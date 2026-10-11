'কোনো সামগ্ৰীয়েই পেলনীয়া নহয়'- এই বাৰ্তাৰে মাৰ্কাৰ কলমেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে দেৱীৰ প্ৰতিমা

'কোনো সামগ্ৰীয়েই পেলনীয়া নহয়'- এই বাৰ্তাৰে মাৰ্কাৰ কলমেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে দেৱীৰ প্ৰতিমা
দুৰ্গা পূজাৰ বাবে ব্যতিক্ৰমীভাৱে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে ধুবুৰীৰ শিল্পীয়ে । পেলনীয়া কলমেৰে তৈয়াৰ কৰিছে দেৱীৰ প্ৰতিমা ।
Published : October 11, 2026 at 8:44 AM IST
ধুবুৰী: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটিমান দিন বাকী । প্ৰান্তে প্ৰান্তে দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছে । আকৰ্ষণীয় প্ৰতিমা তথা পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰাত শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে । দুৰ্গা পূজা বুলিলেই মনলৈ আহে ব্যতিক্ৰম শব্দটো । ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপৰ সমান্তৰালভাৱে শিল্পীসকলে ব্যতিক্ৰমীভাৱে দেৱীৰ প্ৰতিমা প্ৰস্তুত কৰি সমাজলৈ এক বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰে ।
দুৰ্গোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে ধুবুৰীতো এক উখল-মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে । মৃৎ শিল্পীসকলে দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিছে । বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে এইবাৰো ধুবুৰী চহৰৰ প্ৰবীণ শিল্পী প্ৰদীপ কুমাৰ ঘোষে এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে ।
ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে ঘোষে পেলনীয়া মাৰ্কাৰ কলমেৰে এইবাৰ দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে । মনকৰিবলগীয়া যে শিল্পী ঘোষে প্ৰতি বছৰে নিজৰ কিবা ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাৰে প্রতিমা সাজি চমক সৃষ্টিৰে ৰাইজৰ সমাদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ এই বৃত্তিৰ সৈতে বহু বছৰ পাৰ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
এইবেলি তেওঁ প্রায় ৮ হেজাৰ পেলনীয়া মাৰ্কাৰ কলম ব্যৱহাৰ কৰি দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাভাগ সাজি উলিয়াইছে । তেওঁ প্ৰায় ৪ মাহ ধৰি কষ্ট কৰি এই প্ৰতিমাভাগ নিৰ্মাণ কৰিছে । টিউচন কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া ঘোষে বিগত ১৯৯২চনৰ পৰাই শাক-পাচলি, প্লাষ্টিকৰ পানীৰ বটল, গছৰ শুকান ঠাৰি ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভিন্নধর্মী দুর্গা প্রতিমা সাজি চমক সৃষ্টি কৰি আহিছে ।
এইবাৰ ধুবুৰী চহৰৰ বিষ্ণু ট'কিজৰ সমীপত ঊষা সংঘ ক্লাৱত প্ৰদীপ কুমাৰ ঘোষৰ পেলনীয়া মাৰ্কাৰ কলমেৰে নিৰ্মাণ কৰা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাভাগে স্থান পাব বুলি তেওঁ সদৰী কৰে । ইতিমধ্যে বহুলোকে তেওঁৰ এই প্ৰতিমাভাগ দৰ্শন কৰি তেওঁৰ শিল্পকৰ্মক প্ৰশংসা কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত শিল্পী প্রদীপ কুমাৰ ঘোষে কয়,"মই প্ৰতিবছৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে দুৰ্গা প্ৰতিমা তৈয়াৰ কৰোঁ । এইবাৰ পেলনীয়া মাৰ্কাৰ কলম আৰু ডট কলমেৰে দুৰ্গা প্ৰতিমা তৈয়াৰ কৰিছোঁ । এই প্ৰতিমাভাগে ধুবুৰীৰ বিষ্ণু ট'কিজৰ সমীপত ঊষা সংঘ ক্লাৱৰ পূজা মণ্ডপত শোভা বৃদ্ধি কৰিব । এই প্ৰতিমা তৈয়াৰ কৰিবলৈ মোক প্ৰায় ৭ হাজাৰমান কলমৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু ৪ মাহ সময় লাগিছে ।"
এই প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি তেওঁ কয়,"এই প্ৰতিমা তৈয়াৰ কৰি মই এইটো বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ যে কোনো বস্তু পেলনীয়া নহয় । পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে কিবাকিবি তৈয়াৰ কৰি, ব্যৱসায় কৰিব পাৰি । মই আত্মসহায়ক গোটবোৰকো এই বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ । তেওঁলোকেও যাতে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে এনে কিছু সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰে আৰু বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰে ।"