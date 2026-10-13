পুৱাই মুখ ঢাকি হাফলং কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিল অমৃতপ্ৰভা
মঙলবাৰে পুৱা সকলো আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰি অমৃতপ্ৰভা মহন্তক কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি পৰিয়ালৰ হাতত গতাই দিয়া হয় ৷
Published : October 13, 2026 at 9:40 AM IST
হাফলং: জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভা মহন্তক মঙলবাৰে হাফলং উপ-কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰ্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ পিছত প্ৰয়োজনীয় আইনী আৰু প্ৰশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ হোৱাত তেওঁ কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে ।
অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকী সদস্য সোমবাৰে বিয়লিৰ ভাগত হাফলঙত উপস্থিত হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই তেওঁক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা আৰম্ভ কৰে ।
অৱশ্যে সোমবাৰে নিশালৈকে সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত তেওঁক মুকলি কৰি দিব পৰা নগ’ল । অৱশেষত মঙলবাৰে পুৱা ৬: ৩০ মান বজাত আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰি অমৃতপ্ৰভা মহন্তক কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি পৰিয়ালৰ হাতত গতাই দিয়া হয় ।
নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত সোমবাৰে অমৃতপ্ৰভা মহন্তক মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাছিল । কিয়নো সোমবাৰে অমৃতপ্ৰভা মহন্তক হাফলং উপ-কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলি জানি বহু লোক আৰু সাংবাদিকে কাৰাগাৰৰ সন্মুখত ভিৰ কৰে ।
নিশা প্ৰায় ১১:৩০ মান বজাত অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকী সদস্য হাফলং উপ-কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই যায় । অৱশেষত আজি পুৱা কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই অমৃতপ্ৰভা মহন্তক মুকলি কৰি দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক:যদি জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী সাৰি যায়, তেন্তে ন্যায় বুলি ৰাজ্যত থাকিল কি ?-গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত জামিন লাভ অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ, পামী বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া