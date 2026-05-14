আমুল গাখীৰৰ মূল্যবৃদ্ধি; ধুবুৰীত বজাৰলৈ গৈ হতবাক সাধাৰণ গ্ৰাহক
দেশজুৰি আমুল ব্ৰেণ্ডৰ গাখীৰ প্ৰতি লিটাৰত ২ টকা বৃদ্ধি । মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্ব দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সাধাৰণ ৰাইজৰ ।
Published : May 14, 2026 at 4:13 PM IST
ধুবুৰী : মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অস্থিৰতাৰ বাবে বিশ্বজুৰি ইন্ধনৰ নাটনি দেখা গৈছে । ভাৰততো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এই ক্ষেত্ৰত দেশবাসীক মিতব্যয়ী হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে । ইফালে এইবোৰৰ অজুহাতত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰো মূল্যবৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে দেশজুৰি আমুল ব্ৰেণ্ডৰ গাখীৰৰ মূল্যও বৃদ্ধি পালে । আমুল গাখীৰৰ বিক্ৰেতা সংস্থা গুজৰাট কো-অপাৰেটিভ মিল্ক মাৰ্কেটিং ফেডাৰেশ্বনে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দেশজুৰি প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত ২ টকাকৈ বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰে । আমুল গাখীৰৰ প্ৰকাৰ ভেদে এই মূল্য ৩ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে । অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে গাখীৰৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰা বুলি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে ।
আমুল গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে এতিয়া সমস্যাত পৰিছে সাধাৰণ গ্ৰাহকসকল । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে । ধুবুৰীৰ জিলাৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত অসন্তুষ্টি দেখা গৈছে । অসমৰ নতুন চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও ৰাইজে আহ্বান জনাইছে ।
অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি ধুবুৰীৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক উদয়ন চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, "মূল্যবৃদ্ধিয়ে মানুহক কোঙা কৰে । বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন বিত্তৰ মানুহখিনিক । যিকোনো বস্তুৰ ১ টকা দাম বাঢ়িলেও সেইটো আমাৰ পৰিয়ালৰ উপাৰ্জনৰ ওপৰত হেঁচা পৰে । গতিকে বৃদ্ধি আমি মানি নলওঁ । গাখীৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালকে লাগে । ঘৰত সৰু ল'ৰা-ছোৱালী থাকে, বৃদ্ধ লোক থাকে । কিন্তু এনেকৈ দাম বৃদ্ধি পাই থাকিলে আমাৰ এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি যাব । কণীৰ দামো বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কণী খোৱাও বন্ধ হৈ যাব ।"
মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক পদক্ষেপ লোৱাৰ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে । আমি সেইটো দাবী কৰোঁ ।"
আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক অহিদ খান পেৰিছে প্ৰথমে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কয়, "মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে । যোৱা এমাহৰ পৰাই কণীৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আৰু এতিয়া আমুল ব্ৰেণ্ডৰ গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে । আমি হতাশ হৈছোঁ । কি কাৰণত এনেকৈ দাম বৃদ্ধি হৈ আছে ? পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ লগে লগে এইবোৰৰো দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি কয় । কিন্তু এইবোৰ নহয় । পেট্ৰ'ল-ডিজেল যথেষ্ট জমা আছে ভাৰতত । তাৰ পিছতো দাম বৃদ্ধি কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে কমকৈ খৰচ কৰিব লাগে ।"
মূল্যবৃদ্ধিৰ আঁৰত শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা নিৰ্বাচন বুলি দাবী কৰি তেওঁ কয়, "আমি দেখিছোঁ ৫ বছৰৰ মূৰে মূৰে যেতিয়াই ভোট আহে তাৰ পিছতে পণ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হয় । ইয়াৰ এটাই কাৰণ আমি ভাবো । এই কোম্পানীবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে চান্দা সংগ্ৰহ কৰে । তাৰ বিনিময়তে সম্ভৱত কোম্পানীবোৰে আমাৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰে । নিৰ্বাচনৰ আগলৈ পিয়াজৰ দাম ২০-২৫ টকা আছিল, এতিয়া ৩০ টকা হৈছে । আলুৰো দাম বাঢ়ি গৈছে । নৱ-নিৰ্বাচিত অসম চৰকাৰলৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ আমাৰ ফালে চাওক আৰু মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্ব দিয়ক ।"
আনহাতে ধুবুৰীৰ এগৰাকী দুগ্ধ ব্যৱসায়ীয়ে জনোৱা মতে আমুল ব্ৰেণ্ডৰ কিছু কিছু প্ৰকাৰৰ গাখীৰত ৩ টকা আৰু কিছুমানত লিটাৰত ২ টা বৃদ্ধি পাইছে । ইফালে ধুবুৰীৰ বিভিন্ন বজাৰত কণীৰ মূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ফাৰ্মৰ কণী প্ৰতি ডজন ৮৫ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে থলুৱা হাঁহ আৰু কুকুৰাৰ প্ৰতিযোৰা কণীত ৩০ টকা হৈছে । যাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত একপ্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰতিটো সাধাৰণ পৰিয়ালৰ বাজেটতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ।
