতাত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল । ইয়াৰ পাছতে তীখা নগৰী জামছেদপুৰত কৰ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চীনৰ ষ্টীল নিৰ্মাণ কোম্পানীৰ আৰ্চেলৰ মিট্টাল গ্ৰুপত কাম কৰে । তেওঁ ২০০৫ চনত যোগদান কৰিছিল এই কোম্পানীটোত । এই কোম্পানীত ডেপুটি মেনেজাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল গৌতম বৰদলৈয়ে ।‌

চীন দেশৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ চাকৰি এৰি নদী পৰ্যটনত ব্যস্ত এজন‌ অসমীয়া (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী অসমীয়াই চীন দেশত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কোম্পানীত চাকৰি লাভ কৰোটো প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা । ডিব্ৰুগড়ৰ এটা সংস্কৃতিবান, সমাজ সেৱাৰ লগত জড়িত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা গৌতম বৰদলৈয়ে চীন দেশৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ চাকৰিৰ বিলাসী জীৱন এৰি নিজৰ জন্মঠাইত থাকি কিবা এটা কৰাৰ বাবে ঘৰমুৱা হৈছিল । চীনৰ ষ্টীল কোম্পানীৰ চাকৰি এৰি পুনৰ ডিব্ৰুগড়লৈ ঘুৰি আহিছিল সপোন বুকুত বান্ধি ।

Selfie point of Kanchenjunga in Bogibeel
বগীবিলৰ কাঞ্চনজংঘাৰ ছেল্ফী পইন্ট (ETV Bharat Assam)

কেনেকৈ মনলৈ আহিল নদী পৰ্যটনৰ কথা ?

বগীবিল দলং সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বগীবিলৰ পৰিবেশ সুকীয়া হৈ পৰিছিল । চীনত চাকৰি কৰি থকা সময়ত ডিব্ৰুগড়লৈ আহোতেই গৌতম বৰদলৈয়ে লক্ষ্য কৰিছিল বগীবিলৰ পৰিবেশ । তেওঁ কয়, "দলং হৈ যোৱাৰ পাছত বগীবিল জনশূন্য হৈ পৰিছিল । ফেৰীঘাট বন্ধ হৈ পৰিছিল । দুই এখন ভঙা-চিঙা ফেৰী পৰি আছিল । আবেলি সময়ৰ সূৰ্যাস্তৰ দৃশ্য, দলংখনক লৈ নদীখনৰ নান্দনিক পৰিৱেশ আদিক লৈ কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি সেই চিন্তা মনলৈ আহিছিল । লগতে দলং সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত হেৰাই যোৱা ফেৰী ঘাটটো ধৰি ৰাখিব পাৰি নেকি তাৰো চিন্তা মনলৈ আহিছিল ।"

Sun set at Bogibeel in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ত আবেলি সময়ৰ সূৰ্যাস্তৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

ক'ভিড মহামাৰীয়ে বাস্তৱিক কৰিছিল বগীবিলক লৈ দেখা সপোন :

গৌতম বৰদলৈয়ে চীনত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ষ্টীল নিৰ্মাণ কোম্পানীত কাৰ্মৰত হৈ থকা সময়ত দেশত আৰম্ভ হৈছিল ক'ভিডৰ ভয়াবহতা । তেওঁ চীনৰ কৰ্মস্থান এৰি ঘৰলৈ উভতি আহিব লগা হৈছিল । তেওঁ কয়, "ক'ভিডৰ বাবে ঘৰত কেইবাটাও মাহ সোমাই থকা সময়ত হাঁহ পালন, কুকুৰা কণী উৎপাদনত নিজক ব্যস্ত কৰি ৰাখিছিলো । সেই সময়ত বগীবিললৈ আহি নাও বনোৱা কাম আৰম্ভ কৰিলো । লকডাউন হোৱা বাবে ঢলাৰ পৰা নাও বনোৱা মিস্ত্ৰী নদীয়ে নদীয়ে আহি বগীবিল পাইছিল । যিহেতু লকডাউন হৈ আছিল বগীবিলত আমি গোপনে থাকি নাও বনোৱা কাম আৰম্ভ কৰিছিলো ।"

Natural beauty of Bogibeel in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ত নান্দনিক পৰিবেশত পৰ্যটকৰ প্ৰমোদ বিহাৰ (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গে মুকলি কৰিছিল বগীবিলৰ কাঞ্চনজংঘা:

ক'ভিড ভয়াবহতাৰ পাছত ৰাইজে নিজক সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ ভাল স্থানত ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি ধাৰণা কৰি বগীবিলত পৰ্যটকৰ বাবে নাও বনোৱা কাম ক্ষিপ্ৰ কৰি তুলিছিল । নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে মুকলি কৰিছিল কাঞ্চনজংঘা । এই সন্দৰ্ভত গৌতম বৰদলৈয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গ মোৰ ভাল বন্ধু । জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চনজংঘা ছবিখন জনপ্ৰিয় হোৱা বাবেই নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাওখনৰ নাম কাঞ্চনজংঘা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । সেই মতেই ২০২০ চনৰ ২৮ নৱেম্বৰৰ দিনা জুবিন গাৰ্গে কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰথম খন নাও মুকলি কৰে । "

