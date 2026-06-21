ETV Bharat / state

সাধু-সন্তৰে ভৰিছে নীলাচলৰ বুকু, সোমবাৰৰ পৰা কামাখ্যাধামত অম্বুবাচী মহাযোগ

অম্বুবাচী মহাযোগৰ কেইদিনত শক্তিৰূপী মা কামাখ্যাৰ জপ-তপ আৰু আৰাধনা কৰাৰ বাবে নীলাচল পাহাৰত সমৱেত হৈছে দেশ-বিদেশৰ বহু সাধু-সন্ন্যাসী ।

AMBUBACHI 2026
সোমবাৰৰ পৰা কামাখ্যাধামত অম্বুবাচী মহাযোগ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 9:26 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ মা কামাখ্যা মন্দিৰত এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশ । সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মহাযোগ । যাৰ বাবে দেশ-বিদেশৰ সাধু-সন্নাসী আৰু ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগমেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মা কামাখ্যাৰ পৱিত্রস্থল নীলাচল পাহাৰ । এইবাৰ অম্বুবাচী মহাযোগৰ ২২ জুনৰ নিশা ৯ বাজি ৮ মিনিট ৪২ ছেকেণ্ডত প্ৰবৃত্তি হ'ব । পৰম্পৰা অনুসৰি তিনিদিনৰ বাবে মন্দিৰ বন্ধ থাকিব । তিনিদিন পাছত ২৬ জুনৰ পুৱা পৰম্পৰা অনুসৰি নিত্যপৰ্ব দেৱীস্নান আদি কৰাৰ পিছত মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা হ'ব । তাৰ পিছত ভক্তই মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব ।

অম্বুবাচী মহাযোগৰ কেইদিনত শক্তিৰূপী মা কামাখ্যাৰ জপ-তপ আৰু আৰাধনা কৰাৰ বাবে নীলাচল পাহাৰত সমৱেত হৈছে দেশ-বিদেশৰ বহু সাধু-সন্ন্যাসী । মা কামাখ্যাৰ আৰাধনাৰে একপ্ৰকাৰ ভক্তিমাৰ্গত বুৰ গৈছে উদুলি-মুদুলি হৈ পৰা নীলাচল পাহাৰ । অন্যতম জাগ্ৰত শক্তিপীঠ তথা দেৱীপীঠ হিচাপে বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ মহাত্ম্যই যুগ যুগ ধৰি সকলোকে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে ।

সোমবাৰৰ পৰা অম্বুবাচী মহাযোগ (ETV Bharat)

সময় সাপেক্ষে কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌপাশৰ ৰূপ সলনি হৈছে যদিও ইয়াৰ আধ্যাত্মিকতা আৰু আস্থা আজিও অক্ষয় অৱস্থাত আছে । যুগ যুগ ধৰি চলি অহা পৰম্পৰাৰেই মা কামাখ্যা মন্দিৰ পৰিচালিত হৈ আহিছে । মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে সকলোকে মানসিক প্ৰশান্তি দিয়ে আৰু যাৰ বাবে দেশ-বিদেশৰ অগণন লোকৰ ইয়ালৈ সমাগম ঘটে । নীলাচলৰ বুকুত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগেই সকলোৱে এক অনন্য প্ৰশান্তি তথা সন্তুষ্টি লাভ কৰে ।

কেৱল অম্বুবাচী মহাযোগ বুলিয়েই নহয় আন সকলো সময়তেই নীলাচল পাহাৰ ভক্তৰে মুখৰিত হৈ থাকে । অৱশ্যে অম্বুবাচী মহাযোগৰ সময়ত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে নীলাচল পাহাৰ । কেৱল নীলাচল পাহাৰেই নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীত ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় । এইবাৰ অম্বুবাচী মহাযোগত আঠ লাখৰো অধিক ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থী আৰু সাধু-সন্ন্যাসীৰ আগমন ঘটাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে কামাখ্যা দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই ।

AMBUBACHI 2026
কামাখ্যা ধাম (ETV Bharat)

বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ অম্বুবাচী মহাযোগ সন্দৰ্ভত সৰুদলৈ হিমাদ্ৰী শৰ্মাই কয়, "অম্বুবাচী হৈছে এটা মহাযোগ । এই মহাযোগ হৈছে এটা জাগতীক সময় আৰু দুৰ্লভ সময় । বিশ্বত এই সময় এবাৰেই আহে আৰু তিনি দিন তিনি ৰাতি থাকে । আহাৰ মাহত মৃগশিৰা নক্ষত্ৰৰ চতুৰ্থ পাদ যোৱাৰ পাছত আদ্ৰা নক্ষত্ৰই প্ৰথম চৰণত ভৰি দিয়াৰ সময়ত পৃথিৱী বা ধৰিত্ৰী ঋতুমতী হয় । এই সময়ত হিন্দুসকলে অম্বুবাচী পালন কৰে । এইখিনি সময়ত সাধনা তুংগত উঠে । এই মহাযোগ প্ৰধানকৈ কঠোৰ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি, শক্তিমূলক কাৰ্য্য-কলাপৰে উদযাপন কৰা হয় । এই সময়ত মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি আমাৰ নিজৰ অন্তৰ্নিৰ্হিত শক্তিক জগত কল্যানত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।"

