১১ খন তাঁতশালে ১১ টা পৰিয়ালক শিকাইছে জীৱনৰ সুখৰ পাঠ, আঁৰত এগৰাকী শিক্ষাবিদ

১১ খন তাঁতশালে ১১ টা পৰিয়ালক শিকাইছে জীৱনৰ সুখৰ পাঠ, আঁৰত এগৰাকী শিক্ষাবিদ
"১১ খন শালত কাপোৰ বৈ যিমান উপাৰ্জন কৰিছোঁ তাতোকৈ আনন্দৰ কথা যে ১১ জনকৈ লোকক জীৱিকাৰ পথ এটা দিব পাৰিছোঁ ।" এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : March 5, 2026 at 4:56 PM IST
জোনাই: তাঁতশালখন অসমৰ সংস্কৃতি, জাতীয় জীৱন আৰু স্বাভিমানৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । য’ত শিপিনীসকলে কপাহী, মুগা বা এৰী সূতাৰে গামোচা, মেখেলা-চাদৰ আদি তৈয়াৰ কৰে । কিন্তু বহু শিপিনীয়ে অৰ্থৰ অভাৱত বহু সপোন দিঠকত পৰিণত কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু জোনাই সম-জিলাৰ অন্তৰ্গত চিমেন চাপৰিৰ এগৰাকী অসমীয়া মহিলাই বহুজনক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । মহিলা গৰাকী হ'ল চিমেন চাপৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডঃ ৰুণু গগৈ ।
এই সন্দৰ্ভত ডঃ ৰুণু গগৈয়ে কয়, "স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ পুৰণি সংস্কৃতি এইখিনি আমি যদি ধৰি ৰাখিব পাৰো নিশ্চয় আমাৰ সমাজখন ভাল হ'ব । যিসকল মানুহে পৰিশ্ৰম নকৰে তেওঁলোকৰ জীৱনতকৈ দুখৰ জীৱন নাই । গতিকে মই পৰিশ্ৰম কৰি ভাল পাওঁ, স্বামী বিবেকানন্দৰ আদৰ্শৰে মই আগবাঢ়োঁ । হোমেন বৰগোঁহাঞি, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী আৰু অসমৰ আগশাৰীৰ লেখকৰ কিতাপ পঢ়ি মই ভাল পাওঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সৰুৰে পৰাই তাঁত বোৱা-কটা কামত একাত্মতা আছিল, তাঁত বৈ ভাল পোৱা আমি গাঁৱৰ ছোৱালী, পথাৰলৈ যাওঁ, পথাৰৰ পৰা বা কলেজৰ পৰা আহিয়েই তাঁত বোৱা কামত লাগোঁ । তদুপৰি ৰাতিও শোৱাৰ আগতে পঢ়া-শুনাৰ সমান্তৰালভাৱে তাঁত বোৱা বা চিলাইৰ কামত ব্যস্ত থাকোঁ । তেনেকৈয়ে প্ৰথমে অসম দক্ষতা বিকাশ (Assam Skill development) ৰ অধীনত এখন প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । সেই সময়ত মোৰ ভাতৃ পৰাগজ্যোতি গগৈ অসম দক্ষতা বিকাশৰ পৰিচালন সঞ্চালক আছিল । মোৰ ভাতৃয়ে তেতিয়া চিমেন চাপৰি অঞ্চলত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ এটা খোলাৰ কথা ক'লে আৰু চোৱাচিতা মই কৰিব লাগিব বুলি ক'লে ।"
