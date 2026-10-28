গৰু-ম'হ নহয়, খুমটাইত হাতীয়ে চহাইছে পথাৰ : গজৰাজ 'মাণিক'ৰ বৰ্ণিল যাত্ৰা

গৰু-ম'হ নহয়, খুমটাইত হাতীয়ে চহাইছে পথাৰ : গজৰাজ 'মাণিক'ৰ বৰ্ণিল যাত্ৰা
বোলছবিত অভিনয় কৰা, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক ছাফাৰী কৰোৱাৰ পাছত এইবাৰ পথাৰত নামিছে এটা ঘৰচীয়া হাতী ৷ চন্দন কৰ্মকাৰৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : October 28, 2026 at 9:48 AM IST
গোলাঘাট: হাতীয়ে কাঠৰ কুণ্ডা টনা, হাতী ছাফাৰী কৰা, বিভিন্ন শোভাযাত্ৰাত হাতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা বা বোলছবিত বিশেষ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা আপুনি মই দেখিছোঁ । কিন্তু হাতীৰে হালবোৱা কেতিয়াবা দেখিছেনে ? এই কথা এইখন অসমতে সম্ভৱ হৈ উঠিছে । গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মুৰফুলনি তিনিআলিত এই বিৰল দৃশ্য দেখা গৈছে ।
কাঠৰ কুণ্ডা টনা মাণিকে এতিয়া চহাইছে খেতিপথাৰ
প্ৰথম অৱস্থাত চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডত কাঠৰ কুণ্ডা টনা, তাৰ পাছত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক নিজৰ পিঠিত বহুৱাই ছাফাৰীৰ আনন্দ দিয়া, ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী-২ বোলছবিত অভিনয় আৰু শেহতীয়াকৈ পথাৰত হাল বাই জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা গোলাঘাটৰ এটা বিশেষ ঘৰচীয়া হাতী ৷ নাম মাণিক ।
মাণিক কেনেকৈ আহিল গৰাকীৰ কাষলৈ
সেয়া আছিল ১৯৭২ চনৰ পৰা ১৯৭৮ চনৰ সময়ছোৱাৰ কথা । গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মুৰফুলনি তিনিআলি নিবাসী পদ্মেশ্বৰ বৰাৰ হাতত হাতী ধৰাৰ মহল আছিল ।
আৰম্ভণিতে পদ্মেশ্বৰ বৰাই গোলাঘাট জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাট অঞ্চলত বৰ্তমান মাণিক নামৰ এই হাতীটোক বন্দী কৰিছিল । হাতীটো বন্দী কৰাৰ পাছত তেওঁ বিক্ৰী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজে পুহিবলৈ সিদ্ধান্ত লয় আৰু সেই মতে তেওঁ এই হাতীটোক নিজেই বশ কৰে ।
তাৰ পাছত প্ৰথম অৱস্থাত মাণিক নামৰ এই হাতীটো চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডত কুণ্ডা টনা কামত নিয়োজিত কৰে ৷ কিন্তু পাছলৈ চৰকাৰে গছ কটা বন্ধ কৰাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হাতী ছাফাৰীৰ কামত নিয়োজিত কৰে ।
ইয়াৰ মাজতে 'ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী-২' বোলছবিখনতো মাণিকে অভিনয় কৰিছে । এতিয়া এই মাণিক নামৰ হাতীটোৱে পথাৰত হাল বাই আৰু অধিক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এনেদৰেই সুদীৰ্ঘ ৫৫ বছৰে মাণিক পদ্মেশ্বৰ বৰাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰে হৈ পৰিছে ।
এই সম্পৰ্কে মাণিকৰ গৰাকী পদ্মেশ্বৰ বৰাই কয়, "১৯৭২ চনত মই উৰিয়ামঘাটত মাণিকক নিজহাতেৰে ধৰিছিলোঁ । প্ৰথম অৱস্থাত কাঠৰ কামত নিয়োজিত কৰিছিলোঁ । কিন্তু বৰ্তমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মাণিকক ছাফাৰীৰ কামত নিয়োজিত কৰা হৈছে । আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে হাতীৰে হাল বাইছিল আৰু সেই সময়ত মই দেখিছিলোঁ । হাতীৰে হাল বালে দিনটোত দহ বিঘা মাটি চহাব পাৰি । প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ ছয় বিঘা মাটিত হাল বাইছোঁ, ইয়াৰ পূৰ্বে মই খাহী ছাগলীৰেও হাল বাইছিলোঁ ।"
আনহাতে সুদীৰ্ঘ ২৫ বছৰ কাল মাণিক নামৰ হাতীটোৰ মাউত হিচাপে নিয়োজিত হৈ থকা অতুল কৰ্মকাৰে কয়, "হাতীটো পূৰ্বে কাঠৰ মিলসমূহ চলি থাকোঁতে কুণ্ডা টনা কামত নিয়োজিত হৈ আছিল । কিন্তু কিছু বছৰৰ পৰা ঘৰতে আছে । তাৰ পাছত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হাতী ছাফাৰীৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱাত তাত নিয়োজিত কৰা হৈছে ।"
তেওঁ আৰু কয়, "কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ছয়ৰ পৰা সাত মাহ ছাফাৰীৰ পাছত বাৰিষাৰ সময়ত মাণিক পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহে আৰু স্থানীয় ৰাইজে আয়োজন কৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ শোভাযাত্ৰাত অংশ লয় । গৰুৰে হাল বোৱা কামটো হাতীৰে কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে, পথাৰত হাতীটোৱে হাল বাইছে । মাণিকে 'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী-২' বোলছবিত অভিনয়ো কৰিছে । এই হাতীটোৰ লগত মোৰ ২৫ বছৰ হ'ল ৷ ই যথেষ্ঠ শান্ত আৰু বিশ্বাসী । হাতীক হাতীৰ দৰে নথৈ মানুহৰ মাজত লৈ যোৱাৰ বাবে মাণিকে সকলোৰে পৰা মৰম পায় আৰু সিও মৰম দিয়ে ।"