তেওঁ কয়, "এই সময়খিনি অতি দুৰ্লভ সময় আৰু এই সময়খিনি অবাবত নষ্ট নকৰি তপ-যপ-ব্ৰত কৰি সাধনা কৰিব লাগে । অম্বুবাচী শক্তি আহৰণ কৰাৰ সুন্দৰ সময় । সাধনা কৰি আমি এই শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰো । অম্বুবাচীৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি পাই আৰু যাৰ বাবে সেই কেইদিনত সকলো কৃষিমূলক কাম-কাজ যেনে হাল বোৱা, মাটি খান্দা, শস্য ৰোৱা আৰু শস্যৰ পৰিবহন বন্ধ ৰখা হয় । বিধৱা, ব্ৰহ্মচাৰী আৰু ব্ৰাহ্মীণ সকলেও ৰন্ধা-বঢ়া বন্ধ ৰাখে । চতুৰ্থ দিনা অৰ্থাৎ অম্বুবাচী সমাপ্ত হোৱাৰ দিনা ঘৰৰ সকলো বাচন-বৰ্তন, কাপোৰ আদি ধুই পেলোৱা হয় আৰু সেইবোৰত শান্তি পানী চটিওৱা হয়, এই সকলো শুদ্ধিৰ কাম কৰাৰ পাছত আৰু প্ৰয়োজনীয় ৰীতি-নীতি সমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত কামাখ্যা দেৱীক প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় ।"

AMBUBACHI 2026
কামাখ্যা মন্দিৰ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "মা কামাখ্যা হৈছে বিশ্বজননী, জগতজননী । গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টিৰ মূলতে হৈছে মা কামাখ্যা । গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰৰ বুকুত মাৰ অৱস্থিতি । হিন্দু ধৰ্মৰ এক প্ৰাচীন মন্দিৰ হৈছে এই কামাখ্যা মন্দিৰ । দেশৰ মুঠ ৫১ খন দেৱীপীঠৰ মাজৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পীঠ এই কামাখ্যা মন্দিৰ । মা কামাখ্যাই সমগ্ৰ বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ কৰে । মাৰ মন্দিৰটো কোনো সাধাৰণ পৰিকল্পনাৰ নহয় । এইটো মহাদেৱৰ পৰিকল্পনা । মন্দিৰৰ তলৰ ভাগখিনি বিশ্বকৰ্মা আৰু কামদেৱে বনাইছে । এইটো দেৱতাই বনোৱা মন্দিৰ । ভিতৰত অষ্টভৈৰৱ আছে । বাহিৰত চৌষষ্ঠী যোগিনী আছে, ওঠৰ ভৈৰৱ আছে আৰু নানান ধৰণৰ ক্ষোদিত মূৰ্তি আছে । ইয়াত কেৱল মনুষ্যই নহয় নানান দেৱ-দেৱীয়ে মাৰ সেৱা কৰিবলৈ আহে ।"

অম্বুবাচীৰ সময়ত জপ-তপ আৰু তন্ত্রসাধনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সাধনা তথা তপ-জপ আদি শক্তিৰ আৰাধনা । শক্তি পৰম্পৰাৰ অনুগামীসকলে এই স্থানলৈ আহে আৰু তপস্যাত নিমগ্ন হয় । তন্ত্র মানে ক'লা যাদু নহয় । বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডত হৈ থকা কাৰ্যসমূহ হৈছে তন্ত্র । তন্ত্র হৈছে আগম আৰু নিগম । তন্ত্র হৈছে বিষ্ণুসন্মত আৰু বেদসন্মত । বিষ্ণুৰ নিৰ্দেশত তন্ত্র হৈছে । তন্ত্রই হৈছে ৰহস্য । সাধনা কৰিলেহে আমি এইবোৰ জানিব পাৰো । তন্ত্রত সকলো থাকে । কোনোৱাই যোগাত্মক শক্তি আহৰণ কৰিব বিচাৰে আৰু কোনোবাই ঋণাত্মক শক্তি আহৰণ কৰিব বিচাৰে । কিন্তু মা ভগৱতীৰ পূজা কৰিবলৈ যাওতে ইতিবাচক শক্তিক আৰাধনা কৰা হয় । অপশক্তিক আৰাধনা কৰা নহয় ।"

