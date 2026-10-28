সোণাপুৰত হাই ভল্টেজ টাৱাৰক লৈ কাৰ্বি সমাজৰ সাংস্কৃতিক প্ৰতিবাদ
সোণাপুৰত হাই ভল্টেজ টাৱাৰ লাইন নিৰ্মাণক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । আমৰি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰাইজৰ চৰকাৰ-প্ৰশাসনলৈ হুংকাৰ ।
Published : October 28, 2026 at 11:02 PM IST
সোণাপুৰ: কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়া সমজিলাৰ অন্তৰ্গত সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ নৰতাপ অঞ্চলত হাই ভল্টেজ টাৱাৰ লাইন নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে । ঐতিহাসিক পৰম্পৰা, ম্যাদী ভূমি আৰু পৱিত্ৰ দেহাল থান সুৰক্ষাৰ দাবীত বুধবাৰে আমৰি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত স্থানীয় পাঁচ শতাধিক প্ৰতিবাদী ৰাইজে এক সাংস্কৃতিক প্ৰতিবাদী সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
চেং-মুৰিৰ তালে তালে, হাতত চং-নক্ আৰু কান্ধত চিকাৰ কাৰ্যত ব্যৱহৃত পৰম্পৰাগত জাল লৈ লালমাটিৰ পৰা ডিমৰীয়া সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰায় ৪ কিলোমিটাৰ পথ এই স্বকীয় জনজাতীয় কলা-কৃষ্টিৰে পৰিপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হয় ।
১৩খন গাঁৱৰ ম্যাদী ভূমি আৰু 'দেহাল থান' ধ্বংসৰ শংকা
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চামতাৰ পৰা নৰতাপ অঞ্চললৈ প্ৰায় ১৩খন গাঁৱৰ থলুৱা লোকৰ ম্যাদী মাটিৰ ওপৰেদি এই হাই ভল্টেজ টাৱাৰ লাইন লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি তেওঁলোকে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
ভূমি ধ্বংসৰ ষড়যন্ত্ৰ
এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ফলত অঞ্চলটোৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ অমূল্য ম্যাদী ভূমি আৰু পট্টা মাটি সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ পৰিব । ফলত বসতি স্থাপন কৰি অহা থলুৱা জনজাতীয় লোকসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা কৃষিকৰ্ম গুৰুতৰভাৱে ব্যাহত হ'ব ।
ঐতিহ্যত আঘাত
হাই ভল্টেজ টাৱাৰ লাইন কাৰ্বি সমাজৰ ঐতিহাসিক তথা পৰম্পৰাগত পৱিত্ৰ 'দেহাল থান'ৰ ওপৰেদি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলোৱা কাৰ্যই সমগ্ৰ কাৰ্বি জাতিটোকে অপমান আৰু অৱহেলা কৰা বুলি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।
স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান আৰু পূৰ্বৰ আশ্বাস ভংগৰ অভিযোগ
এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ৰাজ্যপাল, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, স্থানীয় বিধায়ক, এইজিচিএলৰ সঞ্চালক, কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত আৰু সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ালৈ এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় । স্মাৰকপত্ৰত এই নিৰ্মাণ কাৰ্য তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, বিগত সময়ত কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত আৰু ডিমৰীয়া সমজিলা আয়ুক্তৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত ম্যাদী মাটি নষ্ট নকৰাকৈ বিকল্প পথৰ অনুসন্ধান কৰাৰ স্পষ্ট আশ্বাস দিয়া হৈছিল । কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বাস্তৱায়িত নকৰাত ক্ষোভত উজাৰিছে থলুৱা ৰাইজ ।
"ৰাজধানীৰ কাষতে কাৰ্বি লোক সুৰক্ষিত হৈ জীয়াই থকাটো অপৰাধ নেকি ?"-প্ৰশ্ন প্ৰতিবাদকাৰীৰ
ৰাজধানী গুৱাহাটীৰ বিকাশৰ আঁৰত কাৰ্বি সমাজৰ ঐতিহাসিক অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰি ছাত্ৰ সন্থাই ক্ষোভেৰে প্ৰশ্ন কৰে,"নাৰেংগী সেনা চাউনী, খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, নুনমাটি তেল শোধনাগাৰ আৰু চচলৰ ধৰ্ণাথলী আদি নিৰ্মাণৰ সময়ত কাৰ্বি সমাজে জংঘল চাফা কৰি আগবঢ়োৱা অৱদান আজিও উল্লেখনীয় । এনে অৱস্থাত আজি নিজৰ ভেটি-মাটিতেই কাৰ্বি লোকসকল সুৰক্ষিত হৈ জীয়াই থকাটো কিবা অপৰাধ নেকি ?"
নেতৃত্বৰ স্পষ্ট সকিয়নী আৰু হুংকাৰ
প্ৰতিবাদস্থলীত আমৰি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক ৰমেন কাঠাৰে কয়,"নৰটাপ অঞ্চলেদি যি হাই ভল্টেছ টাৱাৰ লাইন নিব বিচাৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি পূৰ্বেও স্মাৰকপত্ৰ আৰু প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে চৰকাৰক অৱগত কৰিছিলোঁ । কিন্তু প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে । যদি এই সমস্যাৰ সঠিক সমাধান কৰা নহয়, তেন্তে অনাগত দিনত আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু তাৰ বাবে অসম চৰকাৰ তথা স্থানীয় বিধায়ক সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব ।"
ইফালে, আমৰি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা হৰেশ্বৰ ৰংহাঙে চৰকাৰ-প্ৰশাসনক সকিয়নী দি কয়,"ৰাইজে বহুবাৰ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পিছতো কোনো সুফল নাপালে, যাৰ বাবে আন্দোলন দিনক দিনে তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । আজি এক সাংস্কৃতিক প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ—আমাক যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব । আমি যুদ্ধ নিবিচাৰোঁ, গণতান্ত্ৰিকভাৱহে আন্দোলন কৰিম । কিন্তু এক সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনাৰ জৰিয়তে বিকল্প ব্যৱস্থা উলিয়াবলৈ চৰকাৰৰ কোনো সদিচ্ছা দেখা পোৱা নাই ।"
ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, যদিহে এই ধ্বংসাত্মক প্ৰকল্পৰ বিকল্প পথ বা ব্যৱস্থা ক্ষিপ্ৰতাৰে গ্ৰহণ কৰা নহয়, তেন্তে ভৱিষ্যতে সৃষ্টি হ'বলগীয়া যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে অসম চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন বিভাগেই দায়বদ্ধ থাকিব ।