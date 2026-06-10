ETV Bharat / state

শিল্প সাধনাই যাৰ জীৱনৰ ব্ৰত, নিশান্তৰ নিপুন হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছে অসমৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিয়ে

শৈশৱৰ পৰাই শিল্পৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ থকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উজানবজাৰৰ যুৱ শিল্পী নিশান্ত মল্ল বুজৰবৰুৱাই নিজৰ কল্পনা আৰু সৃষ্টিশীলতাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে ।

Nishant Malla Bujarbaruah
নিশান্তৰ নিপুন হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছে অসমৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিয়ে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: এজন নিপুন শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত এটুকুৰা নিৰ্জীৱ কাঠ-বাঁহ, মাটি বা কাগজৰ টুকুৰাই লাভ কৰে নতুন ৰূপ । কেতিয়াবা ফুলদানি, আ-অলংকাৰ, গৃহ সজ্জাৰ সামগ্ৰী আৰু কেতিয়াবা উপহাৰৰ সামগ্ৰীত পৰিণত হয় সেই সৃষ্টি । এনে শিল্পৰ লগত জড়িত থকা এজন যুৱকক লৈ এক প্ৰতিবেদন ।

শৈশৱৰ পৰাই শিল্পৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ থকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উজানবজাৰৰ যুৱ শিল্পী নিশান্ত মল্ল বুজৰবৰুৱাই নিজৰ কল্পনা আৰু সৃষ্টিশীলতাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে । ক্লে’ আৰ্টৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ হস্তশিল্পৰ জৰিয়তে তেওঁ গঢ়ি তুলিছে এক স্বকীয় পৰিচয় । হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা তেওঁৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰীত প্ৰতিফলিত হৈছে অসমৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি ।

নিশান্ত মল্ল বুজৰবৰুৱাৰ হাতৰ পৰশত জিলিকিছে অসমৰ কৃষ্টি (ETV Bharat)

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে ২০২৩ চনত "নিশান্ত ক্ৰিয়েচন" নামৰে নিজস্ব ব্ৰেণ্ড আৰম্ভ কৰি তেওঁ উদ্যমিতাৰ পথত খোজ দিয়ে । আৰম্ভণিতে সীমিত পৰিসৰত কাম আৰম্ভ কৰিলেও লাহে লাহে সামাজিক মাধ্যম আৰু গ্ৰাহকৰ মুখে-মুখে তেওঁৰ শিল্পকৰ্মৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পায় । আজিৰ দিনত "নিশান্ত ক্ৰিয়েচন" এক পৰিচিত নাম ।

নিশান্তৰ শিল্পকৰ্ম কেৱল অসমৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু আৰু কলকাতা আদি ৰাজ্যতো তেওঁৰ সামগ্ৰী সমাদৃত হৈছে । আনহাতে, আমেৰিকা, থাইলেণ্ডকে ধৰি কেইবাখনো দেশত তেওঁৰ সৃষ্টিসমূহে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অসমৰ এজন যুৱ শিল্পীৰ হাতে গঢ়া সামগ্ৰী বিদেশৰ ঘৰ সজাবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱাটো নিঃসন্দেহে গৌৰৱৰ বিষয় ।

Nishant Malla Bujarbaruah
ডলাত প্ৰস্তুত কৰা দৰা-কইনাৰ প্ৰতীকী (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত নিশান্ত মল্ল বুজৰবৰুৱা কয়, ‘‘সৰুৰে পৰা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট লগত জড়িত । মই চাৰি বছৰৰ আগতে নিশান্ত ক্ৰিয়েচন নামৰ ব্ৰেণ্ডটো আৰম্ভ কৰিছিলো । আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ গৃহ সজ্জাৰ সামগ্ৰী বনাওঁ । ২০২৩ ৰ এপ্ৰিলত প্ৰথম প্ৰদৰ্শনী কৰিছিলো । প্ৰথম অৱস্থাত গ্লাছৰ বটলত ক্লেৰে পুতলা বনাইছিলো । তেতিয়াই যি দুবিধমান সামগ্ৰীৰে আৰম্ভ কৰা নিশান্ত ক্ৰিয়েচনত এতিয়া প্ৰায় ১৫ বিধতকৈ অধিক হস্তনিৰ্মিত গৃহ সজ্জাৰ সামগ্ৰী পোৱা যায় । য'ত ফ্ৰীজ মেগনেট , মৰাপাটত কৰা আৰ্ট, বাঁহৰ ডলাত কৰা আৰ্টকে ধৰি গৃহ সজ্জাৰ সামগ্ৰী আছে । তাৰ ভিতৰত বাঁহৰ ডলাত কৰা আৰ্টৰ চাহিদা অধিক ।’’

Nishant Malla Bujarbaruah
ডলাত অংকিত ছবি (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মোৰ সৰুৰে পৰা ইচ্ছা আছিল অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি বিশ্ব দৰৱাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা । মই যিহেতু ক্ৰিয়েটিভ শিল্পৰ লগত জড়িত বা আৰ্ট ভাল পোৱা লোক, সেয়েহে মোৰ দায়িত্ব আহি পৰে যে মই আৰ্টৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে আমাৰ সংস্কৃতি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ । সেয়েহে মই বিহুৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সামগ্ৰী, ঢেকী, তাঁতশাল, ভূঁই ৰোৱা এই সকলোবোৰ বস্তুৰ ওপৰত মই কাম কৰিছোঁ । ৰাইজৰ পৰা ভাল সঁহাৰি পাইছো । গুৱাহাটীত ২৫ খনকৈ প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে মুম্বাইৰ প্ৰদৰ্শনীতো অংশ গ্ৰহণ কৰিছিলো । প্ৰায় এহেজাৰ টকাৰে আৰম্ভ কৰা এই ব্যৱসায় বৰ্তমান মাহিলী ৫০ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন হয় ।’’

Nishant Malla Bujarbaruah
সাংস্কৃতিক সমাহাৰ (ETV Bharat)

ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘ভৱিষ্যতে কৰ্মশালাৰ লগতে আৰ্টৰ স্কুল এখন খোলাৰ পৰিকল্পনা আছে । সেই ক্ষেত্ৰত কিদৰে আগবাঢ়িব পাৰোঁ চাওঁ ৷’’

লগতে পঢ়ক: চাপৰিৰ ৯০ বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ চেষ্টা মাজুলীৰ এদল যুৱকৰ

TAGGED:

ক্লে’ আৰ্ট
অসমৰ কৃষ্টি
নিশান্ত ক্ৰিয়েচন
ইটিভি ভাৰত
NISHANT MALLA BUJARBARUAH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.