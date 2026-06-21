সাধু-সন্তৰে ভৰিছে নীলাচলৰ বুকু, সোমবাৰৰ পৰা কামাখ্যাধামত অম্বুবাচী মহাযোগ
অম্বুবাচী মহাযোগৰ কেইদিনত শক্তিৰূপী মা কামাখ্যাৰ জপ-তপ আৰু আৰাধনা কৰাৰ বাবে নীলাচল পাহাৰত সমৱেত হৈছে দেশ-বিদেশৰ বহু সাধু-সন্ন্যাসী ।
Published : June 21, 2026 at 9:26 PM IST
গুৱাহাটী: বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ মা কামাখ্যা মন্দিৰত এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশ । সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মহাযোগ । যাৰ বাবে দেশ-বিদেশৰ সাধু-সন্নাসী আৰু ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগমেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মা কামাখ্যাৰ পৱিত্রস্থল নীলাচল পাহাৰ । এইবাৰ অম্বুবাচী মহাযোগৰ ২২ জুনৰ নিশা ৯ বাজি ৮ মিনিট ৪২ ছেকেণ্ডত প্ৰবৃত্তি হ'ব । পৰম্পৰা অনুসৰি তিনিদিনৰ বাবে মন্দিৰ বন্ধ থাকিব । তিনিদিন পাছত ২৬ জুনৰ পুৱা পৰম্পৰা অনুসৰি নিত্যপৰ্ব দেৱীস্নান আদি কৰাৰ পিছত মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা হ'ব । তাৰ পিছত ভক্তই মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব ।
অম্বুবাচী মহাযোগৰ কেইদিনত শক্তিৰূপী মা কামাখ্যাৰ জপ-তপ আৰু আৰাধনা কৰাৰ বাবে নীলাচল পাহাৰত সমৱেত হৈছে দেশ-বিদেশৰ বহু সাধু-সন্ন্যাসী । মা কামাখ্যাৰ আৰাধনাৰে একপ্ৰকাৰ ভক্তিমাৰ্গত বুৰ গৈছে উদুলি-মুদুলি হৈ পৰা নীলাচল পাহাৰ । অন্যতম জাগ্ৰত শক্তিপীঠ তথা দেৱীপীঠ হিচাপে বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ মহাত্ম্যই যুগ যুগ ধৰি সকলোকে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে ।
সময় সাপেক্ষে কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌপাশৰ ৰূপ সলনি হৈছে যদিও ইয়াৰ আধ্যাত্মিকতা আৰু আস্থা আজিও অক্ষয় অৱস্থাত আছে । যুগ যুগ ধৰি চলি অহা পৰম্পৰাৰেই মা কামাখ্যা মন্দিৰ পৰিচালিত হৈ আহিছে । মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে সকলোকে মানসিক প্ৰশান্তি দিয়ে আৰু যাৰ বাবে দেশ-বিদেশৰ অগণন লোকৰ ইয়ালৈ সমাগম ঘটে । নীলাচলৰ বুকুত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগেই সকলোৱে এক অনন্য প্ৰশান্তি তথা সন্তুষ্টি লাভ কৰে ।
কেৱল অম্বুবাচী মহাযোগ বুলিয়েই নহয় আন সকলো সময়তেই নীলাচল পাহাৰ ভক্তৰে মুখৰিত হৈ থাকে । অৱশ্যে অম্বুবাচী মহাযোগৰ সময়ত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে নীলাচল পাহাৰ । কেৱল নীলাচল পাহাৰেই নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীত ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় । এইবাৰ অম্বুবাচী মহাযোগত আঠ লাখৰো অধিক ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থী আৰু সাধু-সন্ন্যাসীৰ আগমন ঘটাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে কামাখ্যা দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই ।
বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ অম্বুবাচী মহাযোগ সন্দৰ্ভত সৰুদলৈ হিমাদ্ৰী শৰ্মাই কয়, "অম্বুবাচী হৈছে এটা মহাযোগ । এই মহাযোগ হৈছে এটা জাগতীক সময় আৰু দুৰ্লভ সময় । বিশ্বত এই সময় এবাৰেই আহে আৰু তিনি দিন তিনি ৰাতি থাকে । আহাৰ মাহত মৃগশিৰা নক্ষত্ৰৰ চতুৰ্থ পাদ যোৱাৰ পাছত আদ্ৰা নক্ষত্ৰই প্ৰথম চৰণত ভৰি দিয়াৰ সময়ত পৃথিৱী বা ধৰিত্ৰী ঋতুমতী হয় । এই সময়ত হিন্দুসকলে অম্বুবাচী পালন কৰে । এইখিনি সময়ত সাধনা তুংগত উঠে । এই মহাযোগ প্ৰধানকৈ কঠোৰ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি, শক্তিমূলক কাৰ্য্য-কলাপৰে উদযাপন কৰা হয় । এই সময়ত মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি আমাৰ নিজৰ অন্তৰ্নিৰ্হিত শক্তিক জগত কল্যানত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।"
তেওঁ কয়, "এই সময়খিনি অতি দুৰ্লভ সময় আৰু এই সময়খিনি অবাবত নষ্ট নকৰি তপ-যপ-ব্ৰত কৰি সাধনা কৰিব লাগে । অম্বুবাচী শক্তি আহৰণ কৰাৰ সুন্দৰ সময় । সাধনা কৰি আমি এই শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰো । অম্বুবাচীৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি পাই আৰু যাৰ বাবে সেই কেইদিনত সকলো কৃষিমূলক কাম-কাজ যেনে হাল বোৱা, মাটি খান্দা, শস্য ৰোৱা আৰু শস্যৰ পৰিবহন বন্ধ ৰখা হয় । বিধৱা, ব্ৰহ্মচাৰী আৰু ব্ৰাহ্মীণ সকলেও ৰন্ধা-বঢ়া বন্ধ ৰাখে । চতুৰ্থ দিনা অৰ্থাৎ অম্বুবাচী সমাপ্ত হোৱাৰ দিনা ঘৰৰ সকলো বাচন-বৰ্তন, কাপোৰ আদি ধুই পেলোৱা হয় আৰু সেইবোৰত শান্তি পানী চটিওৱা হয়, এই সকলো শুদ্ধিৰ কাম কৰাৰ পাছত আৰু প্ৰয়োজনীয় ৰীতি-নীতি সমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত কামাখ্যা দেৱীক প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মা কামাখ্যা হৈছে বিশ্বজননী, জগতজননী । গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টিৰ মূলতে হৈছে মা কামাখ্যা । গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰৰ বুকুত মাৰ অৱস্থিতি । হিন্দু ধৰ্মৰ এক প্ৰাচীন মন্দিৰ হৈছে এই কামাখ্যা মন্দিৰ । দেশৰ মুঠ ৫১ খন দেৱীপীঠৰ মাজৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পীঠ এই কামাখ্যা মন্দিৰ । মা কামাখ্যাই সমগ্ৰ বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ কৰে । মাৰ মন্দিৰটো কোনো সাধাৰণ পৰিকল্পনাৰ নহয় । এইটো মহাদেৱৰ পৰিকল্পনা । মন্দিৰৰ তলৰ ভাগখিনি বিশ্বকৰ্মা আৰু কামদেৱে বনাইছে । এইটো দেৱতাই বনোৱা মন্দিৰ । ভিতৰত অষ্টভৈৰৱ আছে । বাহিৰত চৌষষ্ঠী যোগিনী আছে, ওঠৰ ভৈৰৱ আছে আৰু নানান ধৰণৰ ক্ষোদিত মূৰ্তি আছে । ইয়াত কেৱল মনুষ্যই নহয় নানান দেৱ-দেৱীয়ে মাৰ সেৱা কৰিবলৈ আহে ।"
