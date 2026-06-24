৮০ কেজিৰ ৰুদ্ৰাক্ষ মালা পিন্ধি অম্বুবাচীলৈ আহিল বাবা
অম্বুবাচী মহাযোগ উপলক্ষে বিহাৰৰ পৰা আহিছে এজন বিশেষ বাবা । বাবাৰ দেহত ৮০ কেজিৰ ৰুদ্ৰাক্ষ মালা ।
Published : June 24, 2026 at 6:57 PM IST
গুৱাহাটী : অম্বুবাচী মহাযোগ উপলক্ষে প্ৰতিদিনে নীলাচলৰ বুকুত লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন হৈছে । দেশ-বিদেশৰ পৰা পৰ্যটক আৰু ভক্ত । ইফালে অম্বুবাচীৰ বিশেষ আকৰ্ষণ সাধু-সন্ত, সাধক-সন্যাসীৰে ভৰিছে কামাখ্যা মন্দিৰ ।
প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো কেইগৰাকীমান বিশেষ 'বাবা'ই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । পোছাক, সাধনাৰ মাধ্যম আদিৰ বাবে তেওঁলোকক বিশেষ বিশেষ নামও দিছে ভক্তসকলে ।
তাৰ মাজতে ইটিভি ভাৰতৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এগৰাকী বিশেষ বাবা । তেওঁ হৈছে 'ৰুদ্ৰাক্ষ বাবা' ।
বাবাৰ মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে আছে কেৱল ৰুদ্ৰাক্ষ । বাবাই দাবী কৰা মতে তেওঁৰ শৰীৰত থকা ৰুদ্ৰাক্ষৰ ওজন প্ৰায় ৮০ কিলোগ্ৰাম ।
বিহাৰৰ পৰা অহা এই ৰুদ্ৰাক্ষ বাবা এতিয়া কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে যোৱা ভক্তসকলৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । আচলতে তেওঁৰ নাম হৈছে মহেন্ত পৱন নন্দ গিৰি মহাৰাজ । প্ৰতিবছৰে অম্বুবাচীত তেওঁ কামাখ্যালৈ আহে আৰু মাৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
বিগত ৪ বছৰ ধৰি শৰীৰত ৰুদ্ৰাক্ষ ধাৰণ কৰি তেওঁ বিশেষ সাধনা কৰি আহিছে বুলি বাবাই উল্লেখ কৰে । কিন্তু তেওঁৰ অতীতৰ কাহিনী শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব । সাধু হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ আছিল এজন বিল্ডাৰ ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই পূৰ্বে বিল্ডাৰ আছিলোঁ । ব্যৱসায়িক জগতৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'লো আৰু কামাখ্যা ধামতে দীক্ষা গ্ৰহণ কৰিলোঁ । ২০১৩ চনৰ পৰাই প্ৰতিবছৰে নিয়মীয়াকৈ অম্বুবাচী মেলালৈ আহি আছোঁ ।"
প্ৰথমবাৰ অসমলৈ অহাৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাও সুঁৱৰিলে বাবাই । তেওঁ কয়, "বাহিৰত বহুত উৰাবাতৰি শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল । মই ইয়ালৈ অহাৰ আগতে এখন যাদু নগৰী আৰু ইয়াত নাগা সাধুৱে মানুহ মাৰে বুলি শুনা কথাৰ বাবে প্ৰথমবাৰ আহোঁতে মনত ভয় সোমাইছিল । আনকি কোনফালে যাব লাগে তাৰো দিশ বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ । কিন্তু ইয়ালৈ অহাৰ পিছত মানুহৰ মৰমে মোৰ সেই ধাৰণা সম্পূৰ্ণ সলনি কৰে ।"
ইফালে বাবাই দাবী কৰিছে যে তেওঁ সম্ভৱ হ'লে অহাবাৰলৈ ১ কুইণ্টল ৰুদ্ৰাক্ষ পৰিধান কৰি কামাখ্যালৈ আহিব ।
লগতে পঢ়ক :
নৈশ পাৰ্টী, বিলাসবহুল জীৱন এৰি অঘৰ বাবা হোৱা এজন যুৱকৰ জীৱন কাহিনী