শিল্প সাধনাই যাৰ জীৱনৰ ব্ৰত, নিশান্তৰ নিপুন হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছে অসমৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিয়ে

শিল্প সাধনাই যাৰ জীৱনৰ ব্ৰত, নিশান্তৰ নিপুন হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছে অসমৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিয়ে
শৈশৱৰ পৰাই শিল্পৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ থকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উজানবজাৰৰ যুৱ শিল্পী নিশান্ত মল্ল বুজৰবৰুৱাই নিজৰ কল্পনা আৰু সৃষ্টিশীলতাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে ।
Published : June 10, 2026 at 5:15 PM IST
গুৱাহাটী: এজন নিপুন শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত এটুকুৰা নিৰ্জীৱ কাঠ-বাঁহ, মাটি বা কাগজৰ টুকুৰাই লাভ কৰে নতুন ৰূপ । কেতিয়াবা ফুলদানি, আ-অলংকাৰ, গৃহ সজ্জাৰ সামগ্ৰী আৰু কেতিয়াবা উপহাৰৰ সামগ্ৰীত পৰিণত হয় সেই সৃষ্টি । এনে শিল্পৰ লগত জড়িত থকা এজন যুৱকক লৈ এক প্ৰতিবেদন ।
শৈশৱৰ পৰাই শিল্পৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ থকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উজানবজাৰৰ যুৱ শিল্পী নিশান্ত মল্ল বুজৰবৰুৱাই নিজৰ কল্পনা আৰু সৃষ্টিশীলতাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে । ক্লে’ আৰ্টৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ হস্তশিল্পৰ জৰিয়তে তেওঁ গঢ়ি তুলিছে এক স্বকীয় পৰিচয় । হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা তেওঁৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰীত প্ৰতিফলিত হৈছে অসমৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি ।
কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে ২০২৩ চনত "নিশান্ত ক্ৰিয়েচন" নামৰে নিজস্ব ব্ৰেণ্ড আৰম্ভ কৰি তেওঁ উদ্যমিতাৰ পথত খোজ দিয়ে । আৰম্ভণিতে সীমিত পৰিসৰত কাম আৰম্ভ কৰিলেও লাহে লাহে সামাজিক মাধ্যম আৰু গ্ৰাহকৰ মুখে-মুখে তেওঁৰ শিল্পকৰ্মৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পায় । আজিৰ দিনত "নিশান্ত ক্ৰিয়েচন" এক পৰিচিত নাম ।
নিশান্তৰ শিল্পকৰ্ম কেৱল অসমৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু আৰু কলকাতা আদি ৰাজ্যতো তেওঁৰ সামগ্ৰী সমাদৃত হৈছে । আনহাতে, আমেৰিকা, থাইলেণ্ডকে ধৰি কেইবাখনো দেশত তেওঁৰ সৃষ্টিসমূহে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অসমৰ এজন যুৱ শিল্পীৰ হাতে গঢ়া সামগ্ৰী বিদেশৰ ঘৰ সজাবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱাটো নিঃসন্দেহে গৌৰৱৰ বিষয় ।
এই সন্দৰ্ভত নিশান্ত মল্ল বুজৰবৰুৱা কয়, ‘‘সৰুৰে পৰা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট লগত জড়িত । মই চাৰি বছৰৰ আগতে নিশান্ত ক্ৰিয়েচন নামৰ ব্ৰেণ্ডটো আৰম্ভ কৰিছিলো । আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ গৃহ সজ্জাৰ সামগ্ৰী বনাওঁ । ২০২৩ ৰ এপ্ৰিলত প্ৰথম প্ৰদৰ্শনী কৰিছিলো । প্ৰথম অৱস্থাত গ্লাছৰ বটলত ক্লেৰে পুতলা বনাইছিলো । তেতিয়াই যি দুবিধমান সামগ্ৰীৰে আৰম্ভ কৰা নিশান্ত ক্ৰিয়েচনত এতিয়া প্ৰায় ১৫ বিধতকৈ অধিক হস্তনিৰ্মিত গৃহ সজ্জাৰ সামগ্ৰী পোৱা যায় । য'ত ফ্ৰীজ মেগনেট , মৰাপাটত কৰা আৰ্ট, বাঁহৰ ডলাত কৰা আৰ্টকে ধৰি গৃহ সজ্জাৰ সামগ্ৰী আছে । তাৰ ভিতৰত বাঁহৰ ডলাত কৰা আৰ্টৰ চাহিদা অধিক ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মোৰ সৰুৰে পৰা ইচ্ছা আছিল অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি বিশ্ব দৰৱাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা । মই যিহেতু ক্ৰিয়েটিভ শিল্পৰ লগত জড়িত বা আৰ্ট ভাল পোৱা লোক, সেয়েহে মোৰ দায়িত্ব আহি পৰে যে মই আৰ্টৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে আমাৰ সংস্কৃতি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ । সেয়েহে মই বিহুৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সামগ্ৰী, ঢেকী, তাঁতশাল, ভূঁই ৰোৱা এই সকলোবোৰ বস্তুৰ ওপৰত মই কাম কৰিছোঁ । ৰাইজৰ পৰা ভাল সঁহাৰি পাইছো । গুৱাহাটীত ২৫ খনকৈ প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে মুম্বাইৰ প্ৰদৰ্শনীতো অংশ গ্ৰহণ কৰিছিলো । প্ৰায় এহেজাৰ টকাৰে আৰম্ভ কৰা এই ব্যৱসায় বৰ্তমান মাহিলী ৫০ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন হয় ।’’
ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘ভৱিষ্যতে কৰ্মশালাৰ লগতে আৰ্টৰ স্কুল এখন খোলাৰ পৰিকল্পনা আছে । সেই ক্ষেত্ৰত কিদৰে আগবাঢ়িব পাৰোঁ চাওঁ ৷’’
লগতে পঢ়ক: চাপৰিৰ ৯০ বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ চেষ্টা মাজুলীৰ এদল যুৱকৰ