গগৈয়ে কয়, "পিছপৰা মহিলাসকলৰ স্বাৱলম্বিতাৰ কথা চিন্তা কৰি মোৰ ভাতৃয়ে তাঁতশালৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ খোলাৰ কথা কোৱাত মই ক'লো যে মোৰ ঘৰৰ পিছফালে অকণমান ঠাই আছে । কিয়নো মই দিনত মহাবিদ্যালয়ত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় গতিকে ৰাতি মই চোৱাচিতা কৰি প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়াব পাৰিম, মোৰ ইয়াতে খোলা হওঁক । তেনেকৈয়ে কেন্দ্ৰটো আৰম্ভ হ'ল । আৰম্ভণিতে আমাৰ মানুহৰ আগ্ৰহ বা কাম কৰাৰ হেঁপাহখিনি চালো ৷ তেওঁলোকে বিশেষকৈ তাঁত বৈয়ো যে খাব পাৰি সেয়া ভবা নাছিল ।"
তেওঁ আৰু কয়, "মই ৫০ গৰাকী মহিলাক প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়াইছিলোঁ যদিও বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই আঁতৰি গৈছিল মহিলাসকল । তথাপিও মোৰ মনটো ভাগি নগ'ল, মই যদি ইমানখিনি টকা-পইচা খৰচ কৰিলোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ যিহেতু ৬ খন শাল আছে মই ভাবিলোঁ বাহিৰৰ কাপোৰ নহাকৈ যদি আমাৰ থলুৱা কাপোৰ তৈয়াৰ কৰি নিজৰ সংস্কৃতিক যদি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাত হয়তো কিবা এটা ভাল হ'ব বা কাৰোবাক মই সংস্থাপন দিব পাৰিম । সেই চিন্তা কৰি পুনৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ তাঁত বোৱা-কটা কামৰ লগতে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো ।"
কিমান উপাৰ্জন কৰে তেওঁ:
এই সন্দৰ্ভত অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে কয়, "বৰ্তমান মোৰ ১১ খন তাঁতৰ শাল । এই ১১ খন শালত কাপোৰ বৈ যিমান উপাৰ্জন কৰিছোঁ তাতোকৈ বেছি আনন্দ লাগে ১১ জনকৈ লোকক জীৱিকাৰ পথ এটা দিব পাৰিছোঁ । দ্বিতীয় কথা হ'ল এই মানুহখিনি যে মোৰ কেন্দ্ৰত কাম কৰিছে তেতিয়া মই মানুহৰ জীৱন চাবলৈ শিকিলোঁ । তেওঁলোকৰ যিটো জীৱন, কাৰোবাৰ স্বামী ঢুকাইছে, কোনোবাই হয়তো বদমাচ ল'ৰাৰ সৈতে বিয়া হৈ গুচি আহিবলগীয়া হৈছে । ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ পঢ়া-শুনাৰ খৰচৰ পৰা ধৰি ঘৰ চলোৱা লৈকে পইচাখিনি উলিয়াব পাৰিছে ।"
কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল বোৱা কটা কেন্দ্ৰটো:
২০১৭ চনত 'ৰ'দালী বস্ত্ৰ উদ্যোগ-অসমীয়াৰ বয়ন শিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ ও বিক্ৰীৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান' নামেৰে আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁৰ কাপোৰৰ বোৱা-কটা কেন্দ্ৰটো । ইয়াৰ পূৰ্বেও দুখন শাল আছিল ৷ কিয়নো তেওঁ কাপোৰ বোৱা কটা কৰি ভাল পায় ।
থলুৱা সম্পদবোৰ কেতিয়াবা হেৰাই যাব নেকি ?
