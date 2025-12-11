ETV Bharat / state

কেমেৰা-কলমৰ লগত সমানে চলিছে কাচি: পথাৰৰ লগতে বজাৰো দখলৰ লক্ষ্য দুই সংবাদকৰ্মীৰ

মুকলি হৈছে আশাৰ বাট ৷ দাৱনীৰ কাচিৰ শব্দই পথাৰত সৃষ্টি কৰিছে এক ছন্দোময় পৰিৱেশ ৷

ধানখেতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 11, 2025 at 4:33 PM IST

4 Min Read
ধেমাজি: এতিয়া কৃষকৰ হেঁপাহ আৰু প্ৰাপ্তিৰ মাহ আঘোণ ৷ পথাৰত সোণগুটি চপোৱাৰ ভৰপক সময় ৷ কৃষক-দাৱনীৰ মূৰ তুলি চাবলৈ সময় নাই ৷ কেৱল দাৱনীৰ কাচিৰ শব্দই পথাৰত সৃষ্টি কৰিছে এক ছন্দোময় পৰিৱেশ ৷

ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে ধেমাজিৰো বিভিন্ন পথাৰত কৃষকৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই ৷ পিছে অন্যান্য খেতিয়কৰ দৰে ধেমাজিৰ বৰদলনি উন্নয়ন খণ্ডৰ বৰবাম দেউৰী গাঁৱৰ বৃহত্তৰ পথাৰত অঞ্চলটোৰ দুগৰাকী সক্ৰিয় সংবাদকৰ্মী ক্ৰমে ৰাজীৱ দেউৰী আৰু শিৰোমণি বৰুৱাই ধান চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । নিজে টেঙা কাটি দাৱনীৰ মাজত বিলাইছে ৷ পাৰ্যমানে নিজে ধানৰ ডাঙৰী কঢ়িয়াইছে ৷

পথাৰ আৰু বজাৰ দখলৰ লক্ষ্য ধেমাজিৰ দুজন সংবাদকৰ্মীৰ (ETV Bharat Assam)

কিয় পথাৰত নামিল সংবাদকৰ্মী ?

কেমেৰা আৰু কলম চলাই যোৱাৰ সমানেই বিগত বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে বিশ বিঘা মাটিত উন্নত প্ৰজাতিৰ ধান ক্ৰমে ৰঞ্জিত, ক’লা ধান(Black Rice), জহা ধান, নীলাঞ্জনা আদিৰ খেতি কৰি যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছে ৷ কিয়নো উন্নত প্ৰজাতিৰ ধানৰ পৰা কম মাটিতে যথেষ্ট ধান উৎপাদন হয় আৰু ইয়াৰ বজাৰৰ মূল্য অন্য শালিধানৰ তুলনাত অধিক । ফলস্বৰূপে উৎপাদিত ধান বিক্ৰী কৰি যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইতিমধ্যে পথাৰৰ পৰাই বিক্ৰী হৈছে কেইবাকুইণ্টল ক’লা ধান । এতিয়ালৈকে ১৫ বিঘা ধান কাটি শেষ কৰিছে ৷

এইক্ষেত্ৰত সাংবাদিক-খেতিয়ক ৰাজীৱ দেউৰীয়ে কয় “এইখন বৃহত্তৰ পথাৰ । ধান খেতি সকলোৱে কৰে ৷ আমি এইবাৰ উন্নত জাতৰ ধানৰ খেতি কৰিছো য’ত চাহিদা আছে ৷ যাৰ বজাৰ মূল্যও আছে ৷ এতিয়া যদি চাই আমি জহা ধান কৰিছো ৷ আমি ক’লা ধানৰ খেতি কৰিছো, নীলাঞ্জনা কৰিছো ৷ যোৱা বছৰৰ পৰা আমি এই ধান কৰিছো । সঁচাকৈ যদি খেতি কৰিবলৈ মন, তেন্তে উন্নত জাতৰ ধানৰ খেতি কৰিবই লাগিব ৷’’

পথাৰ আৰু বজাৰ দখলৰ লক্ষ্য ধেমাজিৰ দুজন সংবাদকৰ্মীৰ (ETV Bharat Assam)

নৱপ্ৰজন্মই খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হ’ব পাৰিব

ক’লা ধান, ৰঞ্জিত ধান আদি পথাৰৰ পৰা ব্যৱসায়ীয়ে ক্ৰয় কৰি লৈ যোৱাৰ যি আশ্বাস লাভ কৰিছে, তাৰ বাবে অধিক আত্মবিশ্বাসী আৰু উৎসাহিত হৈ পৰিছে খেতিয়কদ্বয় । এইক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কয় ‘‘এইবছৰ বিশ বিঘাত খেতি কৰিছো ৷ উন্নত জাতৰ খেতি কৰিবলৈ মাটি বেছি নালাগে ৷’’

কেনেকৈ চলাই গৈছে কেমেৰা আৰু পথাৰৰ কাম

সাধাৰণতে সংবাদকৰ্মী এজন খুবেই ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় । কিন্তু তাৰ মাজতো সময় উলিয়াই আৰম্ভ কৰা এই কৃষি বিপ্লৱ বা অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ শলাগিবলগীয়া ৷ এইক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কয়, ‘‘আমি দুয়োজনেই সংবাদকৰ্মী । একেলগে ওলাই যাবলগীয়া হয় । আমি পুৱাৰ ভাগত সময় দিওঁ ৷ কেতিয়াবা স্থানীয় মানুহক সমূহীয়াকৈ কামত লগাওঁ ৷ পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ ধাৰণাত হাত উজান দিছো যাতে আমাক দেখি আন দহজনো ওলাই আহক ৷’’

পথাৰলৈ আহি কৃষি বিভাগেহে সহায় কৰিব পৰা নাই

মূলধনৰ অভাৱত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে অঞ্চলটোৰ চহা কৃষিজীৱী ৰাইজে ৷ কাৰণ পথাৰত জলসিঞ্চনৰ অভাৱ ৷ যাৰ বাবে উদ্যমী কৃষকসকলেও বছৰত দুটা খেতি কৰিবলৈ অপাৰগ হৈছে ৷ কৃষক-সংবাদকৰ্মীদ্বয়ে কয় যে চৰকাৰে যদি পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰে, নিশ্চিতভাৱে উঠি অহা প্ৰজন্ম কৃষিমুখী হ’ব ৷

নিজৰ ঘৰতে থাকি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আৰু বজাৰত চাহিদা থকা উন্নত প্ৰজাতিৰ ধানৰ খেতি কৰি কেনেদৰে লাভাৱান্বিত হ’ব পাৰি, সেই কথা হাতে-কামে দাঙি ধৰিছে এই দুজন সংবাদকৰ্মীয়ে ৷ বিগত বছৰৰ পৰা উন্নত জাতৰ ধানৰ খেতি কৰি ভাল ফলাফল লাভ কৰা কৃষক, সংবাদকৰ্মী দুগৰাকীয়ে এইবছৰো ধানৰ উৎপাদন আৰু বজাৰক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী ৷

ইটিভি ভাৰত অসম
