ETV Bharat / state

একাপ চাহৰ লগতে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত এটিও উপহাৰ দিয়ে এজন বিশেষ লোকে

চাহৰ কাপত উঠে ধোঁৱা, কণ্ঠত প্ৰতিধ্বনিত হয় ভূপেন্দ্ৰ সংগীত । সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতি নিভাজ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন । দেবেন বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন ৷

Along with the tea shop, the practice of Bhupen Hazarika's songs is going on equally at Khetri
চাহ দোকানৰ পৰা সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 4:54 PM IST

|

Updated : September 8, 2026 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: হালোৱা, হজুৱা, ৰণুৱা, বনুৱা, সুধাকণ্ঠৰ গীতে সকলোকে দিয়ে শক্তি । সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতে কোলাহলকো নেওচিব পাৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কোলাহলে আৱৰি থকা ক্ষেত্ৰী তিনিআলিত তাৰেই এক প্ৰমাণ পোৱা গৈছে ।

এই ব্যস্ত তিনিআলিৰ কোলাহল নেওচি, পথছোৱাৰে পাৰ হৈ যোৱা যিকোনো পথচাৰীৰ হঠাৎ কাণত পৰেহি এক সুৱলা আৰু গম্ভীৰ কণ্ঠ— "মানুহে মানুহৰ বাবে, যদিহে অকনো নাভাবে, ভাবিব কোনেনো কোৱা..." ।

চাহ দোকানৰ পৰা সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ (ETV Bharat Assam)

ক্ষন্তেক থমকি চাই পঠিওৱা প্ৰতিজন লোকৰ চকু পৰে এখন সৰু টিনৰ চালিৰ চাহ দোকানত । কেটলিৰ ধোঁৱা, চেনি-পানীৰ বাটিৰ খুটুং-খাটাং শব্দ আৰু চাহৰ সুবাসৰ মাজতেই গান গাই থাকে ৬০ উৰ্ধৰ যোগেন দাসে ।

বিগত ১৫ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি এই সৰু চালিখনকে সম্বল কৰি জীৱন সংগ্ৰাম চলাই আহিছে যোগেন দাস আৰু তেওঁৰ সহধৰ্মিনীয়ে । স্থানীয় ৰাইজ আৰু দৈনন্দিন যাত্ৰীসকলৰ বাবে এই দোকানখন কেৱল চাহ খোৱা স্থান হৈ থকা নাই, মৰমতে বহুতে এই স্থানক 'আণ্টিৰ দোকান' বা 'আংকল-আণ্টিৰ দোকান' বুলি কয় ।

কিন্তু এই দোকানখনৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে যোগেন দাসৰ কণ্ঠৰ গীত । গ্ৰাহকক চাহৰ কাপ আগবঢ়াই দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীতবোৰ শুনায় । কেবল ভূপেন্দ্ৰ সংগীতেই নহয়, তেওঁৰ সুৰীয়া কণ্ঠত জীৱন্ত হৈ পৰে বিষ্ণু ৰাভা সংগীত, জ্যোতি সংগীত, কামৰূপী লোকগীত আৰু নামঘোষা-কীৰ্তনৰ পবিত্ৰ পদবোৰ ।

জন্ম শতবাৰ্ষিকীত সুধাকণ্ঠলৈ বিশেষ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ

ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত ক্ষেত্ৰীৰ এই সৰু চালিখনতেই গঢ়ি উঠিছে এক অনন্য পৰিৱেশ । দিনটো চাহ বনাই বনাই যোগেন দাসে সুধাকণ্ঠৰ অমৰ সৃষ্টিসমূহ গাই গানৰ মাধ্যমেৰে তেওঁৰ মানস গুৰুক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে । চাহ খাবলৈ অহা প্ৰতিজন গ্ৰাহকে নিজৰ ব্যস্ততা পাহৰি তেওঁ কণ্ঠত তন্ময় হৈ ৰ'ল ।

Along with the tea shop, the practice of Bhupen Hazarika's songs is going on equally at Khetri
চাহৰ লগত উপহাৰ দিয়ে সুন্দৰ গীত (ETV Bharat Assam)

যোগেন দাসৰ জীৱনৰ স্মৃতিৰ পাত লুটিয়াই চালে জানিব পৰা যায় যে ১৯৭৪-৭৫ চনতেই স্কুলীয়া দিনৰ পৰাই তেওঁ সুধাকণ্ঠৰ গীত গাই সকলোৰে আদৰুৱা হৈ পৰিছিল । কিন্তু সময় আৰু সংসাৰৰ কঠিন বাস্তৱৰ চাকনৈয়াত পৰি সংগীতৰ স্বাভাৱিক চৰ্চা আধাতে থমকি ৰ'বলগীয়া হয় । তথাপিও হিয়াৰ আপোন গানক তেওঁ হেৰাই যাবলৈ দিয়া নাই । দোকানত গ্ৰাহক নথকা নিৰ্জন সময়খিনিত তেওঁ গুণগুণাই থাকে সুধাকণ্ঠৰ সুৰ ।

সংগীত কেৱল মঞ্চৰ নহয়, জীৱনৰ সংগ্ৰামৰো সম্বল

যোগেন দাসে কয়,"সুধাকণ্ঠৰ গীতে মোক জীয়াই থকাৰ আৰু সংগ্ৰাম কৰাৰ নতুন প্ৰেৰণা দিয়ে ।" সুধাকণ্ঠৰ গীতৰ যি শক্তি— হালোৱা-হজুৱা, ৰণুৱা-বণুৱা তথা প্ৰতিজন শ্ৰমজীৱী মানুহক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ যি সক্ষমতা, তাৰ এক উদাহৰণ হৈছে ক্ষেত্ৰীৰ যোগেন দাস ।

Along with the tea shop, the practice of Bhupen Hazarika's songs is going on equally at Khetri
চাহৰ সুবাসৰ মাজতেই গান গাই থাকে ৬০ উৰ্ধৰ যোগেন দাসে (ETV Bharat Assam)

কৰ্মপটুতা আৰু ভাগৰুৱা দিনবোৰৰ মাজতো সুধাকণ্ঠক হৃদয়ত ধাৰণ কৰি তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিলে যে সংগীত কেৱল ডাঙৰ ডাঙৰ মঞ্চ বা শ্ৰোতাৰ হাত চাপৰিৰ মাজতেই আবদ্ধ নহয়, সংগীত হ’ব পাৰে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন সংগ্ৰামৰো এক ডাঙৰ শক্তি । ক্ষেত্ৰীৰ এই চালিৰ তলৰ পৰা ভাহি অহা সুৰৰ মূৰ্চ্ছনা, মানৱতাৰ এক চিৰন্তন বাৰ্তা হৈ চৌদিশে বিয়পি পৰক ।

লগতে পঢ়ক: সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষত দেউৰী ভাষাত 'ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি'

ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী : চিনেমা-সংগীত পৰিচালনাৰ লগতে বহু প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী সুধাকণ্ঠ

Last Updated : September 8, 2026 at 5:16 PM IST

TAGGED:

ড৹ ভূপেন হাজৰিকা
ভূপেন হাজৰিকা জন্ম শতবৰ্ষ
ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত
ক্ষেত্ৰীৰ চাহ দোকান
BHUPEN HAZARIKA BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.