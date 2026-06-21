অম্বুবাচীৰ মাহাত্ম্য কি ? এই সময়ত ধ্যান কৰিলে কেনেদৰে ফল লাভ কৰে ভক্তই ?

অম্বুবাচীৰ মাহাত্ম্য কি ? এই সময়ত ধ্যান কৰিলে কেনেদৰে ফল লাভ কৰে ভক্তই ?
অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত মা কামাখ্যা ধামলৈ আগমন হোৱা ভক্ত তথা যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে সুৰক্ষা কৰ্মী, খোৱাপানী, চিচি কেমেৰা আদিৰ সকলোৰে ব্যৱস্থা কৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসনে ।
Published : June 21, 2026 at 5:29 PM IST
গুৱাহাটী: অম্বুবাচী মহাযোগক কেন্দ্ৰ কৰি উখল-মাখল হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰ । অম্বুবাচীৰ এসপ্তাহ আগৰে পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তৰে ভৰি পৰিছে কামাখ্যা দেৱালয় । কাইলৈ অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মহাযোগ । সোমবাৰে নিশা ৯.৮ মিনিটত প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে মা কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ পৰিব । পৰম্পৰা অনুসৰি তিনি দিনলৈ ২৩, ২৪, ২৫ জুনত মন্দিৰ বন্ধ থাকিব । ২৬ জুনৰ পুৱা নিবৃত্তিৰ পিছতে নিত্য পূজা পাঠ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ভক্তৰ বাবে মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হ’ব ।
অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত মা কামাখ্যা ধামলৈ আগমন হোৱা লাখ লাখ ভক্ত তথা যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে সুৰক্ষা কৰ্মী, খোৱাপানী, চিচি কেমেৰা আদিৰ সকলোৰে ব্যৱস্থা কৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসনে । তদুপৰি যাত্ৰীৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত তিনিটাক শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে । য'ত থকা-খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কিন্তু কামাখ্যা মন্দিৰৰ আশে-পাশে কোনো থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ।
অম্বুবাচীৰ মাহাত্ম্য কি ?
এই সন্দৰ্ভত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ সৰুদলৈ হিমাদ্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘অম্বুবাচী হৈছে শক্তি উপাসনাৰ এক বিশেষ আৰু পৱিত্ৰ সময় । হিন্দু ধৰ্মবিশ্বাস অনুসৰি এই সময়ত মাতৃ পৃথিৱী তথা শক্তিৰ প্ৰতীক দেৱী কামাখ্যা ঋতুমতী হয় । মৃগশিৰা নক্ষত্ৰৰ অন্তত আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে এই অম্বুবাচী মহাযোগ আৰম্ভ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।
‘অম্বু’ শব্দৰ অৰ্থ পানী । এই সময়ত বৰষুণৰ আগমনে পৃথিৱীক সিক্ত কৰে, মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি পায় আৰু বীজ অংকুৰিত হোৱাৰ অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় । সেয়েহে অম্বুবাচীক সৃষ্টি, উৰ্বৰতা প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয় । ভক্তই তপস্যা, জপ, ধ্যান আৰু সাধনা কৰি সিদ্ধি লাভ কৰে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘গোটেই বিশ্বজুৰ কেন্দ্ৰ বিন্দু হৈছে নীলাচল পাহাৰ । ইয়াৰ পৰা সৃষ্টিৰ আৰম্ভণি হয় । সেয়েহে মানুহৰ বিশ্বাস যে এইখিনি সময়ত ইয়ালৈ আহিলে মানুহৰ মনৰ কামনা পূৰণ হয় । প্ৰকৃতিৰো উৰ্বৰতা বাঢ়ে এই সময়খিনিত ।’’
প্ৰতি বছৰে ২২ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হয় নেকি অম্বুবাচী ?
এই সন্দৰ্ভত কামাখ্যা ধামৰ বৰদলৈ কবীন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই কয়, ‘‘২২ জুনুৰ পৰা প্ৰতিবছৰে অম্বুবাচী হয় বুলি কোনো মান্যতা নাই । আদ্য নক্ষত্ৰৰ মিথুন ৰাশিৰ
প্ৰথম পাত সংযোগ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰবৃত্তি হয় । ২১ জুনৰ গধূলিও অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি আমি পাইছোঁ । এই সময়খিনিতে দেৱী জাগ্ৰত হয় । সেই সময়খিনি ধ্যান-ধাৰণাৰ সময় । এই সময়খিনিত ভক্তই দেৱীক ধ্যান ধাৰণা কৰিলে মনোকামনা সিদ্ধি হয় বুলি বিশ্বাস আছে ।’’
লগতে পঢ়ক: মুখ্যমন্ত্রীক শুভেচ্ছা সাধু-সন্যাসীৰ : 'মামা'কলৈ কি ক'লে কিন্নৰ সমাজৰ এগৰাকী সন্যাসিনীয়ে