Tourist at Kanchanjangha Dibrugarh
বগীবিলৰ সৌন্দৰ্যই হাত বাউলি মাতে পৰ্যটকক (ETV Bharat Assam)

অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নাওখন কিয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ল :

নতুন চিন্তাৰে বগীবিলত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হোৱা গৌতম বৰদলৈৰ সন্মুখত আহি পৰিছিল বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। জুবিন গাৰ্গে বগীবিলৰ কাঞ্চনজংঘা মুকলি কৰা পাছতে এটা বছৰত ৰাইজৰ মাজত অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল । দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰে বগীবিলৰ কাঞ্চনজংঘা । কাঞ্চনজংঘাত উঠি নদীৰ সৌন্দৰ্য্য উপভোগ কৰিবলৈ পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ ভিৰ বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল গৌতম বৰদলৈ । তেওঁ কয়, "কাঞ্চনজংঘাত ৰাইজৰ ভিৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ আগে পাছে বহুত কেইজনে একেদৰে নাওক লৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে । আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিযোগিতা । সেইবাবে পুনৰ গাঁৱৰ মিস্ত্ৰী আনি দ্বিতীয়খন নাও নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । দ্বিতীয়খন অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নাও । ১০৫ ফুট দীঘল আৰু ৪০ ফুট বহল দুটা মহলীয়া ফুডিং নাও ৰেষ্টুৰেন্ট কাঞ্চনজংঘা ২ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হয় ।"

Natural beauty of Bogibeel in Dibrugarh
সৌন্দৰ্যৰ আকৰ বগীবিলৰ কাঞ্চনজংঘা (ETV Bharat Assam)

নদী পৰ্যটনত আছে প্ৰত্যাহ্বান :

দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰা বগীবিলৰ কাঞ্চনজংঘা এতিয়া পৃথিৱীৰ পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে; কিন্তু এই নদী কেন্দ্ৰিক পৰ্যটনত আছে প্ৰত্যাহ্বান ।‌ গৌতম বৰদলৈয়ে কয়, "পৰ্যটকৰ বাবে সৰু-ডাঙৰ দুখন নাও নিৰ্মাণ কৰা হ'ল যদিও বগীবিলত পানী কম হোৱাত কাঞ্চনজংঘা ২ চলাব নোৱৰা হৈছে । বগীবিলত সৃষ্টি হোৱা খহনীয়া আৰু জাহাজ বন্দৰ নিৰ্মাণ হোৱা বাবে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছো । বগীবিলত যদি চৰকাৰে খননৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে এই সমস্যা বৃদ্ধি পাব ।"

Natural beauty of Bogibeel in Dibrugarh
বগীবিলৰ সৌন্দৰ্যই হাত বাউলি মাতে পৰ্যটকক (ETV Bharat Assam)

কোন কোন দেশৰ পৰ্যটক আহিছে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ ?

অসমৰ নদী পৰ্যটন বুলি ক'লে সকলোতকৈ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে বগীবিলৰ কাঞ্চনজংঘা । প্ৰতিদিনে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে ভিৰ কৰেহি কাঞ্চনজংঘাত ।‌ গৌতম বৰদলৈয়ে কয়, "আমেৰিকা, জাৰ্মানী , ফ্ৰান্স, চীন আদি সকলো দেশৰ পৰাই আহিছে পৰ্যটক । ম্যানমাৰৰ পৰা প্ৰায়ে পৰ্যটক আহি থাকে । বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলকো ইয়ালৈ আনে কৰ্তৃপক্ষই ।"

Tourist at Kanchanjangha Dibrugarh
বগীবিলৰ কাঞ্চনজংঘাত পৰ্যটকৰ প্ৰমোদ বিহাৰ (ETV Bharat Assam)

বগীবিলৰ কাঞ্চনজংঘাই মুকলি কৰিছে সংস্থাপনৰ বাট :

চীন দেশৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ চাকৰি এৰি নদী পৰ্যটনত ব্যস্ত হোৱা গৌতম বৰদলৈয়ে বগীবিলৰ কাঞ্চনজংঘাৰ জৰিয়তে মুকলি কৰিছে সংস্থাপনৰ বাট । যিটো বৰ্তমান সময়ত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে । এই সম্পৰ্কে গৌতম বৰদলৈয়ে কয়, "আমি ২০ গৰাকী যুৱক-যুৱতীক স্থায়ী হিচাপে নিয়োজিত কৰিছো । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কাঞ্চনজংঘাত ৩০ৰ পৰা ৪০ গৰাকী স্থানীয় যুৱক-যুৱতীয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে । যুৱক-যুৱতী সকলৰ উচ্চ শিক্ষা থাকিলেও কাৰিকৰী শিক্ষা নথকা বাবে সংস্থাপিত হ'ব পৰা নাছিল । ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি বহুতে সংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"

