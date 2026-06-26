অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি: যথা ৰীতি অনুসৰি মুকলি হ’ল কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ
শুকুৰবাৰে পুৱাই ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ । পুৱাই নিত্য পূজাৰ পাছত কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
Published : June 26, 2026 at 8:05 AM IST
গুৱাহাটী: চাৰিদিনৰ অন্তত খোল খালে কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাই ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ । পুৱাই দেৱীৰ নিত্য পূজাৰ পাছত ভক্তসকলৰ বাবে কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হয় । ২২ জুনৰ নিশা ৯ বাজি ৮ মিনিট ২২ ছেকেণ্ডত অম্বুবাচী মহাযোগৰ প্ৰবৃত্তি ঘটাৰ লগে লগে বন্ধ হৈছিল মন্দিৰৰ দুৱাৰ । ২৫ জুন পৰ্যন্ত তিনিদিনৰ বাবে বন্ধ আছিল কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ ।
২৫ জুনৰ নিশা নিবৃত্তিৰ পিছতেই নিত্য পূজা পাঠৰ অন্তত পুৱাৰে পৰা কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হয় । অম্বুবাচীৰ উপলক্ষে উখল-মাখল হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰ । অম্বুবাচীৰ এই সময়ছোৱাত লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটে নীলাচল পাহাৰত । বিভিন্ন ৰাজ্য তথা বিদেশৰ পৰাও সাধু-সন্ত, তপস্বী, অঘৰী, সন্যাসী আদি আহে মা কামাখ্যাৰ চৰণত আশিস ল’বলৈ ৷
এই সময়ছোৱাত ধৰিত্ৰী ৰজস্বলা হয় বুলি এক মান্যতা আছে ৷ সেয়ে কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰখা হয় ৷ অসমৰ আন মঠ-মন্দিৰ, নামঘৰ আদিতো এই চাৰিদিনত পূজা-অৰ্চনা কৰা নহয় ৷ তদুপৰি হাল বোৱা, কোৰ মৰা আদি কামবোৰো এই কেইদিনত বন্ধ ৰখা হয় ৷ বসুমতী ৰজস্বলা হোৱা হেতুকে অসমৰ ৰাইজে এই চাৰিদিন সাত বা আমতি হিচাপে পালন কৰে ৷
অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তিৰ দিনা সকলোৱেই কাপোৰ-কানি তিয়াই, ঘৰ-দুৱাৰ মচি সাত খেদে বা শুচি হয় ৷ তাৰ পাছতহে নামঘৰ-মন্দিৰ আদিত পূজা-সেৱা আৰম্ভ কৰে ৷ আনহাতে আজিৰ দিনটোত মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ নিশাৰে পৰা দেশ-বিদেশৰ ভক্ত ই শাৰী পতা দেখা গৈছে নীলাচলত ।
উল্লেখ্য যে, অম্বুবাচী আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে নীলাচলৰ বুকুত বিভিন্ন বেশ-ভূষাৰ সাধু-সন্ন্যাসীয়ে ভৰি পৰাৰ উপৰিও দেশ-বিদেশৰ ভক্তৰ লানি নিছিগা সোঁত বয় । এই সময়ত দেৱীৰ সেৱা অৰ্চনা কৰিলে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ কৰা যায় বুলি এক বিশ্বাসো আছে ৷