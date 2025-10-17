ETV Bharat / state

হাফলং উপ-কাৰাগাৰ হ’ব শেখৰজ্যোতি-অমৃতপ্ৰভাৰ নতুন ঠিকনা

কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে হাফলং উপ-কাৰাগাৰত । সাজু কৰা হৈছে বেৰিকেড, নিৰাপত্তাৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ আৰক্ষী বাহিনী ।

ZUBEEN GARG DEATH
হাফলং উপ-কাৰাগাৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
হাফলং/গুৱাহাটী: হাফলং উপ-কাৰাগাৰলৈ নিয়া হৈছে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক । দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ বুধবাৰে বাক্সাত শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা সহিতে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাঁচগৰাকী অভিযুক্তক কেন্দ্ৰ কৰি যেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, তাৰপিছত শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভাক নিয়া নহ’ল একেখন কাৰাগাৰলৈ ৷

তাৰ সলনি নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত দুয়োগৰাকী অভিযুক্তক নিয়া হৈছে হাফলং কাৰাগাৰলৈ ৷ ইতিমধ্যে সকলো প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থা সাজু কৰি তোলা হৈছে হাফলং উপ-কাৰাগাৰত ৷ সম্প্ৰতি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে হাফলং উপ-কাৰাগাৰত । সাজু কৰা হৈছে বেৰিকেড, নিৰাপত্তাৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ আৰক্ষী বাহিনী ।

শেখৰজ্যোতি গোস্বামী-অমৃতপ্ৰভা মহন্তক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিন্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে (ETV Bharat Assam)

পৰৱৰ্তী ১৪ দিনৰ বাবে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভাৰ ঠিকনা হ’ব এই হাফলং উপ-কাৰাগাৰ । শুকুৰবাৰে পুৱা শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভাক লৈ যোৱা হৈছিল কামৰূপ মেট্ৰ’ৰ চি জে এম আদালতলৈ ৷ আদালতে দুয়োজন অভিযুক্তক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । অভিযুক্তদ্বয়ক লৈ আৰক্ষীৰ এটা বিৰাট কনভয় ৰাওনা হৈছে হাফলং অভিমুখে ।

শেখৰজ্যোতি-অমৃতপ্ৰভাৰ জেলযাত্ৰা অসম চৰকাৰৰ লোক অধিবক্তা তথা উকীল সন্থা গুৱাহাটীৰ সভাপতি প্ৰদীপ কোঁৱৰে কয়, ‘‘শেখৰজ্যোতি গোস্বামী-অমৃতপ্ৰভা মহন্তক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিন্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আমাৰ সিদ্ধান্ত আছে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ অভিযুক্তসকলৰ পক্ষত আমাৰ ইয়াৰ অধিবক্তাই গোচৰ নলয় । তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা অধিবক্তা আনিলে আনিব পাৰে নাইবা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ জৰিয়তেও আইনী সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ মহামান্য আদালতে নিৰ্দেশনা দিব পাৰে ।’’

লগতে পঢ়ক: অমৃতপ্ৰভা-শেখৰজ্যোতিকো ফাটেকলৈ: কাৰাগাৰৰ ঠিকনা প্ৰসংগত মুখ খোলা নাই আৰক্ষীয়ে

