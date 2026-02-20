অসমলৈ অমিত শ্বাহ : শনিবাৰে ভাগ ল'ব চি আৰ পি এফৰ পেৰেডত
পেৰেডত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব চি আৰ পি এফৰ মাৰ্চিং কণ্টিজেণ্ট আৰু লগতে চি আৰ পি এফৰ বিশেষ ইউনিট যেনে কোব্ৰা কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰ্যপ্ৰণালীও ৷
Published : February 20, 2026 at 9:02 AM IST
গুৱাহাটী: শনিবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী (চি আৰ পি এফ)ৰ বাৰ্ষিক পেৰেডত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷
এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত থাকিব সেই অনুষ্ঠানত ৷
সিঙে কয়- "এই পেৰেডৰ সময়ত চি আৰ পি এফৰ মাৰ্চিং কণ্টিজেণ্ট আৰু লগতে চি আৰ পি এফৰ বিশেষ ইউনিট যেনে কোব্ৰা কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰ্যপ্ৰণালীও প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ৷ চি আৰ পি এফৰ বিশেষ বাহন আৰু বিশেষ সঁজুলি, অস্ত্ৰ আৰু যোগাযোগ সঁজুলিৰ প্ৰদৰ্শনীও থাকিব, যিবোৰ চি আৰ পি এফে নিজে কামৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰে ৷" এই অনুষ্ঠানত বাহিনীটোৰ কাৰ্যকৰী সামৰ্থ্য আৰু আধুনিক সঁজুলিৰ প্ৰদৰ্শন দেখা যাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে নিশাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী অসমলৈ অহাৰ কথা আছিল যদিও শেষ মুহূৰ্তত সেয়া পিছুওৱা হয় ৷ আজি পুৱাহে তেওঁ আহি শিলচৰত উপস্থিত হ'ব ৷ আজি তেওঁ কাছাৰ জিলাৰ নাথানপুৰ গাঁৱত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজছ প্ৰগ্ৰেম (ভি ভি পি-II)আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব । ই ১৫ খন ৰাজ্য আৰু দুখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহক সামৰি ল’ব ৷
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ কাষত অৱস্থিত গাঁওসমূহৰ উন্নয়ন নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভি ভি পি-IIক এক ব্যাপক পদক্ষেপ হিচাপে ধাৰণা কৰা হৈছে । ৬,৮৩৯ কোটি টকাৰ বিত্তীয় ব্যয়ৰে কেন্দ্ৰীয় খণ্ডৰ আঁচনি হিচাপে ভি ভি পি-II ৰূপায়ণ কৰা হ’ব । সেই কাৰ্যসূচীৰ পাছতে তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহিব আৰু কাইলৈ চি আৰ পি এফৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব ৷
