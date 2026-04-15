একতাৰ বান্ধোন ৰক্ষা কৰাটোৱেই মানুহ বিহুৰ বৈশিষ্ট্য: বৃহস্পতিবাৰে গোঁসাই বিহু
লেখক তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক ৰেৱত কুমাৰ হাজৰিকাই মানুহ বিহুৰ বৈশিষ্ট্য সন্দৰ্ভত আগবঢ়াই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ।
Published : April 15, 2026 at 6:35 PM IST
বঢ়মপুৰ : ৰঙালীৰ ৰঙত মতলীয়া ৰাজ্যবাসী । আজি মানুহ বিহু । পহিলা ব'হাগৰ দিনটোত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ উছাহৰ ঢল বৈছে । আনহাতে, আজি অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনো ।
পৰম্পৰা অনুসৰি গৰু বিহুৰ পিছৰ দিনা অৰ্থাৎ পহিলা ব'হাগত অসমীয়াই উদযাপন কৰে মানুহ বিহু । পুৱাতেই অসমীয়াই গা ধুই নিজৰ গুৰুঘৰত সেৱা লৈ বছৰটোৰ বাবে কুশল কামনা কৰে । এই দিনটোতে জ্যেষ্ঠজনৰ ওচৰত সেৱা লৈ কনিষ্ঠজনে বছৰটোৰ বাবে কুশল কামনা কৰে । আপোনজনক বিহুৱান দিয়ে । অনুৰূপ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ।
মানুহ বিহুক লৈ পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন গ্ৰামাঞ্চলত উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । এয়া হৈছে বঢ়মপুৰৰ কামপুৰ অঞ্চলৰ দৃশ্য । মানুহ বিহুৰ পৰম্পৰা সম্পৰ্কত নগাঁও আঞ্চলিক সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় সম্পাদক, লেখক তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক ৰেৱত কুমাৰ হাজৰিকাই দিয়ে কেইবাটাও মন্তব্য ।
তেওঁ কয়, "আমাৰ চ'তৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা ব'হাগৰ ৬ তাৰিখলৈ যি সাত দিন বিহু হয়, তাৰে ভিতৰত কালি গৰু বিহুটো গ'ল । আজি মানুহ বিহু । আমাৰ সাত বিহু হৈছে গৰু বিহু, মানুহ বিহু, গোঁসাই বিহু বা কুটুম বিহু, তাঁতৰ বিহু, নাঙলৰ বিহু, চেনেহী বিহু আৰু চেৰা বিহু । আজি দ্বিতীয়টো বিহু, মানুহ বিহু ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মানুহ বিহুত জ্যেষ্ঠজনে আশীৰ্বাদ দিওঁ । কনিষ্ঠজনে আশীৰ্বাদ সদায় গ্ৰহণ কৰে । গোটেই সমাজখন যাতে সদায় মিলাপ্ৰীতিৰে, গোটেই সমাজখন যাতে শৃংখলাবদ্ধতভাৱে থাকিব পাৰে, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সদায় নিজৰ সংস্কৃতি-ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ৰাখিও যাতে সমাজখনত ভাতৃত্ববোধৰে আমি পৰস্পৰৰ প্ৰতি আন্তৰিকতাৰে থাকিব পাৰোঁ তাৰবাবে জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে প্ৰতি ঐক্য ভাবৰ চিন্তা কৰিব লাগিব ।"
