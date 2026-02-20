ETV Bharat / state

শিলচৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, উদ্বোধন ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ

শিলচৰত অনুষ্ঠিত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও ৷

Amit Shah at launch of Vibrant Villages Programme II in Nathanpur Assam
শিলচৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 20, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উত্তৰ-পূবত উপস্থিত হৈছে ৷ শুকুৰবাৰে শিলচৰত উপস্থিত হৈ তেওঁ কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী (চি আৰ পি এফ)ৰ এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ তেওঁ এই ভ্ৰমণকালত ভাৰত বাংলা সীমান্তলৈ যাব ৷ বি এছ এফ তথা স্থানীয় লোকৰ সৈতে তেওঁ মত বিনিময়ো কৰিব ৷

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলচৰত উপস্থিত হৈ ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেম-২ৰ উদ্বোধন কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতে তেওঁ ত্ৰিপুৰালৈ ৰাওনা হ’ব ৷ শিলচৰত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত থাকে ৷

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে নিশাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী অসমলৈ অহাৰ কথা আছিল যদিও শেষ মুহূৰ্তত সেয়া পিছুওৱা হয় ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাহে তেওঁ আহি শিলচৰত উপস্থিত হয় ৷ শুকুৰবাৰে তেওঁ কাছাৰ জিলাৰ নাথানপুৰ গাঁৱত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজছ প্ৰগ্ৰেম (ভি ভি পি-II)আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে । ই ১৫ খন ৰাজ্য আৰু দুখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহক সামৰি ল’ব ৷

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ কাষত অৱস্থিত গাঁওসমূহৰ উন্নয়ন নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভি ভি পি-IIক এক ব্যাপক পদক্ষেপ হিচাপে ধাৰণা কৰা হৈছে । ৬,৮৩৯ কোটি টকাৰ বিত্তীয় ব্যয়ৰে কেন্দ্ৰীয় খণ্ডৰ আঁচনি হিচাপে ভি ভি পি-II ৰূপায়ণ কৰা হ’ব । সেই কাৰ্যসূচীৰ পাছতে তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহিব আৰু শনিবাৰে চি আৰ পি এফৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব ৷

চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কয়, ‘‘এই পেৰেডৰ সময়ত চি আৰ পি এফৰ মাৰ্চিং কণ্টিজেণ্ট আৰু লগতে চি আৰ পি এফৰ বিশেষ ইউনিট যেনে কোব্ৰা কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰ্যপ্ৰণালীও প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ৷ চি আৰ পি এফৰ বিশেষ বাহন আৰু বিশেষ সঁজুলি, অস্ত্ৰ আৰু যোগাযোগ সঁজুলিৰ প্ৰদৰ্শনীও থাকিব, যিবোৰ চি আৰ পি এফে নিজে কামৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰে ৷"

লগতে পঢ়ক : অসমলৈ অমিত শ্বাহ : শনিবাৰে ভাগ ল'ব চি আৰ পি এফৰ পেৰেডত

TAGGED:

AMIT SHAH LAUNCH VIBRANT VILLAGES
AMIT SHAH IN ASSAM
ইটিভি ভাৰত অসম
উদ্বোধন ভাইব্ৰেইণ্ট ভিলেজ
VIBRANT VILLAGES PROGRAMME II

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.