এই সন্দৰ্ভত উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে কয়,"বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মৰ সাজপাৰ, চিন্তাধাৰা দেখিলে তেনেকুৱা কিছুমান ধাৰণ হয় । গতিকে নিজৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ অৰ্থে কাপোৰ বোৱা-কটা কামটো যথেষ্ট ভাল পাওঁ, উপাৰ্জনৰ পথো স্বচ্ছল বুলিলেই ক'ব পাৰি । বিশেষকৈ মোৰ লগত ১০ গৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষক স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰিছোঁ । যদিহে কপোৰ বিক্ৰী নহয় তেন্তে মোৰ চাকৰিৰ ধন দিয়াতো কৃপণালি নকৰোঁ । সময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন আদায় দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ । কিয়নো তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰ-পৰিয়াল আছে । মই যেনেকৈ থাকো তাতোকৈ বেছি ভালকৈ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ । যাতে তেওঁলোকে আমি কাম কৰা মানুহ বুলি অনুভৱ নকৰে । জীৱনটো যে কামেৰে সুন্দৰ কৰিব পাৰি এই কথাটো তেওলোকক শিকাইছোঁ ।"
ৰুণু গগৈয়ে কাপোৰ বোৱা কটা কামৰ উপৰিও অসমৰ হাজং জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি 'অসমৰ হাজং জনগোষ্ঠীৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতি'ৰ নামৰ এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে ।
ৰ'দালি বস্ত্ৰ উদ্যোগত কি কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হয়:
তেওঁ কয়,"ৰ'দালি বস্ত্ৰ উদ্যোগত বিশেষকৈ এৰি, মূগা, নুনী আৰু অসমীয়া গামোচা তৈয়াৰ কৰোঁ । গামোচা আমাৰ অসমীয়াৰ প্ৰাণ । এতিয়া আমি দেখি আহিছোঁ যে চৰকাৰেই হওঁক বা বিভিন্ন দল-সংগঠনে বহিৰাগত গামোচা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিমান বাধা দিলেও লুকাই চোৰ কৰি হ'লেও বাহিৰৰ বেপাৰীয়ে ইয়াৰ সুবিধা লৈ আছে । বাহিৰৰ বেপাৰীসকল আমাৰ অসমৰ বেপাৰীতকৈ যথেষ্ট আগবঢ়া ৷ গতিকে যিমান যিমান পাৰি সিমান কম মূল্যত গামোচা বজাৰত মেলি এৰি দিছে ৷ তাকে আমাৰ মানুহে চিনি নাপায় সেইখিনিকে কিনিছে ।"
তেওঁ কয়,"অসমীয়াৰ তাতশালত বোৱা গামোচা ২০০ টকাৰ তলত দিব নোৱাৰোঁ । এগৰাকী বোঁৱনী ইয়াৰ পৰাই চলিব লাগে ৷ কিন্তু ৭০ টকা বা ১৫০ টকাত বাহিৰৰ পৰা অহা ডাঙৰ ফুলৰ গামোচাখন পাব । যিহেতু টেকন'লজীত তেওঁলোক বহুত আগবঢ়া । আমাৰ একোখন কটন গামোচা প্ৰায় ২০০ টকা, মূগাৰ গামোচা প্ৰায় ১৪০০-১৫০০ শ টকা, টচৰ মেখেলা চাদৰ প্ৰায় ৭০০০ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় ।"
গগৈয়ে কয়,"মূগা কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজেই মূগা আনি সূতা কাটিব লগীয়া হয় । গতিকে মেখেলা-চাদৰ প্ৰায় ৩৫,০০০-৪০,০০০ ৰ ভিতৰত বিক্ৰী কৰিলেহে কিছু লাভ হয় । কিন্তু মই ৩০,০০০ হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ বিক্ৰী আৰম্ভ কৰোঁ । বছৰৰ লাভ বুলি ক'লে যিহেতু মই এগৰাকী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা, মই বছৰৰ লাভ কি হৈছে এইখিনি গুৰুত্ব দিয়াতকৈ ১১ গৰাকীকৈ শিপিনীক কেনেকৈ স্বাৱলম্বী কৰোঁ ইয়াৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ ।"
