ETV Bharat / state

সামাজিক মাধ্যমত কিয় ক্ষমা বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই

শিলচৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ বাবে বাট মুকলি কৰিবলৈ এম্বুলেঞ্চখন ৰখাই দিয়া হৈছিল ৷ কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগত ৪ আৰক্ষীক নিলম্বন ৷

CM HIMANTA BISWA SARMA
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই (HIMANTA BISWA SARMA FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বুধবাৰে শিলচৰত পৌৰনিগম নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শর্মাৰ যাত্ৰাপথত তেওঁৰ কনভয়ৰ বাবে বাট মুকলি কৰিবলৈ ৰোগী অনা এখন এম্বুলেঞ্চ ৰখাই দিয়া হৈছিল ৷ এই ঘটনাৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৰোগীজনৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম এক্সত ৰোগীজনৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালক ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি কয়, "আজি শিলচৰত মোৰ কনভয়ৰ বাবে এখন এম্বুলেঞ্চ ৰখাই থোৱা হৈছিল ৷ এয়া কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । এই ঘটনাৰ বাবে ৰোগীগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ ওচৰত আন্তৰিকতাৰে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ।"

কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ক কেতিয়াও জৰুৰী সেৱাৰ প্ৰয়োজন হোৱা ব্যক্তিৰ জীৱনতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া উচিত নহয় বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

তেওঁ কয়, "জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হোৱা কোনো ৰোগীৰ জীৱনতকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যাত্ৰাই কেতিয়াও অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব নোৱাৰে । সাধাৰণ নাগৰিকৰ যাতায়াত আৰু জৰুৰী সেৱা যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ চলাচলৰ বাবে কোনো কাৰণতে ব্যাহত নহয়, সেই সন্দৰ্ভত মোৰ নিৰ্দেশ স্পষ্ট। এই ঘটনাৰ বাবে দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছোঁ ।"

তেওঁ আৰু কয়, "এয়া এক স্পষ্ট নিৰ্দেশনা- মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ চলাচল সন্দৰ্ভত দিয়া সকলো নিৰ্দেশ আখৰে আখৰে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিব লাগিব । কোনোবাই এই নিৰ্দেশ উলংঘা কৰিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতেই কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পার্থ প্রতীম দাসে কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগত চিৰুকান্দি পইণ্টৰ পৰা শ্ৰীকোনাৰ বৰাক উপত্যকা মিনি সচিবালয়লৈ ট্ৰেফিকত থকা চাৰিজন আৰক্ষী বিষয়াক তৎকালীনভাৱে নিলম্বন কৰে ।

জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি নিলম্বিত আৰক্ষী বিষয়াকেইজন হৈছে শিলচৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শ্ৰীকোনা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপ-পৰিদৰ্শক বিজয় গোস্বামী, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চকীৰ এছ আই শিৱশংকৰ দাস, কাটিগড়া থানাৰ লেন্স নাইক জাহুৰুল ইছলাম আৰু শিলচৰৰ যান-বাহন শাখাৰ লেন্স নাইক কৌছাৰ আহমেদ বৰভূঞা ।

উল্লেখ্য যে, ৩ অক্টোবৰত শিলচৰ পৌৰনিগম নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ শিলচৰ পৌৰনিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে ৷

লগতে পঢ়ক : ৫ ঘণ্টাতে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটী, ১৩ ঘণ্টাত শিলচৰৰ পৰা শিলিগুড়িলৈ : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই
শিলচৰ পৌৰনিগমৰ নিৰ্বাচন
আৰক্ষী বিষয়া নিলম্বিত
আৰক্ষী অধীক্ষক পার্থ প্রতীম দাস
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.