মানুহ বিহুৰ বৈশিষ্ট্য সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "একতাৰ বান্ধোন ৰক্ষা কৰাটোৱেই আজি আচলতে মানুহ বিহুৰ বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্যৰে আমি অসমত পৰম্পৰাগতভাৱে অতীতৰ পৰায়ে আমি পালন কৰি আহিছোঁ । ইয়াত জাতি-ধৰ্ম-ভাষা নিৰ্বিশেষে বিভিন্ন লোকে বসবাস কৰে । সকলোৰে মাজত আমি ঐক্য-সংহতি সদায় ৰক্ষা কৰি আহিছোঁ । এয়ে হৈছে আমাৰ মানুহ বিহুৰ অন্যতম তাৎপৰ্য । এই তাৎপৰ্যৰে আমি অনাগত দিনত ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিলে শান্তি-সম্প্ৰীতিৰে এখন বৰ অসম গঠন কৰিব পাৰোঁ । সেয়াই আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি আশাকৰোঁ মানুহ বিহুৰ দিনা সকলো অপায়-অমংগল দূৰ হওক । অসমখন শান্তিপূৰ্ণ হওক । এই অসমৰ যোগেদি আমি সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে যাতে উজ্জ্বল জাতি হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ । সকলোলৈকে ইয়াৰে কামনা কৰিছোঁ । পৰম্পৰাক যদি আমি শ্ৰদ্ধা জনাব নাজানো আমাৰ শৃংখলা ক'ৰবাত বিনষ্ট হ'ব ।"
আনহাতে, নতুন প্ৰজন্মক পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা পৰামৰ্শ দিব নেকি বুলি সোধাত তেওঁৰ মন্তব্য, "আমি আশাকৰোঁ যাতে পিতৃ-মাতৃ বা জ্যেষ্ঠসকলে বাট দেখুৱাই দিব পাৰোঁ । তেখেতসকলেও যাতে নতুন চিন্তা-চৰ্চাৰে সমাজখনক বিশৃংখল কৰিব পৰা কাৰকসমূহৰ পৰা নিৰাপদে আঁতৰত থাকি সুস্থিৰভাৱে সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে তাকে কামনা কৰিলোঁ ।"
ইফালে বঢ়মপুৰৰ কঠীয়াতলী অঞ্চলৰ সমাজসেৱক, তিৱা জনগোষ্ঠীয় যুৱক বিনোদ পাটৰে ঘৰে ঘৰে গৈ জ্যেষ্ঠজনক বিহুৱান দি বছৰটোৰ বাবে আশীৰ্বাদ লয় । এইক্ষেত্ৰত পাটৰে কয়, "পোন প্ৰথমে অসমীয়াৰ নৱবৰ্ষ আৰু বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । বিগত বৰ্ষৰ দৰে কঠীয়াতলীৰ কেইবাগৰাকীও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক আমাৰ তিৱা পিচুৰ ফালৰ পৰা বিহুৱানেৰে শুভেচ্ছা জনালোঁ । লগতে তেওঁলোকৰ চৰণত সেৱা ল'লোঁ আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ সু-স্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ । অনাগত দিনত বয়োজ্যেষ্ঠসকল সুস্থ-সবল হৈ উঠক এই প্ৰাৰ্থনা মই কৰিছোঁ ।"
আনহাতে, ব'হাগ বিহুৰ পৰম্পৰা সম্পৰ্কত বঢ়মপুৰৰ কামপুৰ অঞ্চলৰ তেঁতেলীসৰা গাঁৱৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পোনাৰাম দাসে কয়, "বিহু ক'ৰ পৰা আহিল, কেনেকৈ আহিল সেইটো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা । সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ, শুনি আহিছোঁ, বৰজনক সৰুজনে সেৱা ধৰে, গৃহিণীগৰাকীয়ে সেৱা ধৰাৰ বাহিৰেও বোৱাৰী-জীয়াৰী, নাতি-পুতিয়ে সেৱা যাছে । বছটোৰ মংগল কামনাৰে, শ্ৰীবৃদ্ধি হোৱাৰ কামনাৰে শিশুসকলৰ লগতে কনিষ্ঠজনক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে । ইঘৰ-সিঘৰলৈ যোৱা, মাত এষাৰ দিয়া, সেৱা যচা, এইটো পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি । পিতামহসকলৰ নীতি-নিয়ম অনুসৰি এই দিন পাইছোঁ । উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে সদ্ভাবেৰে এই নীতি-নিয়মবোৰ পালন কৰে তাকে কামনা কৰিছোঁ ।"