লাভ জিহাদ, ধৰ্মান্তৰকৰণে গ্ৰাস কৰিছে হিন্দুক, কামাখ্যা ধামত ক’লে দেৱ পাগলীয়ে

লাভ জিহাদ, ধৰ্মান্তৰকৰণে গ্ৰাস কৰিছে হিন্দুক, কামাখ্যা ধামত ক’লে দেৱ পাগলীয়ে
মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ ল’বলৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অম্বুবাচীলৈ আহিছে গুজৰাটৰ কণ্ঠশিল্পী দেৱ পাগলী । আধ্যাত্মিক অনুভূতি পুনঃ সক্ৰিয় কৰাৰ বাবে অম্বুবাচী মেলালৈ আহে দেৱ পাগলী ।
Published : June 24, 2026 at 4:23 PM IST
গুৱাহাটী: অম্বুবাচী মহাযোগক কেন্দ্ৰ কৰি ভক্তি ৰসত বুৰ গৈছে নীলাচলৰ বুকু । লাখ লাখ ভক্তৰ সোঁত বৈছে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ । ২২ জুনৰ নিশা প্ৰবৃত্তি আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা সমগ্ৰ নীলাচল পাহাৰ লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে । দেশ-বিদেশৰ লাখ লাখ ভক্ত, সাধু-সন্যাসী আৰু তান্ত্ৰিকৰ আগমনেৰে উদুলি-মুদুলি হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ ।
দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা নাগা বাবা, অঘৰী সাধু আৰু তান্ত্ৰিকসকলৰ উপস্থিতিয়ে মেলাৰ আকৰ্ষণ দুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে ।
মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ ল’বলৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অম্বুবাচীলৈ আহিছে গুজৰাটৰ কণ্ঠশিল্পী দেৱ পাগলী । আধ্যাত্মিক অনুভূতি পুনঃ সক্ৰিয় কৰাৰ বাবে অম্বুবাচী মেলালৈ আহে দেৱ পাগলী । প্ৰায় ৩ ৰ পৰা ৪ হাজাৰ গীত গাই সংগীত জগতত এক পৰিচিত নাম হৈ পৰিছে দেৱ পাগলী ৷
ইটিভি ভাৰতক তেওঁ কয়, ‘‘আধ্যাত্মিকভাৱে 'ৰিচাৰ্জ' কৰিবলৈ ১০ দিনৰ বাবে অম্বুবাচীৰ সময়ত মা কামাখ্যালৈ আহো । মা কামাখ্যাৰ চৰণত আশীৰ্বাদ লোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে গুজৰাটৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰ অম্বুবাচীলৈ মই আহিছোঁ ।’’ তেওঁৰ মুক্তিৰ পথত থকা নতুন ছবি ‘‘অংগ্ৰেজ জিন্দা হ্যে’’ সন্দৰ্ভত দেৱে কয়, ‘‘অংগ্ৰেজ জিন্দা হ্যে (Angrez Zinda Hai) ইংৰাজী, হিন্দী আৰু গুজৰাটী— এই তিনিটা ভাষাত শীঘ্ৰে মুক্তি লাভ কৰিব ৷ এই ছবিখনৰ মূল বিষয়বস্তু হ’ল ‘লাভ জিহাদ’ ৷ বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰততে এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অধীনত লাভ জিহাদ আৰু ধৰ্মান্তৰকৰণ চলি আছে ।’’
তেওঁ লগতে হিন্দু মহিলাক ধৰ্মান্তৰকৰণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কৰি কয়, ‘‘সমগ্ৰ দেশতে হিন্দু বাই-ভনীসকলক লক্ষ্য কৰি ধৰ্মান্তৰিত কৰা হৈছে । তাৰ পাছত তিনি-চাৰি বছৰ অতি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি, সন্তান জন্ম হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক হয় হত্যা কৰা হয়, নহয় অসহায় অৱস্থাত এৰি দিয়া হয় । এই সমগ্ৰ চক্ৰটোৱে শেষত ভগৱানক বদনাম কৰাৰ কাম কৰে বুলি তেওঁ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।’’
তেওঁ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাভ জিহাদ সন্দৰ্ভত লোৱা পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে । অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ কৰি শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ সদগতিও কামনা কৰে দেৱ পাগলীয়ে ৷ আনহাতে, অম্বুবাচী মেলাত হোৱা অভূতপূৰ্ব ভিৰৰ সন্দৰ্ভত দেৱ পাগলীয়ে সামাজিক মাধ্যমক জগৰীয়া কৰে ।
তেওঁ স্পষ্টকৈ কয়, ‘‘ছচিয়েল মিডিয়াৰ বাবেই বৰ্তমান সকলো ঠাইতে ভিৰ বাঢ়িছে । কিন্তু এই মেলালৈ অহা আধা সংখ্যক মানুহ কেৱল নিজক দেখুৱাবলৈহে আহে, মন্ত্ৰ জপ কৰিবলৈ বা সাধনা কৰিবলৈ নাহে ।’’
লগতে পঢ়ক: নৈশ পাৰ্টী, বিলাসবহুল জীৱন এৰি অঘৰ বাবা হোৱা এজন যুৱকৰ জীৱন কাহিনী