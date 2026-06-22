ETV Bharat / state

কামাখ্যা ধামত অম্বুবাচী মেলা, সাধু-সন্যাসী তথা সাধাৰণ ভক্তৰে ভৰিছে নীলাচলৰ বুকু

পৰম্পৰা অনুসৰি ২৩, ২৪, ২৫ জুনত তিনি দিনলৈ মন্দিৰ বন্ধ থাকিব । ২৬ জুনৰ পুৱা নিবৃত্তিৰ পিছত মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি হ’ব ।

Ambubachi 2026
কামাখ্যা ধামত অম্বুবাচী মেলা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 11:38 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: পবিত্ৰ নীলাচল পাহাৰৰ বুকুত সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অম্বুবাচী মহাযোগ ৷ সোমবাৰে নিশা ৯.৮ মিনিটত প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে মা কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ পৰিব । পৰম্পৰা অনুসৰি ২৩, ২৪, ২৫ জুনত তিনি দিনলৈ মন্দিৰ বন্ধ থাকিব । ২৬ জুনৰ পুৱা নিবৃত্তিৰ পিছতে নিত্য পূজা পাঠ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ভক্তৰ বাবে মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হ’ব।

অম্বুবাচী শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । এই চাৰিদিনীয়া আধ্যাত্মিক মহোৎসৱৰ বাবে ইতিমধ্যে নীলাচল পাহাৰত দেশ-বিদেশৰ ভক্ত, সাধু-সন্ত আৰু তান্ত্ৰিক-সাধকৰ ব্যাপক সমাগম ঘটিছে ।

কামাখ্যা ধামত অম্বুবাচী মেলা (ETV Bharat)

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে একান্ত আলাপত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ সৰু দলৈ হিমাদ্ৰী প্ৰসাদ শৰ্মাই কয়, ‘‘অম্বুবাচী মেলাক লৈ সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । মন্দিৰত ভক্তৰ ব্যাপক সমাগম দেখা গৈছে । কেৱল মন্দিৰৰ ভিতৰতেই নহয়, চৌপাশেও বিভিন্ন কাম অব্যাহত আছে । আমাৰ কৰ্মচাৰী আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকলে শৃংখলা ৰক্ষা আৰু পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিবলৈ অহৰহ পৰিশ্ৰম কৰি আছে । আমি ভক্তসকলকো মন্দিৰ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ ৰাখিবলৈ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"

অম্বুবাচীৰ আধ্যাত্মিক তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰি তেওঁ কয়, "এই সময়ছোৱাত সূৰ্যনাৰায়ণ মিথুন ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে আৰু আদ্ৰা নক্ষত্ৰই প্ৰথম চৰণত ভৰি দিয়ে । ইয়াৰ ফলত মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি পায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । সেয়েহে এই সময়খিনি এক অত্যন্ত জাগতিক আৰু আধ্যাত্মিক শক্তিৰ সময় । সকলো ভক্তই তপ, জপ, ধ্যান আৰু পূজাত নিজকে নিয়োজিত কৰা উচিত ।"

জুনা আখৰা আৰু কিন্নৰ আখৰাৰ মহামণ্ডলেশ্বৰ পবিত্ৰ নন্দ গিৰীয়ে কামাখ্যাক বিশ্বৰ আধ্যাত্মিক শক্তি আৰু তান্ত্ৰিক সাধনাৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ বুলি অভিহিত কৰি কয়, "মা কামাখ্যাৰ এই পবিত্ৰ সময়ত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত, সাধু আৰু সাধকসকল ইয়ালৈ আহে। কামাখ্যা শক্তি উপাসনা, তান্ত্ৰিক সাধনা আৰু প্ৰাচীন জ্ঞানৰ এক অনন্য পীঠস্থান। এই স্থানৰ আধ্যাত্মিক শক্তি অনন্য । ৰজস্বলা নোহোৱা মহিলা বা গৰ্ভৱতী নোহোৱা মহিলাক মা কাখ্যাৰ জল পান কৰালে তেওঁ সেই সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হয় ৷" কামাখ্যা ক’ৰিডৰ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি তেওঁ কয়, "উন্নয়ন প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু কামাখ্যা ধামৰ আধ্যাত্মিকতা, ঐতিহ্য আৰু পবিত্ৰ পৰিৱেশ কোনোপধ্যেই ক্ষুণ্ণ হ'ব নালাগে ।"

মহামণ্ডলেশ্বৰ পবিত্ৰ নন্দ গিৰী (ETV Bharat)

এইবাৰ প্ৰায় আঠ লাখৰো অধিক ভক্তৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি অসম চৰকাৰে অতিৰিক্ত আৰক্ষী, স্বাস্থ্যকৰ্মী, পৰিচ্ছন্নতা কৰ্মী, স্বেচ্ছাসেৱক আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰি দল মোতায়েন কৰিছে । যানবাহন নিয়ন্ত্ৰণ, খোৱাপানী, চিকিৎসা সেৱা, অস্থায়ী শিবিৰ আৰু জনসমাগম ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

আনহাতে, পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । বিগত এক দশকৰো অধিক সময় ধৰি অম্বুবাচীৰ সময়ত পৰিচ্ছন্নতা অভিযান চলাই অহা 'ভইচ অৱ এনভাইৰনমেণ্ট' এইবাৰো শতাধিক স্বেচ্ছাসেৱক লৈ মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

সংগঠনটোৰ সভাপতিয়ে কয়, "আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে পৰিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসন্মত পৰিৱেশ আৰু সচেতনতা সৃষ্টি কৰা । ভক্তসকলৰ মাজত পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰাটোও আমাৰ অন্যতম উদ্দেশ্য । কামাখ্যা দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে স্বাক্ষৰিত চুক্তি অনুসৰি আমি মন্দিৰ চৌহদক প্লাষ্টিকমুক্ত আৰু পৰিৱেশবান্ধৱ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ দিশত বহু বছৰ ধৰি কাম কৰি আহিছোঁ । এইবাৰো সেই অভিযান অব্যাহত থাকিব ।"

লগতে পঢ়ক:

অম্বুবাচীৰ মাহাত্ম্য কি ? এই সময়ত ধ্যান কৰিলে কেনেদৰে ফল লাভ কৰে ভক্তই ?

সাধু-সন্তৰে ভৰিছে নীলাচলৰ বুকু, সোমবাৰৰ পৰা কামাখ্যাধামত অম্বুবাচী মহাযোগ

TAGGED:

অম্বুবাচী মহাযোগ
অম্বুবাচী 2026
কামাখ্যা মন্দিৰ
নীলাচল পাহাৰ
AMBUBACHI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.