ETV Bharat / state

আমুল গাখীৰৰ মূল্যবৃদ্ধি; ধুবুৰীত বজাৰলৈ গৈ হতবাক সাধাৰণ গ্ৰাহক

দেশজুৰি আমুল ব্ৰেণ্ডৰ গাখীৰ প্ৰতি লিটাৰত ২ টকা বৃদ্ধি । মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্ব দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সাধাৰণ ৰাইজৰ ।

Amul Milk price hike
দেশজুৰি আমুল গাখীৰৰ মূল্যবৃদ্ধি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 14, 2026 at 4:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অস্থিৰতাৰ বাবে বিশ্বজুৰি ইন্ধনৰ নাটনি দেখা গৈছে । ভাৰততো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এই ক্ষেত্ৰত দেশবাসীক মিতব্যয়ী হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে । ইফালে এইবোৰৰ অজুহাতত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰো মূল্যবৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে ।

বৃহস্পতিবাৰে দেশজুৰি আমুল ব্ৰেণ্ডৰ গাখীৰৰ মূল্যও বৃদ্ধি পালে । আমুল গাখীৰৰ বিক্ৰেতা সংস্থা গুজৰাট কো-অপাৰেটিভ মিল্ক মাৰ্কেটিং ফেডাৰেশ্বনে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দেশজুৰি প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত ২ টকাকৈ বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰে । আমুল গাখীৰৰ প্ৰকাৰ ভেদে এই মূল্য ৩ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে । অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে গাখীৰৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰা বুলি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে ।

অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

আমুল গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে এতিয়া সমস্যাত পৰিছে সাধাৰণ গ্ৰাহকসকল । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে । ধুবুৰীৰ জিলাৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত অসন্তুষ্টি দেখা গৈছে । অসমৰ নতুন চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও ৰাইজে আহ্বান জনাইছে ।

অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি ধুবুৰীৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক উদয়ন চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, "মূল্যবৃদ্ধিয়ে মানুহক কোঙা কৰে । বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন বিত্তৰ মানুহখিনিক । যিকোনো বস্তুৰ ১ টকা দাম বাঢ়িলেও সেইটো আমাৰ পৰিয়ালৰ উপাৰ্জনৰ ওপৰত হেঁচা পৰে । গতিকে বৃদ্ধি আমি মানি নলওঁ । গাখীৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালকে লাগে । ঘৰত সৰু ল'ৰা-ছোৱালী থাকে, বৃদ্ধ লোক থাকে । কিন্তু এনেকৈ দাম বৃদ্ধি পাই থাকিলে আমাৰ এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি যাব । কণীৰ দামো বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কণী খোৱাও বন্ধ হৈ যাব ।"

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক পদক্ষেপ লোৱাৰ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে । আমি সেইটো দাবী কৰোঁ ।"

আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক অহিদ খান পেৰিছে প্ৰথমে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কয়, "মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে । যোৱা এমাহৰ পৰাই কণীৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আৰু এতিয়া আমুল ব্ৰেণ্ডৰ গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে । আমি হতাশ হৈছোঁ । কি কাৰণত এনেকৈ দাম বৃদ্ধি হৈ আছে ? পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ লগে লগে এইবোৰৰো দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি কয় । কিন্তু এইবোৰ নহয় । পেট্ৰ'ল-ডিজেল যথেষ্ট জমা আছে ভাৰতত । তাৰ পিছতো দাম বৃদ্ধি কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে কমকৈ খৰচ কৰিব লাগে ।"

Amul Milk price hike
আমুল ব্ৰেণ্ডৰ গাখীৰৰ মূল্যবৃদ্ধি (ETV Bharat Assam)

মূল্যবৃদ্ধিৰ আঁৰত শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা নিৰ্বাচন বুলি দাবী কৰি তেওঁ কয়, "আমি দেখিছোঁ ৫ বছৰৰ মূৰে মূৰে যেতিয়াই ভোট আহে তাৰ পিছতে পণ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হয় । ইয়াৰ এটাই কাৰণ আমি ভাবো । এই কোম্পানীবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে চান্দা সংগ্ৰহ কৰে । তাৰ বিনিময়তে সম্ভৱত কোম্পানীবোৰে আমাৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰে । নিৰ্বাচনৰ আগলৈ পিয়াজৰ দাম ২০-২৫ টকা আছিল, এতিয়া ৩০ টকা হৈছে । আলুৰো দাম বাঢ়ি গৈছে । নৱ-নিৰ্বাচিত অসম চৰকাৰলৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ আমাৰ ফালে চাওক আৰু মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্ব দিয়ক ।"

আনহাতে ধুবুৰীৰ এগৰাকী দুগ্ধ ব্যৱসায়ীয়ে জনোৱা মতে আমুল ব্ৰেণ্ডৰ কিছু কিছু প্ৰকাৰৰ গাখীৰত ৩ টকা আৰু কিছুমানত লিটাৰত ২ টা বৃদ্ধি পাইছে । ইফালে ধুবুৰীৰ বিভিন্ন বজাৰত কণীৰ মূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ফাৰ্মৰ কণী প্ৰতি ডজন ৮৫ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে থলুৱা হাঁহ আৰু কুকুৰাৰ প্ৰতিযোৰা কণীত ৩০ টকা হৈছে । যাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত একপ্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰতিটো সাধাৰণ পৰিয়ালৰ বাজেটতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ৰন্ধন গেছৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে বিপাঙত পেলাইছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক

TAGGED:

মূল্যবৃদ্ধি
ধুবুৰী
অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী
আমুল গাখীৰৰ মূল্য
AMUL MILK PRICE HIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.