অম্বুবাচীৰ সময়ত জপ-তপ আৰু তন্ত্রসাধনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সাধনা তথা তপ-জপ আদি শক্তিৰ আৰাধনা । শক্তি পৰম্পৰাৰ অনুগামীসকলে এই স্থানলৈ আহে আৰু তপস্যাত নিমগ্ন হয় । তন্ত্র মানে ক'লা যাদু নহয় । বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডত হৈ থকা কাৰ্যসমূহ হৈছে তন্ত্র । তন্ত্র হৈছে আগম আৰু নিগম । তন্ত্র হৈছে বিষ্ণুসন্মত আৰু বেদসন্মত । বিষ্ণুৰ নিৰ্দেশত তন্ত্র হৈছে । তন্ত্রই হৈছে ৰহস্য । সাধনা কৰিলেহে আমি এইবোৰ জানিব পাৰো । তন্ত্রত সকলো থাকে । কোনোৱাই যোগাত্মক শক্তি আহৰণ কৰিব বিচাৰে আৰু কোনোবাই ঋণাত্মক শক্তি আহৰণ কৰিব বিচাৰে । কিন্তু মা ভগৱতীৰ পূজা কৰিবলৈ যাওতে ইতিবাচক শক্তিক আৰাধনা কৰা হয় । অপশক্তিক আৰাধনা কৰা নহয় ।"
উল্লেখ্য সনাতনী হিন্দুৰ অন্যতম পবিত্ৰ আৰু আস্থাৰ তীৰ্থস্থল নীলাচল পাহাৰৰ ৰহস্যই আজিও বহুতৰ মনত অলেখ কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰে । নীলাচলৰ ৰহস্যই অগণন ভক্তিপ্ৰাণ লোকক আজিও আলোড়িত কৰে । নীলাচল পাহাৰত তন্ত্ৰ-মন্ত্রৰ সাধনা সিদ্ধিৰ বাবে অগণন লোকৰ আগমন হয় । অম্বুবাচী মহাযোগৰ কেইদিনত মন্দিৰ চৌহদত অৱস্থান কৰে দেশ-বিদেশৰ বহু সাধু-সন্ন্যাসী তথা তান্ত্রিকে ।
মেলাৰ কেইদিনত সাধকৰ সাধনাৰে নীলাচল পাহাৰ মুখৰ হৈ পৰে । সম্পূৰ্ণৰূপে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত বিলীন হৈ পৰে মন্দিৰ চৌহদ । অম্বুবাচী মহাযোগৰ কেইদিনত সাধু-সন্নাসীৰ বহু লৌকিক-অলৌকিক কাৰ্যকলাপ দেখিবলৈ পোৱা যায় । উল্লেখ্য যে নীলাচল পাহাৰত মা কামাখ্যাৰ মূল মন্দিৰৰ লগতে আছে ভূৱনেশ্বৰী, বগলামুখী, ছিন্নমস্তা, ত্ৰিপুৰা সুন্দৰী, তাৰা, কালী, ভৈৰৱী, ধূমাৱতী, মাতংগী আৰু কমলা ।
মা কামাখ্যা শক্তিপীঠৰ মুখ্য দুৱাৰৰ বাহিৰতে এই অনন্ত দশ দেৱীৰ মূৰ্তিৰ পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় । নীলাচল পাহাৰৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ মাজত অৱস্থিত মা কামাখ্য দেৱীৰ মন্দিৰটো তিনিটা খণ্ডত বিভক্ত । বিশেষ আশ্চৰ্যজনক এয়ে যে এই তিনিটা খণ্ডৰ এটা পাথৰৰ পৰা প্ৰতি মুহূৰ্তত অহৰহ পানী নিগৰিত হৈ থাকে । মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ লগতে আছে তিনিখন দুৱাৰ । অৰ্থাৎ পূৰ্বদুৱাৰত গণেশ, নন্দী আৰু হনুমন্ত, পশ্চিম দুৱাৰত ভৃংগী, উত্তৰ আৰু দক্ষিণত মহাকাল সৰ্বদা থাকে । এওঁলোকে দেৱীক সদায়েই সুৰক্ষিত হৈ থকাত জাগ্ৰত প্ৰহৰী হৈ থাকে ।
নীলাচল পাহাৰত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ উপৰি ১৩ টা অন্যান্য মন্দিৰো আছে । তাৰে ভিতৰত তাৰা মন্দিৰ, কালী মন্দিৰ, ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ, সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰ, গণেশ মন্দিৰ, পাণ্ডুনাথ মন্দিৰ আদি প্ৰসিদ্ধ । পাহাৰৰ মাটিৰ পৰা ২০ ফুট তলত থকা এটা গুহাত অৱস্থিত কামাখ্যা শক্তিপীঠ । মূল মন্দিৰত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে সৌভাগ্য কুন্দত স্নান কৰি নাইবা পানী চটিয়াই ভক্তিই প্ৰথমতে সন্মুখতে থকা প্ৰভূ গণেশক পূজা কৰে আৰু ইয়াৰ পাছতেই মন্ত্ৰ জপ কৰি মূল গৃহত প্ৰৱেশ কৰে । লক্ষণীয় বিষয় যে সমগ্ৰ নীলাচল পাহাৰেই ৰহস্যৰে ভৰা । এই ৰহস্যৰ মাজতে সোমবাৰৰ পৰা মা কামাখ্যা মন্দিৰত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মহাযোগ ।
লগতে পঢ়ক: অম্বুবাচীৰ মাহাত্ম্য কি ? এই সময়ত ধ্যান কৰিলে কেনেদৰে ফল লাভ কৰে ভক্তই ?