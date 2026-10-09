জুবিন হত্যা গোচৰত অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন লাভ
৫০ হাজাৰ টকা বণ্ডত জামিন লাভ কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত হোৱা অমৃতপ্ৰভা মহন্তই...
Published : October 9, 2026 at 6:38 PM IST
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ প্ৰথমগৰাকী অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ সহশিল্পী অমৃত প্ৰভা মহন্তই শুকুৰবাৰে জামিন লাভ কৰে ।
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ প্ৰাঞ্জল দাসৰ বিচাৰপীঠে জুবিন হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে । কেবাটাও চৰ্ত আৰোপ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে দুজন জামিনদাৰ আৰু ৫০ হেজাৰ টকাৰ মূল্যৰ বিনিময়ত অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে ।
উল্লেখযোগ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত বিগত বৰ্ষৰ ৩ অক্টোবৰত অসম আৰক্ষীয়ে অমৃতপ্ৰভা মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । সেই তেতিয়াৰে পৰা যোৱা এবছৰ ধৰি হাফলং উপ কাৰাগাৰত অমৃতপ্ৰভা মহন্ত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে । অৱশেষত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত চলা কেবাদিনো যুক্তি-তৰ্কৰ পাছত অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন আবেদনত ন্যায়ালয়ে অনুমোদন জনায়।
অধিবক্তাৰ মন্তব্য
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ প্ৰাঞ্জল দাসৰ বিচাৰপীঠে অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ৷ ন্যায়ালয়ৰ সকলো কাম-কাম সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে সম্ভৱতঃ অমৃতপ্ৰভা মহন্ত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰিব ৷ অৱশ্যে এই বিষয়ে বৰ্তমানো কোনো সঠিক তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অধিবক্তাই এই মন্তব্য কৰে৷
#WATCH | Guwahati, Assam | Zubeen Garg death case | Advocate Apurba Sarma says, "Today, bail was fixed for the hearing, and cases were also fixed for the charge hearing. Four accused persons have withdrawn their bail petitions, which they had filed. Today, only for Amrit Prabha Mahanta, Paresh Vaishya, and Nandesh Sarbara have their petitions been heard by the court, and the case has been fixed again on 30th January for an order on this bail application. On the 30th January, the Court will pass an order regarding bail for Amrit Prabha Mahanta, Paresh Vaishya, and Nandesh Sarbara." (22.01)— ANI (@ANI) January 22, 2026
অমৃতপ্ৰভা মহন্তক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ?
ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ত সাগৰত থকা য়টখনত আন কেবাজনো প্ৰবাসী অসমীয়াৰ লগতে অমৃতপ্ৰভা মহন্তও উপস্থিত আছিল । অৱশ্যে প্ৰথমে এই কথা অমৃতপ্ৰভাই স্বীকাৰ কৰা নাছিল ৷ কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত কেবাদিন ধৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰাৰ অন্তত চিআইডিৰ আগত এই কথা গায়িকা অমৃতপ্ৰভাই স্বীকাৰ কৰিছিল ৷
ইয়াৰ উপৰিও সামাজিক মাধ্যমত কোনো থ্ৰীলাৰ ছিৰিজৰ দৰে খণ্ড খণ্ডকৈ প্ৰকাশ পোৱা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ’সমূহো অমৃতপ্ৰভাৰ ম’বাইলৰে আবদ্ধ কৰাৰ কথা জেৰাত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল ৷ এই সকলোবোৰ চালি-জাৰি চোৱাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে অমৃতপ্ৰভা মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