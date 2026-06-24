নৈশ পাৰ্টী, বিলাসবহুল জীৱন এৰি অঘৰ বাবা হোৱা এজন যুৱকৰ জীৱন কাহিনী
পঞ্জাৱৰ পৰা গৈ আৰ্মেনিয়াত ব্যৱসায় ব্যৱস্থাপনাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী অঘৰৰ আগৰছোৱা জীৱন আছিল অতি ৰঙীণ ৷
Published : June 24, 2026 at 3:01 PM IST
গুৱাহাটী: মহাকুম্ভত চৰ্চিত হৈ পৰা আইআইটিয়ান বাবাৰ বিষয়ে আপোনালোক সকলোৱেই জ্ঞাত ৷ কিদৰে এজন মেধাসম্পন্ন যুৱকে সন্যাসীৰ জীৱনক আঁকোৱালি লৈছিল সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত বহু প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল ৷ আজি আমি আপোনালোকক আন এগৰাকী বাবাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব বিচাৰিছো ৷ এটা বিলাসবহুল জীৱন এৰি তেওঁ এতিয়া হৈ পৰিল অঘৰ বাবা ৷
অম্বুবাচী মহাযোগ উপলক্ষে নীলাচল পাহাৰৰ বুকুত অৱস্থিত কামাখ্যা মন্দিৰত ভিৰ কৰিছেহি অগণন সাধু-সন্ত, সাধক-সন্যাসী আৰু অঘৰীয়ে ৷ মা কামাখ্যা ৰজস্বলা হোৱা বুলি মান্যতা থকা এই সময়ছোৱাত তপ-জপ কৰি শক্তি তথা উদ্যম লাভৰ বাবেই সাধু-সন্তসকলে এই সময়ত নীলাচললৈ আহে ৷ পূজা-পাঠ, হোম-যজ্ঞ, সাধনা, তপ আদিৰে তেওঁলোকে মাৰ আশিস বিচাৰে ৷
তেনে এজন অঘৰ বাবাৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে ৷ পঞ্জাৱৰ পৰা গৈ আৰ্মেনিয়াত ব্যৱসায় ব্যৱস্থাপনাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী অঘৰৰ আগৰছোৱা জীৱন আছিল অতি ৰঙীণ ৷
নাইট ক্লাৱৰ পাৰ্টী, আধুনিক তথা বিলাসবহুল জীৱন কটাইছিল তেওঁ ৷ কিন্তু কাৰ জীৱনে কেতিয়া কোন দিশে গতি লয়, সেয়া কোনেও ক’ব নোৱাৰে ৷ এইগৰাকী বাবাৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱাই হ’ল ৷
পূৰ্বৰ ৰঙীণ জীৱন পৰিহাৰ কৰি তেওঁ এতিয়া হৈ পৰিল এগৰাকী অঘৰ বাবা ৷ জীৱনে যে সম্পূৰ্ণ গতি সলনি কৰিলে এইগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱকৰ ৷ শুনিলে চিনেমাৰ দৰে লগা তেওঁৰ অঘৰ হোৱাৰ কাহিনী ৷
আৰ্মেনিয়াৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা ক্লাবৰ ইভেণ্ট অ'ৰ্গনাইজাৰ পৰা কেনেকৈ হ'ল অঘৰ বাবা ?
পঞ্জাৱৰ চণ্ডীগড়ৰ বাসিন্দা সুফী নাথে উচ্চ শিক্ষাগ্ৰহণৰ বাবে গৈছিল বিদেশলৈ । তেওঁ আৰ্মেনিয়াৰ ‘চেন্টেৰিজা মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটি’ৰ ছাত্ৰ আছিল । বিজনেছ মেনেজমেণ্টৰ (ব্যৱসায় ব্যৱস্থাপনা) শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ । সেই সময়ছোৱাত তেওঁৰ জীৱনটো বৰ্তমানৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আছিল ৷ কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ পৰিচয় এগৰাকী অঘৰী ৷
ইটিভি ভাৰতৰ আগত সুফী নাথে কয়, ‘‘কেৱল পঢ়া-শুনাই নহয়, আধুনিক জীৱনশৈলীৰ সৈতে জড়িত হৈ বিভিন্ন পাৰ্টী আৰু নাইট ক্লাবসমূহৰ এগৰাকী সফল ‘ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজাৰ’ হিচাপেও কাম কৰিছিলোঁ । সেই সময়ত প্ৰতি নিশাই পাৰ্টী কৰি এক অতি আধুনিক আৰু বিলাসী জীৱন অতিবাহিত কৰিছিলোঁ । কিন্তু মনৰ ভিতৰত আছিল কুম্ভ আৰু কামাখ্যাৰ টান । বাহ্যিকভাৱে আধুনিক জীৱনত ব্যস্ত থাকিলেও মনৰ কোনোবা এক কোণত আধ্যাত্মিকতাৰ বীজ অংকুৰিত হৈ আছিল ।’’
‘‘বিদেশত থকাৰ সময়ৰে পৰাই মোৰ মনলৈ পবিত্ৰ মহাকুম্ভ মেলা দৰ্শন কৰাৰ ধাৰণা আহিছিল । কামৰ শেষত প্ৰায়ে মহাকুম্ভৰ বিভিন্ন তথ্যচিত্ৰ চাই সময় কটাইছিলোঁ । কেৱল সেয়াই নহয়, আৰ্মেনিয়ালৈ যোৱাৰ পূৰ্বেই এখন কিতাপত অসমৰ ঐতিহাসিক শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামৰ বিষয়েও পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ । বিগত ২০২১-২২ বৰ্ষৰ কুম্ভমেলা মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ টাৰ্নিং পইণ্ট আছিল । ফুৰিবলৈ যোৱা সেই কুম্ভমেলাতে ‘গুৰুজী’ক লগ পাওঁ । গুৰুৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ পিছতেই জীৱনলৈ এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন আহে । তেতিয়াৰ পৰাই মই এই আধ্যাত্মিক পথৰ যাত্ৰী । চাৰি বছৰ পূৰ্বে গুৰুজীৰ পৰা কামাখ্যাত আধ্যাত্মিক দীক্ষাও গ্ৰহণ কৰোঁ ।" তেওঁ কয় ৷
বৰ্তমান অঘৰ বাবাৰ জীৱন যাপন কৰা নাথে লগতে কয়, ‘‘প্ৰায় ১৪ বছৰ ধৰি মনত পুহি ৰখা ইচ্ছা অৱশেষতকুম্ভ মেলাত পূৰণ হৈছিল । মই গুৰুৰ সৈতেই চাৰি বছৰ পূৰ্বে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামৰ অম্বুবাচী মহাযোগলৈ আহিছিলোঁ । অতীতত প্ৰতি নিশাই পাৰ্টী কৰিছিলোঁ । এতিয়া মই মাৰ কোলাত আছোঁ, ইয়াতকৈ আন একোৱেই মোক সুখী কৰিব নোৱাৰে ।’’
লগতে পঢ়ক: সনাতনলৈ ভাবুকি আহিলে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিব নাগা বাবাই, ক’কৰোছ জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন নকৰে নাগা বাবাই