AMBUBACHI 2026
কামাখ্যা মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য সনাতনী হিন্দুৰ অন্যতম পবিত্ৰ আৰু আস্থাৰ তীৰ্থস্থল নীলাচল পাহাৰৰ ৰহস্যই আজিও বহুতৰ মনত অলেখ কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰে । নীলাচলৰ ৰহস্যই অগণন ভক্তিপ্ৰাণ লোকক আজিও আলোড়িত কৰে । নীলাচল পাহাৰত তন্ত্ৰ-মন্ত্রৰ সাধনা সিদ্ধিৰ বাবে অগণন লোকৰ আগমন হয় । অম্বুবাচী মহাযোগৰ কেইদিনত মন্দিৰ চৌহদত অৱস্থান কৰে দেশ-বিদেশৰ বহু সাধু-সন্ন্যাসী তথা তান্ত্রিকে ।

মেলাৰ কেইদিনত সাধকৰ সাধনাৰে নীলাচল পাহাৰ মুখৰ হৈ পৰে । সম্পূৰ্ণৰূপে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত বিলীন হৈ পৰে মন্দিৰ চৌহদ । অম্বুবাচী মহাযোগৰ কেইদিনত সাধু-সন্নাসীৰ বহু লৌকিক-অলৌকিক কাৰ্যকলাপ দেখিবলৈ পোৱা যায় । উল্লেখ্য যে নীলাচল পাহাৰত মা কামাখ্যাৰ মূল মন্দিৰৰ লগতে আছে ভূৱনেশ্বৰী, বগলামুখী, ছিন্নমস্তা, ত্ৰিপুৰা সুন্দৰী, তাৰা, কালী, ভৈৰৱী, ধূমাৱতী, মাতংগী আৰু কমলা ।

মা কামাখ্যা শক্তিপীঠৰ মুখ্য দুৱাৰৰ বাহিৰতে এই অনন্ত দশ দেৱীৰ মূৰ্তিৰ পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় । নীলাচল পাহাৰৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ মাজত অৱস্থিত মা কামাখ্য দেৱীৰ মন্দিৰটো তিনিটা খণ্ডত বিভক্ত । বিশেষ আশ্চৰ্যজনক এয়ে যে এই তিনিটা খণ্ডৰ এটা পাথৰৰ পৰা প্ৰতি মুহূৰ্তত অহৰহ পানী নিগৰিত হৈ থাকে । মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ লগতে আছে তিনিখন দুৱাৰ । অৰ্থাৎ পূৰ্বদুৱাৰত গণেশ, নন্দী আৰু হনুমন্ত, পশ্চিম দুৱাৰত ভৃংগী, উত্তৰ আৰু দক্ষিণত মহাকাল সৰ্বদা থাকে । এওঁলোকে দেৱীক সদায়েই সুৰক্ষিত হৈ থকাত জাগ্ৰত প্ৰহৰী হৈ থাকে ।

নীলাচল পাহাৰত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ উপৰি ১৩ টা অন্যান্য মন্দিৰো আছে । তাৰে ভিতৰত তাৰা মন্দিৰ, কালী মন্দিৰ, ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ, সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰ, গণেশ মন্দিৰ, পাণ্ডুনাথ মন্দিৰ আদি প্ৰসিদ্ধ । পাহাৰৰ মাটিৰ পৰা ২০ ফুট তলত থকা এটা গুহাত অৱস্থিত কামাখ্যা শক্তিপীঠ । মূল মন্দিৰত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে সৌভাগ্য কুন্দত স্নান কৰি নাইবা পানী চটিয়াই ভক্তিই প্ৰথমতে সন্মুখতে থকা প্ৰভূ গণেশক পূজা কৰে আৰু ইয়াৰ পাছতেই মন্ত্ৰ জপ কৰি মূল গৃহত প্ৰৱেশ কৰে । লক্ষণীয় বিষয় যে সমগ্ৰ নীলাচল পাহাৰেই ৰহস্যৰে ভৰা । এই ৰহস্যৰ মাজতে সোমবাৰৰ পৰা মা কামাখ্যা মন্দিৰত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মহাযোগ ।

লগতে পঢ়ক: অম্বুবাচীৰ মাহাত্ম্য কি ? এই সময়ত ধ্যান কৰিলে কেনেদৰে ফল লাভ কৰে ভক্তই ?

TAGGED:

কামাখ্যা মন্দিৰ
অম্বুবাচী
নীলাচল
মা কামাখ্যা
AMBUBACHI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.