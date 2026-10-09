ETV Bharat / state

জুবিন হত্যা গোচৰত অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন লাভ

৫০ হাজাৰ টকা বণ্ডত জামিন লাভ কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত হোৱা অমৃতপ্ৰভা মহন্তই...

Zubeen Garg Death Case : Amritprabha Mahanta Granted Bail
অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন মঞ্জুৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 9, 2026 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ প্ৰথমগৰাকী অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ সহশিল্পী অমৃত প্ৰভা মহন্তই শুকুৰবাৰে জামিন লাভ কৰে ।

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ প্ৰাঞ্জল দাসৰ বিচাৰপীঠে জুবিন হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে । কেবাটাও চৰ্ত আৰোপ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে দুজন জামিনদাৰ আৰু ৫০ হেজাৰ টকাৰ মূল্যৰ বিনিময়ত অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে ।

অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন লাভ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত বিগত বৰ্ষৰ ৩ অক্টোবৰত অসম আৰক্ষীয়ে অমৃতপ্ৰভা মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । সেই তেতিয়াৰে পৰা যোৱা এবছৰ ধৰি হাফলং উপ কাৰাগাৰত অমৃতপ্ৰভা মহন্ত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে । অৱশেষত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত চলা কেবাদিনো যুক্তি-তৰ্কৰ পাছত অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন আবেদনত ন্যায়ালয়ে অনুমোদন জনায়।

অধিবক্তাৰ মন্তব্য

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ প্ৰাঞ্জল দাসৰ বিচাৰপীঠে অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ৷ ন্যায়ালয়ৰ সকলো কাম-কাম সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে সম্ভৱতঃ অমৃতপ্ৰভা মহন্ত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰিব ৷ অৱশ্যে এই বিষয়ে বৰ্তমানো কোনো সঠিক তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অধিবক্তাই এই মন্তব্য কৰে৷

অমৃতপ্ৰভা মহন্তক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ?

ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ত সাগৰত থকা য়টখনত আন কেবাজনো প্ৰবাসী অসমীয়াৰ লগতে অমৃতপ্ৰভা মহন্তও উপস্থিত আছিল । অৱশ্যে প্ৰথমে এই কথা অমৃতপ্ৰভাই স্বীকাৰ কৰা নাছিল ৷ কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত কেবাদিন ধৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰাৰ অন্তত চিআইডিৰ আগত এই কথা গায়িকা অমৃতপ্ৰভাই স্বীকাৰ কৰিছিল ৷

ইয়াৰ উপৰিও সামাজিক মাধ্যমত কোনো থ্ৰীলাৰ ছিৰিজৰ দৰে খণ্ড খণ্ডকৈ প্ৰকাশ পোৱা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ’সমূহো অমৃতপ্ৰভাৰ ম’বাইলৰে আবদ্ধ কৰাৰ কথা জেৰাত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল ৷ এই সকলোবোৰ চালি-জাৰি চোৱাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে অমৃতপ্ৰভা মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক : হাফলং উপ-কাৰাগাৰ- এতিয়াৰে পৰা শেখৰ-অমৃতৰ নতুন ঠিকনা

লগতে পঢ়ক : নিশাৰ পৰাই জুবিন গাৰ্গক চক্ৰান্তমূলকভাৱে মদ খুৱাইছিল অমৃতপ্ৰভা মহন্তই : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন লাভ
জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ
জুবিন গাৰ্গৰ সহ শিল্পী
অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন আবেদন
AMRITPRABHA MAHANTA GRANTED BAIL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.