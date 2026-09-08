একাপ চাহৰ লগতে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত এটিও উপহাৰ দিয়ে এজন বিশেষ লোকে

একাপ চাহৰ লগতে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত এটিও উপহাৰ দিয়ে এজন বিশেষ লোকে
চাহৰ কাপত উঠে ধোঁৱা, কণ্ঠত প্ৰতিধ্বনিত হয় ভূপেন্দ্ৰ সংগীত । সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতি নিভাজ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন । দেবেন বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন ৷
Published : September 8, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 5:16 PM IST
সোণাপুৰ: হালোৱা, হজুৱা, ৰণুৱা, বনুৱা, সুধাকণ্ঠৰ গীতে সকলোকে দিয়ে শক্তি । সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতে কোলাহলকো নেওচিব পাৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কোলাহলে আৱৰি থকা ক্ষেত্ৰী তিনিআলিত তাৰেই এক প্ৰমাণ পোৱা গৈছে ।
এই ব্যস্ত তিনিআলিৰ কোলাহল নেওচি, পথছোৱাৰে পাৰ হৈ যোৱা যিকোনো পথচাৰীৰ হঠাৎ কাণত পৰেহি এক সুৱলা আৰু গম্ভীৰ কণ্ঠ— "মানুহে মানুহৰ বাবে, যদিহে অকনো নাভাবে, ভাবিব কোনেনো কোৱা..." ।
ক্ষন্তেক থমকি চাই পঠিওৱা প্ৰতিজন লোকৰ চকু পৰে এখন সৰু টিনৰ চালিৰ চাহ দোকানত । কেটলিৰ ধোঁৱা, চেনি-পানীৰ বাটিৰ খুটুং-খাটাং শব্দ আৰু চাহৰ সুবাসৰ মাজতেই গান গাই থাকে ৬০ উৰ্ধৰ যোগেন দাসে ।
বিগত ১৫ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি এই সৰু চালিখনকে সম্বল কৰি জীৱন সংগ্ৰাম চলাই আহিছে যোগেন দাস আৰু তেওঁৰ সহধৰ্মিনীয়ে । স্থানীয় ৰাইজ আৰু দৈনন্দিন যাত্ৰীসকলৰ বাবে এই দোকানখন কেৱল চাহ খোৱা স্থান হৈ থকা নাই, মৰমতে বহুতে এই স্থানক 'আণ্টিৰ দোকান' বা 'আংকল-আণ্টিৰ দোকান' বুলি কয় ।
কিন্তু এই দোকানখনৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে যোগেন দাসৰ কণ্ঠৰ গীত । গ্ৰাহকক চাহৰ কাপ আগবঢ়াই দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীতবোৰ শুনায় । কেবল ভূপেন্দ্ৰ সংগীতেই নহয়, তেওঁৰ সুৰীয়া কণ্ঠত জীৱন্ত হৈ পৰে বিষ্ণু ৰাভা সংগীত, জ্যোতি সংগীত, কামৰূপী লোকগীত আৰু নামঘোষা-কীৰ্তনৰ পবিত্ৰ পদবোৰ ।
জন্ম শতবাৰ্ষিকীত সুধাকণ্ঠলৈ বিশেষ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ
ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত ক্ষেত্ৰীৰ এই সৰু চালিখনতেই গঢ়ি উঠিছে এক অনন্য পৰিৱেশ । দিনটো চাহ বনাই বনাই যোগেন দাসে সুধাকণ্ঠৰ অমৰ সৃষ্টিসমূহ গাই গানৰ মাধ্যমেৰে তেওঁৰ মানস গুৰুক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে । চাহ খাবলৈ অহা প্ৰতিজন গ্ৰাহকে নিজৰ ব্যস্ততা পাহৰি তেওঁ কণ্ঠত তন্ময় হৈ ৰ'ল ।
যোগেন দাসৰ জীৱনৰ স্মৃতিৰ পাত লুটিয়াই চালে জানিব পৰা যায় যে ১৯৭৪-৭৫ চনতেই স্কুলীয়া দিনৰ পৰাই তেওঁ সুধাকণ্ঠৰ গীত গাই সকলোৰে আদৰুৱা হৈ পৰিছিল । কিন্তু সময় আৰু সংসাৰৰ কঠিন বাস্তৱৰ চাকনৈয়াত পৰি সংগীতৰ স্বাভাৱিক চৰ্চা আধাতে থমকি ৰ'বলগীয়া হয় । তথাপিও হিয়াৰ আপোন গানক তেওঁ হেৰাই যাবলৈ দিয়া নাই । দোকানত গ্ৰাহক নথকা নিৰ্জন সময়খিনিত তেওঁ গুণগুণাই থাকে সুধাকণ্ঠৰ সুৰ ।
সংগীত কেৱল মঞ্চৰ নহয়, জীৱনৰ সংগ্ৰামৰো সম্বল
যোগেন দাসে কয়,"সুধাকণ্ঠৰ গীতে মোক জীয়াই থকাৰ আৰু সংগ্ৰাম কৰাৰ নতুন প্ৰেৰণা দিয়ে ।" সুধাকণ্ঠৰ গীতৰ যি শক্তি— হালোৱা-হজুৱা, ৰণুৱা-বণুৱা তথা প্ৰতিজন শ্ৰমজীৱী মানুহক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ যি সক্ষমতা, তাৰ এক উদাহৰণ হৈছে ক্ষেত্ৰীৰ যোগেন দাস ।
কৰ্মপটুতা আৰু ভাগৰুৱা দিনবোৰৰ মাজতো সুধাকণ্ঠক হৃদয়ত ধাৰণ কৰি তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিলে যে সংগীত কেৱল ডাঙৰ ডাঙৰ মঞ্চ বা শ্ৰোতাৰ হাত চাপৰিৰ মাজতেই আবদ্ধ নহয়, সংগীত হ’ব পাৰে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন সংগ্ৰামৰো এক ডাঙৰ শক্তি । ক্ষেত্ৰীৰ এই চালিৰ তলৰ পৰা ভাহি অহা সুৰৰ মূৰ্চ্ছনা, মানৱতাৰ এক চিৰন্তন বাৰ্তা হৈ চৌদিশে বিয়পি পৰক ।