ৰ'দালি বস্ত্ৰ উদ্যোগত প্ৰশিক্ষণ:
নতুন শিক্ষানীতিয়ে কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অকল শিক্ষাগত অৰ্হতা লৈ যে স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো নতুন শিক্ষানীতিত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । মোৰ ৰ'দালি বস্ত্ৰ উদ্যোগত প্ৰশিক্ষণৰো ব্যৱস্থা আছে ৷ গতিকে চিমেন চাপৰি মহাবিদ্যালয়ৰ ৭৭ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি এইবাৰ টাকুৰী কটাৰ পৰা ধৰি তাঁত বোৱা কামত জড়িত হৈ পৰিছে ।"
নিজ ঘৰে উৎপাদিত থলুৱা খাদ্যৰে আলহী আপ্যায়ন:
থলুৱা খাদ্যত যথেষ্ট ৰাপ থকা গগৈয়ে কয়,"ঘৰতে ফুলি থকা ফুল যেনে কৰবী, শেৱালি, জবা, চজিনা আছে ৷ এইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি সৰি যায় মোৰ খুব দুখ লাগে । তেতিয়া মই ফুলবোৰ বুটলি ছায়াতে শুকুৱাই আমি পানীয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ । মই নিজে খোৱাৰ উপৰিও আলহীক আপ্যায়ন কৰোঁ । মই আচলতে জাপানৰ 'একি গাই' নামৰ গ্ৰন্থখন পঢ়ি অনুপ্ৰাণিত হ'লো ৷ গতিকে কাম কৰি ভাল পাওঁ আৰু ঘৰত উৎপাদিত কিছুমান বস্তু সংৰক্ষণ কৰি পানীয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ।"
স্বামীৰ সহাৰি:
স্বামীয়ে তেওঁৰ এই কামত কিদৰে সহায় কৰে এই সন্দৰ্ভত ক'লে, "স্বামীয়ে বিশেষ কাম কৰি বেয়া পাইছিল । মোৰ স্বামী ডেকা অৱস্থাত আছু সংগঠনৰ এজন নেতা আছিল । কিন্তু লাহে লাহে মই কৰি থকা কামবোৰ চাই মই কলেজলৈ যোৱা সময়ত তেওঁ বোৱনীসকলক এতিয়া যথেষ্ট সহায় কৰে । বৰ্তমান কামৰ প্ৰতি বহুত আগ্ৰহ মোৰ স্বামীৰ । কাৰণ কাম মানুহৰ এটা অংগ, এয়া বাৰুকৈয়ে উপলব্ধি কৰাৰ বাবে মই আটাইতকৈ সুখী ।"
আন্তঃজাতিক নাৰী দিৱস সম্পৰ্কে কি কয়:
গগৈয়ে কয়,"৮ মাৰ্চ নাৰী দিৱস । মই নাৰীবাদী নহয় । এখন সমাজ আগবাঢ়িবলৈ হ'লে পুৰুষ আৰু নাৰী সম-মৰ্যাদা সম-অধিকাৰেৰে আগবাঢ়িব লাগিব । এটা চৰাইয়ে যেনেকৈ দুখন পাখি বা ডেউকাৰ দ্বাৰাহে উৰিব পাৰে । ঠিক তেনেকৈ পুৰুষ আৰু মহিলা সমানে আগবাঢ়িব লাগে । এতিয়া ৮ মাৰ্চ নাৰী দিৱস, এইকাৰণেই ভাল লাগে যিহেতু নাৰীসকল মুকলিমূৰীয়াকৈ ওলাই আহি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি তাত পাতিব পাৰে আৰু দ্বিতীয় কথা হল যে আমি নাৰীসকল বিভিন্ন দিশত আজিও আগবাঢ়িব পৰা নাই । ৮ মাৰ্চত আমি এই কথাখিনি আলোচনা কৰা দৰকাৰ ।"
শিপিনীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া:
এগৰাকী শিপিনীয়ে কয়,"আৰম্ভ হোৱাৰে পৰাই মই আছোঁ, ভাল লাগিছে বাইদেউৰ লগত কাম কৰি আৰু বোৱা-কটা কাম কৰিয়েই মই নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে পাঁচটা লৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱাই আছো । যিমান দিন পাৰোঁ কৰি যাম ।" বাকী কেইগৰাকীৰ মতে, "আমাৰ মহিলাসকলে বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ যোৱাতকৈ নিজৰ ঠাইতে আজিকালি বিভিন্ন বোৱা-কটাৰ উদ্যোগ আছে তাতে কাম কৰিব লাগে বুলি ভাবো ।" আন এগৰাকী শিপিনীয়ে কয়,"মোৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত বোৱা-কটা কাম কৰিয়েই ছোৱালীক পোহপাল দিয়াৰ লগতে পঢ়া-শুনা কৰাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"