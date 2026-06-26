ETV Bharat / state

জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নাহিলেও ৰাষ্ট্ৰদূতৰ ফোনকল আহিল মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মালৈ, কি কি বিষয়ত কথা হ’ল ?

জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী ছানাই টাকাইচি অসমলৈ নাহে বুলিও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে মুখ্যমন্ত্রীলৈ ফোন কৰি বাৰ্তালাপ কৰে ।

Ambassador of Japan holds telephone conversation with Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 11:33 AM IST

|

Updated : June 26, 2026 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বিশেষ কাৰণত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী ছানাই টাকাইচিৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল হ'ল যদিও জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীলৈ আহিল ফোন । শুকুৰবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূত কেঈচি অ’নোৰ সৈতে কালি ফোনযোগে এক আন্তৰিক আৰু ফলপ্ৰসূ বাৰ্তালাপ কৰো । আমাৰ এই আলোচনা কালত তেখেতে ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচীৰ অধীনত অসমৰ সৈতে জাপান চৰকাৰৰ চলি থকা অংশীদাৰিত্ব আৰু সহযোগিতা অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ ব্যক্ত কৰে ।’’

মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত কৰা পোষ্টটোত আৰু কয়, ‘‘ইলেক্ট্ৰনিক্স, ছেমিকণ্ডাক্টৰ, আন্তঃগাঁথনি, উৎপাদন উদ্যোগ আৰু উদ্যমিতা আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা অধিক বিস্তৃত, গতিশীল আৰু ফলপ্ৰসূ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি উমৈহতীয়াভাৱে সহমত প্ৰকাশ কৰো । অনাগত দিনসমূহত অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে অধিক বিনিয়োগ, উদ্যোগ আৰু অৰ্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে জাপানৰ উদ্যোগ আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সৈতে অধিক নিবিড় সংযোগ আৰু সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ অসম সদায়েই আশাবাদী ।"

উল্লেখ্য যে, পহিলা জুলাইত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী ছানাই টাকাইচি অসমলৈ অহাৰ কথা আছিল । কিন্তু বিশেষ কাৰণত সেই ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হয় । সেই কথা দুদিন পূৰ্বে স্পষ্ট কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

লক্ষণীয় বিষয় যে, জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী অহাকলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীক নতুন ৰূপ দিয়াৰ বাবে বিশেষভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ তৎপৰ হৈ পৰিছিল । আনকি মন্ত্রীসকলক লৈ তেৰখনকৈ কমিটী গঠন কৰি দিয়া হৈছিল । গুৱাহাটী মহানগৰীক সজাই-পৰাই তোলা হৈছিল । কিন্তু অৱশেষত বাতিল হয় জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম ভ্ৰমণ । মঙলবাৰে কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা সদৰী কৰিছিল ।

বিশেষ কাৰণত এইবাৰ অসমলৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী নাহিব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰিছিল । জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ ভ্ৰমণ নতুন দিল্লীতে আৱদ্ধ থাকিব । অৱশ্যে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী নাহিলেও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জাপানৰ ব্যৱসায়ী সকল অসমলৈ লৈ আহিব । অৰ্থাৎ জাপানৰ বিনিয়োগকাৰীৰ সন্মিলন নিৰ্দ্দিষ্ট সময়ত অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব । তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহস্পতিবাৰে জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ফোন কৰি পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ কথা সদৰী কৰে ।

লগতে পঢ়ক : জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল : স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

লগতে পঢ়ক : সময়ৰ নাটনি ! গুৱাহাটী ভ্ৰমণত অনিশ্চয়তা, দিল্লীতেই ভ্ৰমণ সামৰিব জাপানী প্ৰধানমন্ত্ৰী তাকাইচিয়ে?

Last Updated : June 26, 2026 at 11:52 AM IST

TAGGED:

জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূত
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী ছানাই টাকাইচি
জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ সৈতে বাৰ্তালাপ
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম ভ্ৰমণ
AMBASSADOR OF JAPAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.