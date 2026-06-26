জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নাহিলেও ৰাষ্ট্ৰদূতৰ ফোনকল আহিল মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মালৈ, কি কি বিষয়ত কথা হ’ল ?

জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নাহিলেও ৰাষ্ট্ৰদূতৰ ফোনকল আহিল মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মালৈ, কি কি বিষয়ত কথা হ’ল ?
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী ছানাই টাকাইচি অসমলৈ নাহে বুলিও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে মুখ্যমন্ত্রীলৈ ফোন কৰি বাৰ্তালাপ কৰে ।
Published : June 26, 2026 at 11:33 AM IST|
Updated : June 26, 2026 at 11:52 AM IST
গুৱাহাটী: বিশেষ কাৰণত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী ছানাই টাকাইচিৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল হ'ল যদিও জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীলৈ আহিল ফোন । শুকুৰবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূত কেঈচি অ’নোৰ সৈতে কালি ফোনযোগে এক আন্তৰিক আৰু ফলপ্ৰসূ বাৰ্তালাপ কৰো । আমাৰ এই আলোচনা কালত তেখেতে ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচীৰ অধীনত অসমৰ সৈতে জাপান চৰকাৰৰ চলি থকা অংশীদাৰিত্ব আৰু সহযোগিতা অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ ব্যক্ত কৰে ।’’
Delighted to have received a phone call from H.E ONO Keiichi, the Ambassador of Japan to India last evening.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 26, 2026
He reaffirmed the Japanese Government’s commitment to deepen its ongoing partnership with Assam under India’s Act East Policy.
We agreed to further strengthen our…
মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত কৰা পোষ্টটোত আৰু কয়, ‘‘ইলেক্ট্ৰনিক্স, ছেমিকণ্ডাক্টৰ, আন্তঃগাঁথনি, উৎপাদন উদ্যোগ আৰু উদ্যমিতা আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা অধিক বিস্তৃত, গতিশীল আৰু ফলপ্ৰসূ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি উমৈহতীয়াভাৱে সহমত প্ৰকাশ কৰো । অনাগত দিনসমূহত অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে অধিক বিনিয়োগ, উদ্যোগ আৰু অৰ্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে জাপানৰ উদ্যোগ আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সৈতে অধিক নিবিড় সংযোগ আৰু সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ অসম সদায়েই আশাবাদী ।"
উল্লেখ্য যে, পহিলা জুলাইত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী ছানাই টাকাইচি অসমলৈ অহাৰ কথা আছিল । কিন্তু বিশেষ কাৰণত সেই ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হয় । সেই কথা দুদিন পূৰ্বে স্পষ্ট কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
লক্ষণীয় বিষয় যে, জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী অহাকলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীক নতুন ৰূপ দিয়াৰ বাবে বিশেষভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ তৎপৰ হৈ পৰিছিল । আনকি মন্ত্রীসকলক লৈ তেৰখনকৈ কমিটী গঠন কৰি দিয়া হৈছিল । গুৱাহাটী মহানগৰীক সজাই-পৰাই তোলা হৈছিল । কিন্তু অৱশেষত বাতিল হয় জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম ভ্ৰমণ । মঙলবাৰে কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা সদৰী কৰিছিল ।
বিশেষ কাৰণত এইবাৰ অসমলৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী নাহিব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰিছিল । জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ ভ্ৰমণ নতুন দিল্লীতে আৱদ্ধ থাকিব । অৱশ্যে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী নাহিলেও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জাপানৰ ব্যৱসায়ী সকল অসমলৈ লৈ আহিব । অৰ্থাৎ জাপানৰ বিনিয়োগকাৰীৰ সন্মিলন নিৰ্দ্দিষ্ট সময়ত অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব । তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহস্পতিবাৰে জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ফোন কৰি পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ কথা সদৰী কৰে ।